Мода 2019: сложные цвета в мужской одежде и как правильно сочетать разные оттенки

1 Розовый Все еще считаете, что розовый – только для девочек? Тогда знайте, что до конца XIX века розовый цвет был – по крайнем мере, на западе – мужским. Девичьим он стал считаться в начале XX века, когда таковым его объявили торговцы. Припыленный и мягкий или яркий, розовый находится на пике уже несколько сезонов и не собирается исчезать в ближайшее время. К счастью, он сочетается с большинством цветов, которые вы вероятно уже имеете в своем гардеробе: с коричневым, бежевым, синим, белым, темными оттенками зеленого, например, с оливковым. Носить розовый можно с некоторыми оговорками. если у вас светлая кожа, остерегайтесь пастельных оттенков, которые могут растворить вашу молочную бледность. Сбалансировать цвет лица можно более темными цветами – например, надеть розовую рубашку с темно-синим пиджаком и синим галстуком. Другое решение: одежда более смелого, яркого оттенка розового. Оксфордская рубашка – тот предмет одежды розового цвета, который сочетается со всем от джинсов до серого костюма. Розовые брюки-чинос или шорты еще одно отличное дополнение к вашему летнему гардеробу. А розовые носки или кроссовки могут великолепно завершить грамотно составленный образ.

2 Зеленый Когда зеленый начал свое движение вверх, чтобы стать одним из самых популярных мужских оттенков, парни подумали, что это жестокая шутка модной индустрии. Цвета мха и хаки давно обосновались в мужском гардеробе, но есть и другие оттенки зеленого, которые помогут вывести ваш образ на новый уровень. Независимо от того, какой оттенок вы выберете, этот мужественный цвет всегда сочетается с синим, белым и серым. Более темные «военные» оттенки хорошо смотрятся вместе с похожими землистыми цветами – коричневым и горчичным. Что касается подбора предметов одежды, то зеленые вещи выбирать проще всего. единственное, что стоит учитывать, это тон кожи. Те, у кого бледная или светлая кожа, должны выбирать глубокие оттенки, например, бутылочный зеленый. Людям с оливковой и средней по оттенку кожей стоит избегать оттенков, близких к цвету их кожи, то есть оливкового. Парням с более темной кожей повезло – они могут носить более смелые и яркие цвета, например, нефритовый. Когда вы выяснили, какой оттенок вам подходит, купите пару предметов одежды, в которых вы будете отлично выглядеть. Это может быть верхняя одежда, брюки-чинос или брюки-карго. Добавьте к ним рубашку с короткими рукавами и шорты в теплое время года. Кроме одежды в зеленом цвете могут быть аксессуары – носки, шарфы, носовые платки и т. д. Они добавят вашему образу акцент и сделают его интересным.

3 Коричневый Семидесятые оказали и продолжают оказывать большое влияние на мужскую моду. Например, сегодня актуальны дубленки и вельвет, благодаря которым коричневый цвет прочно обосновался в мужском гардеробе. Идеальный партнер для коричневого цвета – голубой. В таком сочетании голубой цвет получает глубину, а коричневый выглядит более дорого. Также он хорошо сочетается с естественными, землистыми оттенками: темно-рыжим, зеленым, хаки, горчичным и бежевым. Коричневый подходит почти к каждому тону кожи, но людям с оливковой и темной кожей лучше избегать оттенков, близких к ней, потому что в итоге они будут выглядеть тусклыми или вообще голыми. Скорее всего, коричневый уже присутствует в вашем гардеробе, так что добавьте к этой одежде вельветовые брюки или чинос цвета загара, шоколадно-коричневый кожаный пиджак, мериносовый джемпер цвета верблюжьей шерсти или просто пару красновато-коричневых брогов или ботинок.

4 Оранжевый Одежда оранжевого цвета может ассоциироваться с Хэллоуином, но в остальные 11 месяцев она не должна быть страшной историей. Традиционно яркие цитрусовые оттенки уступили место более приземленным, выжженным, которые делают образ максимально крутым. Лето – отличное время для оттенков голландских футбольных фанатов, но оранжевый можно носить и осенью, и зимой. Самый простой вариант – добавить яркости стандартному серому или темно-синему костюму оранжевым галстуком или платком в кармане. Более сложный – трикотаж и верхняя одежда. Конечно, это цвет не для каждого. К счастью, существует целый спектр оттенков: от почти коричневого цвета ржавчины, который подходит для бледной кожи, до яркого кораллового или кровавого оранжевого для более темной. Какой бы оттенок вы ни выбрали, он должен быть сбалансирован нейтральными цветами: серым, темно-синим и черным.

5 Фиолетовый Цвет для царских особ, если верить древним римлянам и грекам. Фиолетовый часто выбирают парни, которые хотят расширить цветовую палитру одежды. Самый простой способ выглядеть хорошо в лавандовом цвете – использовать его только как акцент. если с ног до головы одеться в фиолетовый, то можно сойти за злодея из Бэтмена. Фиолетовый – это сочетание красного и синего, поэтому он выигрышно смотрится с бежевым, серым и оттенками голубого – от небесно-голубого и цвета утиных яиц до кобальтового и павлиньего сине-зеленого. Не стоит попадать под пурпурный дождь целиком. Используйте обычные правила и подбирайте контрастные к вашей коже цвета. Выбирайте оттенки от мягкого лилового до глубокого винного. Проще всего начать с фиолетовых галстуков и платков. Комбинируйте их с костюмами нейтральных цветов и светлыми рубашками – так они смотрятся наиболее выигрышно. Также отлично выглядят фиолетовые рубашки в сочетании с синими или темно-голубыми костюмами. А особо смелые могут надеть фиолетовый пиджак или брюки-чинос летом. Это гарантирует успех.