Мода 2019: 5 секретов идеального костюма для мужчин

1 Между узлом галстука и воротником не должно быть промежутка. Если он есть, галстук не займет правильное место в образе, и не будет производить должный эффект. Чтобы этого избежать, достаточно расположить галстук по центру и туже его затянуть.

2 Очень элегантно и стильно будет смотреться небольшая ложбинка на галстуке (их можно сделать несколько). Ровная поверхность также будет смотреться хорошо. Этот нюанс дело вкуса.

3 Нагрудный платок, выглядывающий из кармана пиджака, не должен в него проваливаться. Это декоративный элемент, поэтому часть его выглядывает. Чтобы не было такой проблемы, изначально выбирай платок подходящего размера. Если он все же оказался мал, сформируй его таким образом, чтобы в нижней его части был объем. Тогда аксессуар не будет прятаться в кармане. При формировании объема важно не переусердствовать, в противном случае карман станет неестественного размера.

4 Рукава рубашки нужно немного выправить из пиджака. Достаточно будет, чтобы манжеты выглядывали на несколько сантиметров.