Маникюр 2019: лучшие идеи дизайна в белых тонах

Может показаться, что среди ярких красок и выразительных акцентов белый маникюр теряется в нейл-арте. Но это далеко не так.

Добавлять можно разные краски и украшать декоративными элементами: стразы; блёстки; бульонки; фольга; лента; наклейки; стемпинг; вензеля и узоры; геометрия; градиент; рисунки и символы.

Удачно выглядит маникюр с белым лаком в качестве однотонного покрытия. Но выбирая его, следует помнить некоторые особенности.

В дизайне с использованием белого оттенка виден любой дефект ногтя: неровности, шероховатости, волны, впадины. Выровнять и отшлифовать пластину можно специальным мягким бафом, а затем покрыть базой.

Если белый покажется слишком вычурным, заменить его можно на тон слоновой кости, айвори или молочный.

Идеальная подложка любого дизайна, которая позволяет воплощать лучшие идеи белого маникюра. С ним другие оттенки становятся ярче и интенсивнее.

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Несмотря на свою простоту и чистоту, существует несколько тонов белого, и с каждым из них можно придумать уникальный дизайн.

Нежный и даже романтичный маникюр всегда в тренде. Он подходит для любого случая. С помощью декоративных элементов, его можно преобразить и сделать более нарядным.