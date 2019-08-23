Мода 2019: 5 секретов идеального костюма для мужчин

Между узлом галстука и воротником не должно быть промежутка. Если он есть, галстук не займет правильное место в образе, и не будет производить должный эффект. Чтобы этого избежать, достаточно расположить галстук по центру и туже его затянуть.
Очень элегантно и стильно будет смотреться небольшая ложбинка на галстуке (их можно сделать несколько). Ровная поверхность также будет смотреться хорошо. Этот нюанс дело вкуса.
Нагрудный платок, выглядывающий из кармана пиджака, не должен в него проваливаться. Это декоративный элемент, поэтому часть его выглядывает. Чтобы не было такой проблемы, изначально выбирай платок подходящего размера. Если он все же оказался мал, сформируй его таким образом, чтобы в нижней его части был объем. Тогда аксессуар не будет прятаться в кармане. При формировании объема важно не переусердствовать, в противном случае карман станет неестественного размера.
Рукава рубашки нужно немного выправить из пиджака. Достаточно будет, чтобы манжеты выглядывали на несколько сантиметров.
Обувь должна быть не менее безупречной, чем костюм. Тщательно чистить ее и покрывать воском нужно еще с вечера. Но перед выходом из дома следует сделать по ней несколько движений щеткой для создания свежего блеска.