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Маникюр 2019: потрясающие идеи лунного френча

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Маникюр 2019: потрясающие идеи лунного френча
10:41 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В моде естественность, короткая длина ногтя, аккуратный французский маникюр и дугообразные лунки. А что, если объединить это все вместе?

  • 1

    Получится лаконичный лунный френч. Этот звездный дизайн выбор большинства голливудских знаменитостей.

  • 2

    Он красовался на самых талантливых пальчиках знаменитых актрис, певиц и телеведущих.

  • 3

    Неудивительно, ведь он удачно вписывается в любой офисный лук и станет отличным дополнением к вечернему платью на красной дорожке.

  • 4

    Тандем французского и лунного маникюра – настоящая классика жанра в нейл-арте.

  • 5

    Маникюр удачно смотрится на любой длине ногтя овальной и квадратной формы с закругленными краями.

  • 6

    Свободный край при этом должен визуально повторять контуры лунки у корня.

  • 7

    С этим дизайном можно экспериментировать бесконечно. Простые детали с каждым покрытием позволяют что-то менять и добавлять новое.

  • 8

    Несколько вариантов, которые можно воплотить на ноготках: цветная подложка; лунки и улыбки; обратный лунный френч; негативное пространство; блестки.

  • 9

    Для работы или торжественных мероприятий, в частности свадьбы, лучше воспользуйтесь светлыми пастельными тонами.

  • 10

    Для дружеского похода в ресторан можно накрасить ноготки яркими цветами, красным, синим, бордовым, голубым.

  • 11

    Комбинирование обычного френча с обратным, выполненное в спокойных тонах, будет смотреться модно и элегантно.

  • 12

    Идеальным будет сочетание светло-розового с белым.

  • 13

    Не менее красивым будет и комбинирование нежно-голубого и белого.

  • 14

    Французский маникюр с прокрашенными лунками отлично сочетается с глиттером и пайетками.

  • 15

    Современные технологии позволяют комбинировать несколько манер исполнения, использовать различные материалы, формы, дизайн и декоративные элементы.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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