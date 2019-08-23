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Мода 2019: 5 секретов идеального костюма для мужчин

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Мода 2019: 5 секретов идеального костюма для мужчин
01:25 Сегодня Телеграф www.menslife.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Хорошо пошитый и подогнанный по фигуре мужской костюм – это уже 90% успеха. Но есть те 10%, которые могут сыграть не на пользу владельца "идеального костюма".

  • 1

    Между узлом галстука и воротником не должно быть промежутка. Если он есть, галстук не займет правильное место в образе, и не будет производить должный эффект. Чтобы этого избежать, достаточно расположить галстук по центру и туже его затянуть.

  • 2

    Очень элегантно и стильно будет смотреться небольшая ложбинка на галстуке (их можно сделать несколько). Ровная поверхность также будет смотреться хорошо. Этот нюанс дело вкуса.

  • 3

    Нагрудный платок, выглядывающий из кармана пиджака, не должен в него проваливаться. Это декоративный элемент, поэтому часть его выглядывает. Чтобы не было такой проблемы, изначально выбирай платок подходящего размера. Если он все же оказался мал, сформируй его таким образом, чтобы в нижней его части был объем. Тогда аксессуар не будет прятаться в кармане. При формировании объема важно не переусердствовать, в противном случае карман станет неестественного размера.

  • 4

    Рукава рубашки нужно немного выправить из пиджака. Достаточно будет, чтобы манжеты выглядывали на несколько сантиметров.

  • 5

    Обувь должна быть не менее безупречной, чем костюм. Тщательно чистить ее и покрывать воском нужно еще с вечера. Но перед выходом из дома следует сделать по ней несколько движений щеткой для создания свежего блеска.

Мода 2019: сложные цвета в мужской одежде и как правильно сочетать разные оттенки

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