Маникюр 2019: потрясающие идеи лунного френча

Получится лаконичный лунный френч. Этот звездный дизайн выбор большинства голливудских знаменитостей.
Он красовался на самых талантливых пальчиках знаменитых актрис, певиц и телеведущих.
Неудивительно, ведь он удачно вписывается в любой офисный лук и станет отличным дополнением к вечернему платью на красной дорожке.
Тандем французского и лунного маникюра – настоящая классика жанра в нейл-арте.
Маникюр удачно смотрится на любой длине ногтя овальной и квадратной формы с закругленными краями.
Свободный край при этом должен визуально повторять контуры лунки у корня.
С этим дизайном можно экспериментировать бесконечно. Простые детали с каждым покрытием позволяют что-то менять и добавлять новое.
Несколько вариантов, которые можно воплотить на ноготках: цветная подложка; лунки и улыбки; обратный лунный френч; негативное пространство; блестки.
Для работы или торжественных мероприятий, в частности свадьбы, лучше воспользуйтесь светлыми пастельными тонами.
Для дружеского похода в ресторан можно накрасить ноготки яркими цветами, красным, синим, бордовым, голубым.
Комбинирование обычного френча с обратным, выполненное в спокойных тонах, будет смотреться модно и элегантно.
Идеальным будет сочетание светло-розового с белым.
Не менее красивым будет и комбинирование нежно-голубого и белого.
Французский маникюр с прокрашенными лунками отлично сочетается с глиттером и пайетками.
Современные технологии позволяют комбинировать несколько манер исполнения, использовать различные материалы, формы, дизайн и декоративные элементы.