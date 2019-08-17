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Прически 2019: модные тренды свадебных причесок

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Прически 2019: модные тренды свадебных причесок
16:59 Сегодня Телеграф womenshealth.su Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Свадебная мода 2019 года предлагает девушкам большое разнообразие модных укладок.

  • 1

    Модное свадебное каре

    Стилисты не рекомендуют кардинально менять свой имидж за несколько дней до свадьбы и делать короткую стрижку. Но если в повседневной жизни вы носите каре, то это отличный повод создать модную укладку, как на показах известных модельеров. Наиболее актуальные прически на короткие волосы в 2019 году – это каре и боб. Распущенные локоны смотрятся невероятно женственно, мило и романтично. Если вы решили выбрать для свадебного торжества платье сложного покроя, украшенное обилием воланов, оборок или бахромой и перышками, как у дизайнера Oscar de la Renta, то лучше сделать гладкую прическу. Каре с косым или прямым пробором – один из главных трендов современной моды.

  • 2

    Локоны или легкая небрежность в прическе

    В тренде модная свадебная прическа с фатой и распущенными локонами. Совет от визажистов: с такой прической лучше всего гармонирует легкий макияж в стиле нюд. Сделайте смоки айс светло-коричневыми тенями и подберите устойчивую помаду под цвет ваших губ. На первый взгляд покажется, что сделать такие прически на длинные волосы и создать легкую небрежность – это просто. Но на самом деле это результат тщательной работы стилиста, ведь укладка должна держаться весь день: и во время торжественной церемонии, и на банкете. Прозрачная фата в стиле ливанского дизайнера Elie Saab сделает образ нежным и милым.

  • 3

    Прически с цветочным венком

    Свадебный венок с искусственными цветами может использоваться в качестве самостоятельного элемента декора или вместе с фатой. Свадебные прически с фатой предлагают дизайнеры модного дома Marchesa. Обратите внимание: чем пышнее укладка и украшения на голове, тем более скромной должна быть фата, чтобы не перегружать образ. Любительницы роскошных образов выберут пышные украшения в стиле Temperley London или Reem Acra, как на двух следующих фотографиях. Стрижку каре с укладкой волнами можно украсить одной крупной орхидеей или цветочным ободком. Прически на длинные волосы тоже великолепно смотрятся с ободком.

  • 4

    Украшение жемчугом

    Тенденции в свадебных прическах 2019 года невероятно разнообразны, но самый элегантный и утонченный тренд – это стильные украшения из жемчуга. Дизайнер Elie Saab предлагает примерить фату из нежного шифона, сделать легкую укладку на распущенных волосах и декорировать локоны жемчужинами разного размера. А на показе Inbal Dror стилисты представили невесту с гладкой прической, чья голова украшена стильной диадемой из крупного жемчуга. Этот лаконичный образ дополнен смелым макияжем с помадой насыщенного цвета. Не ограничивайте свою фантазию и пробуйте разные образы с заколками и другими аксессуарами.

  • 5

    Модные свадебные прически с косами

    Для романтичных невест представляем два варианта модных причесок на свадьбу. Первый – это объемная коса на бок с выпущенными около лица прядями. Эта укладка хорошо подойдет для образа в стиле бохо или для винтажного платья, как у Temperley London. Чтобы повторить свадебную прическу от Marchesa, нужно сделать косой пробор, а затем плести косу вокруг головы и назад, постепенно добавляя пряди. Эта укладка гармонично сочетается с открытыми свадебными платьями и пышными юбками.

  • 6

    Классический пучок

    Модные свадебные прически 2019 года стали более лаконичными, чем в прошлых сезонах. Теперь стилисты советуют не увлекаться сложными укладками и сделать простой свадебный пучок, как на модных показах Amsale. Дизайнер Anne Barge предлагает невестам остановить свой выбор на элегантном пучке, который расположен на затылке, а спереди сделать совершенно гладкую укладку. К такой прическе можно добавить розу, орхидею или жемчужное украшение. Волосы можно зачесать назад или сделать косой пробор, как предлагает дизайнер Tadashi Shoji.

  • 7

    Ленты в волосах

    Тренды в свадебных прическах постоянно меняются, и вот снова в моде укладка, украшенная лентами. На этот раз это не фантазийные переплетения, а простая атласная ленточка, украшающая пучок на затылке. Модный тренд демонстрирует прическа невесты от Lela Rose. Гладко зачесанные назад волосы акцентируют внимание на лице и подчеркивают красивый высокий лоб юной невесты. Укладка с лентами гармонично сочетается с открытым платьем, которое украшено изысканным кружевом.

  • 8

    Распущенные пряди

    Тренд 2019 года – это модная свадебная прическа с распущенными прядями. Для того чтобы создать романтичный образ с кружевным платьем от Tadashi Shoji, стилисты решили сделать оригинальную укладку. Волосы разделены на прямой пробор, а пряди нужно выпустить у лица и немного сзади. С такой элегантной укладкой уже не понадобятся дополнительные украшения. Эта прическа лучше всего подходит для круглого лица, визуально делая его более изящным.

  • 9

    Волосы назад

    Прически с локонами, зачесанными назад, подойдут для волос любой длины. Особенно нежно эта укладка смотрится на светловолосых девушках. Блондинкам стилисты предлагают сделать максимально естественный макияж, который подчеркивает природную красоту. Кроме этого, в 2019 году в моде свадебные прически с челкой; очень популярна короткая или удлиненная стрижка каре, уложенная мягкими волнами.

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