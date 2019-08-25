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Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц
Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц

Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц

Смотрите фото (8)
Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц
03:28 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Туника - это идеальный предмет гардероба для осени 2019, который сделает любой ваш лук более женственным и удобным.

  • 1

    А-образная туника осени 2019

    Лучшее решение, которое однозначно подойдет как стройным, так и полным леди - это туники А-силуэта. Они подчеркнут грудь дамы и уберут лишние складки в области талии. Носить представленный предмет гардероба специалисты предлагают с брюками и джинсами, желательно, облегающего кроя.

  • 2

    Туника осени 2019 с зауженной талией

    Туника с зауженной талией - идеальное решение для стройных леди, которые не бояться сделать свой образ невероятно утонченным и элегантным. Дополнять тунику с зауженной талией можно как вашими любимыми классическими брюками, так джинсами и даже юбкой. 

  • 3

    Туника с асимметричным низом

    Асимметрия лучше всего работает на полных и леди, которые хотят скрыть несколько лишних сантиметров в том или ином участке своего тела. Именно поэтому мы советуем присмотреться к тунике с асимметричным низом. Представленная модель идеально будет работать в вашем повседневном, деловом или вечернем образе. Главное, не бойтесь экспериментировать с аксессуарами и фасонами низа.

  • 4

    Туника-рубашка

    Хотите создать стильный лук с юбкой или джинсами? Присмотритесь к модной в этом сезоне тунике-рубашке, которая завоевала сердца большинства модниц планеты. При этом ее цветовая палитра ограничена лишь вашими личными предпочтениями. Поэтому смело играйтесь с оттенками, принтами и декором на ней.

  • 5

    Удлиненная туника

    Удлиненная туника прекрасно подойдет как стройным, так и полным женщинам. Комбинировать такой верх можно как с удобными джинсами, так и лосинами. Вы также можете носить удлиненную тунику в одиночку. Особенно актуален этот совет зимой, когда образ можно дополнить длинными ботфортами.

  • 6

    Вязаная туника

    Вязаная туника идеальный вариант для холодной морозной погоды. Она не только согреет вас, но также сделает образ более стильным, в особенности, если вы выберете тунику оверсайз, то есть на несколько больше вашего привычного размера одежды.

  • 7

    Спортивная туника осени 2019

    Активные женщины, отдающие в образе предпочтение комфорту, могут обратить внимание на спортивную тунику. Последняя может быть с капюшоном, с карманами и на молнии. Также вполне уместно на ней размещение принта, что сделает образ любой женщины более модным.

    Модные туники осени 2019 прекрасно впишутся в повседневный, деловой или вечерний гардероб женщины. Они сделают его более удобным и стильным. Главное здесь - это подобрать идеальную модель туники, которая лучшим образом подчеркнет достоинства вашей фигуры и спрячет недостатки.

Мода 2019: стильные образы с принтом в клетку

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