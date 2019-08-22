Прически 2019: стильные идеи для девушек с квадратным типом лица

1 Пышные волны с боковым пробором Посмотрите на эту великолепную прическу, напоминающую о нежных сказочных принцессах. Вам надо сделать легкий пробор сбоку и зачесать часть волос на другой бок. В зоне лба и макушки делаем легкий начес, чтобы придать волосам объема и приподнять локоны. Таким образом, контур лица слегка удлинится. Крупные волны – это беспроигрышный вариант для девушек с резкими или крупными лицами, поскольку они придают образу мягкости.

2 Волны-каскад с завивкой от лица Среди модниц огромной популярностью пользуются укладки, при которых волосы закручиваются в направлении от лица к ушам. Эти крупные локоны придают образу гламура и сексуальности. Делать начес вовсе не обязательно. Зато хорошим решением станет каскадная стрижка с длинной челкой: благодаря разной длине локонов возникнет легкий образ с популярной сейчас изысканной небрежностью.

3 Прямой асимметричный боб с загнутыми краями Стрижка боб и все ее разновидности сейчас на пике популярности у актрис и прочих знаменитостей. Самой ярой поклонницей асимметричного боба можно считать Викторию Бекхэм, у которой, к слому, широкие черты лица. Вдохновляйтесь нюансами ее прически, для создания своего стиля. Выбирайте прическу, укороченную сзади с длинными локонами и лица. Прикройте лицо по бокам прядками и завейте их в сторону подбородка, как у девушки на фото.

4 Небрежные крупные локоны с омбре Окрашивание омбре чуть сдало свои позиции, но оно все еще пользуется спросом. Прелесть омбре в том, что вам не надо бегать в салон каждую неделю, заморачиваясь с окраской отросших корней. Второй немаловажный плюс омбре кроется в эффекте, которое оно оказывает, даря образу мягкость и красоту совершенства несовершенства. Особенно шикарно смотрится омбре с мягкими переходами на длинных волосах. Добавим сюда небрежные крупные кудряшки с боковым пробором и получается соблазнительный эффект.

5 Пышные мелкие кудри Это миф, что подобные прически идут только африканкам, ведь они великолепны и на других типах и цветах волос. Если у вас кудрявые от природы волосы, то, вероятнее всего, они распушиваются без какой-либо укладки. То есть, вы можете даже не тратить времени на создание образа – он дарован вам природой! Для эффекта кокетки уложите большую часть волос на одну сторону, сделав легкий пробор с боку.

6 Каскадная стрижка на прямые волосы Вытянуть контур лица можно с помощью такой стрижки, благодаря ряду нюансов: идеально ровным волосам, максимально длинным локонам, легкому объему на макушке, длинной косой челке и разноуровневой каскадной стрижке. Локоны разной длины – идеальный способ придать лицу нотку элегантности и стиля. Благодаря особенности каскада (объем на макушке и тонкие длинные локоны к низу) лицо приобретает форму овала.

7 Длинный боб с крупными кудрями и челкой Сколько лет минуло со времен царствования Монро в Голливуде, а образ этой культовой актрисы до сих пор дарит вдохновение парикмахерам и стилистам. Благодаря сильной ассоциации с сексуальной Мэрилин, такая укладка привлекает взгляды окружающих, делая ваш образ соблазнительным. Создать ее несложно: надо сделать крупные кудри и густую челку, накрутив ее и уложив слегка набок.

8 Длинные и ровные волосы с зачесом С этой прической стоит делать зачес вдумчиво. Если просто зачесать все волосы назад, сделав так называемую прилизанную прическу, то результат выйдет нежелательным: лицо будет казаться еще крупнее. Вся хитрость в легком объеме сверху и в небрежно уложенных волосах. Лучше укладывать их рукой, а не щеткой, просто проведя пальцами сквозь пряди и закинув их слегка набок. Кстати, если хотите, чтобы нижняя челюсть не казалась слишком широкой, попробуйте опустить подбородок, изображая соблазнительный взгляд роковой красотки.

9 Ровное каре с подвитыми концами Классическая стрижка типа каре с идеальной челкой позволит открыть шею. Боковые пряди замаскируют широкие скулы и даже оттопыренные ушки. Это одна из отличных маскирующих причесок, которые заменят вам контуринг. Длину челки надо подбирать индивидуально.

10 Каскадная стрижка средней длины с челкой Хотите выглядеть динамично и в то же время нежно, придав лицу овальный контур? Сделайте такую укладку: асимметричную длинную челку заводим набок, подвив концы, сверху добавляем объема, нижние пряди выравниваем.

11 Пикси с неровными концами и челкой Кира Найтли – еще одна знаменитость с типично квадратным очертанием лица. Своим примером актриса вдохновляет девушек выбирать короткие стрижки с легким корректирующим эффектом. Широкая густая челка уложена наискось, что молодит и придает кокетства. Вся хитрость в том, чтобы не слишком приглаживать волосы сверху, придав им объем, который вытянет лицо.

12 Асимметричная укладка средней длины Пробор наискось, боковая длинная челка и асимметричные кончики, подвитые в направлении к подбородку. Идеальная прическа дополнит модный клубный наряд для дискотеки. Непременно сделайте легкий объем на макушке, вытянув контур. А вот шикарные высокие скулы можно открыть, поскольку они считаются сексуальными.

13 Боковая коса Длинные косы, уложенные на плечо, придают девушкам вид особ нежных, романтичных, чуточку ранимых. Великолепным вариантом станет плетение типа "рыбий хвост". Не забываем о хитростях для вытягивания контура лица: боковые прядки высвобождаем, чтобы они обрамляли лицо, в верхней части головы у волос легкий объем.

14 Высокий хвост с объемом Ищите прическу для романтического образа на свидание или для свадьбы? Вот составляющие беспроигрышного варианта: длинные волосы, легкие волны, высокий хвост, начес на макушке. Благодаря такой укладке лицо кажется тоньше и длиннее. Просто разделите волосы на три части, завяжите высокий хвост из центральной пряди, а боковыми охватите его основу крест накрест. Будет уместно обрамление висков тонкими локонами.