Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц

А-образная туника осени 2019
Лучшее решение, которое однозначно подойдет как стройным, так и полным леди - это туники А-силуэта. Они подчеркнут грудь дамы и уберут лишние складки в области талии. Носить представленный предмет гардероба специалисты предлагают с брюками и джинсами, желательно, облегающего кроя.
Туника осени 2019 с зауженной талией
Туника с зауженной талией - идеальное решение для стройных леди, которые не бояться сделать свой образ невероятно утонченным и элегантным. Дополнять тунику с зауженной талией можно как вашими любимыми классическими брюками, так джинсами и даже юбкой.
Туника с асимметричным низом
Асимметрия лучше всего работает на полных и леди, которые хотят скрыть несколько лишних сантиметров в том или ином участке своего тела. Именно поэтому мы советуем присмотреться к тунике с асимметричным низом. Представленная модель идеально будет работать в вашем повседневном, деловом или вечернем образе. Главное, не бойтесь экспериментировать с аксессуарами и фасонами низа.
Туника-рубашка
Хотите создать стильный лук с юбкой или джинсами? Присмотритесь к модной в этом сезоне тунике-рубашке, которая завоевала сердца большинства модниц планеты. При этом ее цветовая палитра ограничена лишь вашими личными предпочтениями. Поэтому смело играйтесь с оттенками, принтами и декором на ней.
Удлиненная туника
Удлиненная туника прекрасно подойдет как стройным, так и полным женщинам. Комбинировать такой верх можно как с удобными джинсами, так и лосинами. Вы также можете носить удлиненную тунику в одиночку. Особенно актуален этот совет зимой, когда образ можно дополнить длинными ботфортами.
Вязаная туника
Вязаная туника идеальный вариант для холодной морозной погоды. Она не только согреет вас, но также сделает образ более стильным, в особенности, если вы выберете тунику оверсайз, то есть на несколько больше вашего привычного размера одежды.
Спортивная туника осени 2019
Активные женщины, отдающие в образе предпочтение комфорту, могут обратить внимание на спортивную тунику. Последняя может быть с капюшоном, с карманами и на молнии. Также вполне уместно на ней размещение принта, что сделает образ любой женщины более модным.
Модные туники осени 2019 прекрасно впишутся в повседневный, деловой или вечерний гардероб женщины. Они сделают его более удобным и стильным. Главное здесь - это подобрать идеальную модель туники, которая лучшим образом подчеркнет достоинства вашей фигуры и спрячет недостатки.