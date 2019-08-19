Мода 2019: сложные цвета в мужской одежде и как правильно сочетать разные оттенки

Розовый
Все еще считаете, что розовый – только для девочек? Тогда знайте, что до конца XIX века розовый цвет был – по крайнем мере, на западе – мужским. Девичьим он стал считаться в начале XX века, когда таковым его объявили торговцы.
Припыленный и мягкий или яркий, розовый находится на пике уже несколько сезонов и не собирается исчезать в ближайшее время. К счастью, он сочетается с большинством цветов, которые вы вероятно уже имеете в своем гардеробе: с коричневым, бежевым, синим, белым, темными оттенками зеленого, например, с оливковым.
Носить розовый можно с некоторыми оговорками. если у вас светлая кожа, остерегайтесь пастельных оттенков, которые могут растворить вашу молочную бледность. Сбалансировать цвет лица можно более темными цветами – например, надеть розовую рубашку с темно-синим пиджаком и синим галстуком. Другое решение: одежда более смелого, яркого оттенка розового.
Оксфордская рубашка – тот предмет одежды розового цвета, который сочетается со всем от джинсов до серого костюма. Розовые брюки-чинос или шорты еще одно отличное дополнение к вашему летнему гардеробу. А розовые носки или кроссовки могут великолепно завершить грамотно составленный образ.
Зеленый
Когда зеленый начал свое движение вверх, чтобы стать одним из самых популярных мужских оттенков, парни подумали, что это жестокая шутка модной индустрии. Цвета мха и хаки давно обосновались в мужском гардеробе, но есть и другие оттенки зеленого, которые помогут вывести ваш образ на новый уровень.
Независимо от того, какой оттенок вы выберете, этот мужественный цвет всегда сочетается с синим, белым и серым. Более темные «военные» оттенки хорошо смотрятся вместе с похожими землистыми цветами – коричневым и горчичным. Что касается подбора предметов одежды, то зеленые вещи выбирать проще всего.
единственное, что стоит учитывать, это тон кожи. Те, у кого бледная или светлая кожа, должны выбирать глубокие оттенки, например, бутылочный зеленый. Людям с оливковой и средней по оттенку кожей стоит избегать оттенков, близких к цвету их кожи, то есть оливкового. Парням с более темной кожей повезло – они могут носить более смелые и яркие цвета, например, нефритовый.
Когда вы выяснили, какой оттенок вам подходит, купите пару предметов одежды, в которых вы будете отлично выглядеть. Это может быть верхняя одежда, брюки-чинос или брюки-карго. Добавьте к ним рубашку с короткими рукавами и шорты в теплое время года. Кроме одежды в зеленом цвете могут быть аксессуары – носки, шарфы, носовые платки и т. д. Они добавят вашему образу акцент и сделают его интересным.
Коричневый
Семидесятые оказали и продолжают оказывать большое влияние на мужскую моду. Например, сегодня актуальны дубленки и вельвет, благодаря которым коричневый цвет прочно обосновался в мужском гардеробе.
Идеальный партнер для коричневого цвета – голубой. В таком сочетании голубой цвет получает глубину, а коричневый выглядит более дорого. Также он хорошо сочетается с естественными, землистыми оттенками: темно-рыжим, зеленым, хаки, горчичным и бежевым.
Коричневый подходит почти к каждому тону кожи, но людям с оливковой и темной кожей лучше избегать оттенков, близких к ней, потому что в итоге они будут выглядеть тусклыми или вообще голыми.
Скорее всего, коричневый уже присутствует в вашем гардеробе, так что добавьте к этой одежде вельветовые брюки или чинос цвета загара, шоколадно-коричневый кожаный пиджак, мериносовый джемпер цвета верблюжьей шерсти или просто пару красновато-коричневых брогов или ботинок.
Оранжевый
Одежда оранжевого цвета может ассоциироваться с Хэллоуином, но в остальные 11 месяцев она не должна быть страшной историей. Традиционно яркие цитрусовые оттенки уступили место более приземленным, выжженным, которые делают образ максимально крутым.
Лето – отличное время для оттенков голландских футбольных фанатов, но оранжевый можно носить и осенью, и зимой. Самый простой вариант – добавить яркости стандартному серому или темно-синему костюму оранжевым галстуком или платком в кармане. Более сложный – трикотаж и верхняя одежда.
Конечно, это цвет не для каждого. К счастью, существует целый спектр оттенков: от почти коричневого цвета ржавчины, который подходит для бледной кожи, до яркого кораллового или кровавого оранжевого для более темной. Какой бы оттенок вы ни выбрали, он должен быть сбалансирован нейтральными цветами: серым, темно-синим и черным.
Фиолетовый
Цвет для царских особ, если верить древним римлянам и грекам. Фиолетовый часто выбирают парни, которые хотят расширить цветовую палитру одежды.
Самый простой способ выглядеть хорошо в лавандовом цвете – использовать его только как акцент. если с ног до головы одеться в фиолетовый, то можно сойти за злодея из Бэтмена. Фиолетовый – это сочетание красного и синего, поэтому он выигрышно смотрится с бежевым, серым и оттенками голубого – от небесно-голубого и цвета утиных яиц до кобальтового и павлиньего сине-зеленого.
Не стоит попадать под пурпурный дождь целиком. Используйте обычные правила и подбирайте контрастные к вашей коже цвета. Выбирайте оттенки от мягкого лилового до глубокого винного.
Проще всего начать с фиолетовых галстуков и платков. Комбинируйте их с костюмами нейтральных цветов и светлыми рубашками – так они смотрятся наиболее выигрышно.
Также отлично выглядят фиолетовые рубашки в сочетании с синими или темно-голубыми костюмами. А особо смелые могут надеть фиолетовый пиджак или брюки-чинос летом. Это гарантирует успех.
Желтый
Желтый – невероятно сложный цвет для одежды. его обычно избегают даже заядлые модники. Как оранжевый или фиолетовый, желтый – это цвет, который нужно использовать дозированно. Помните об этом, когда сочетаете его с белым, серым, бежевым и угольным цветами.
Очень важно найти оттенок, который не вымывает ваш естественный цвет, особенно если у вас светлая кожа. К темной коже подходят все оттенки – от кукурузной муки до канареечного. Бледным парням стоит быть более осторожными.
если вы из числа таких, попробуйте темные оттенки, например, горчичный или золотой. Как в случае с зеленым цветом, который может сливаться с оливковой кожей, стоит избегать оттенков, которые могут растворить вас.
В желтом цвете хорошо смотрятся хлопковые рубашки-поло, футболки, джемпера и шорты, особенно если они сочетаются с вещами синего и голубого цветов. если вы хотите повысить ставки, выбирайте желтые ботинки или кроссовки. Вы будете удивлены, как отлично они смотрятся с темными джинсами или серыми фланелевыми брюками.