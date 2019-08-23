Маникюр 2019: потрясающие идеи лунного френча

1 Получится лаконичный лунный френч. Этот звездный дизайн выбор большинства голливудских знаменитостей.

2 Он красовался на самых талантливых пальчиках знаменитых актрис, певиц и телеведущих.

3 Неудивительно, ведь он удачно вписывается в любой офисный лук и станет отличным дополнением к вечернему платью на красной дорожке.

4 Тандем французского и лунного маникюра – настоящая классика жанра в нейл-арте.

5 Маникюр удачно смотрится на любой длине ногтя овальной и квадратной формы с закругленными краями.

6 Свободный край при этом должен визуально повторять контуры лунки у корня.

7 С этим дизайном можно экспериментировать бесконечно. Простые детали с каждым покрытием позволяют что-то менять и добавлять новое.

8 Несколько вариантов, которые можно воплотить на ноготках: цветная подложка; лунки и улыбки; обратный лунный френч; негативное пространство; блестки.

9 Для работы или торжественных мероприятий, в частности свадьбы, лучше воспользуйтесь светлыми пастельными тонами.

10 Для дружеского похода в ресторан можно накрасить ноготки яркими цветами, красным, синим, бордовым, голубым.

11 Комбинирование обычного френча с обратным, выполненное в спокойных тонах, будет смотреться модно и элегантно.

12 Идеальным будет сочетание светло-розового с белым.

13 Не менее красивым будет и комбинирование нежно-голубого и белого.

14 Французский маникюр с прокрашенными лунками отлично сочетается с глиттером и пайетками.