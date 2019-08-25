Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц

1 А-образная туника осени 2019 Лучшее решение, которое однозначно подойдет как стройным, так и полным леди - это туники А-силуэта. Они подчеркнут грудь дамы и уберут лишние складки в области талии. Носить представленный предмет гардероба специалисты предлагают с брюками и джинсами, желательно, облегающего кроя.

2 Туника осени 2019 с зауженной талией Туника с зауженной талией - идеальное решение для стройных леди, которые не бояться сделать свой образ невероятно утонченным и элегантным. Дополнять тунику с зауженной талией можно как вашими любимыми классическими брюками, так джинсами и даже юбкой.

3 Туника с асимметричным низом Асимметрия лучше всего работает на полных и леди, которые хотят скрыть несколько лишних сантиметров в том или ином участке своего тела. Именно поэтому мы советуем присмотреться к тунике с асимметричным низом. Представленная модель идеально будет работать в вашем повседневном, деловом или вечернем образе. Главное, не бойтесь экспериментировать с аксессуарами и фасонами низа.

4 Туника-рубашка Хотите создать стильный лук с юбкой или джинсами? Присмотритесь к модной в этом сезоне тунике-рубашке, которая завоевала сердца большинства модниц планеты. При этом ее цветовая палитра ограничена лишь вашими личными предпочтениями. Поэтому смело играйтесь с оттенками, принтами и декором на ней.

5 Удлиненная туника Удлиненная туника прекрасно подойдет как стройным, так и полным женщинам. Комбинировать такой верх можно как с удобными джинсами, так и лосинами. Вы также можете носить удлиненную тунику в одиночку. Особенно актуален этот совет зимой, когда образ можно дополнить длинными ботфортами.

6 Вязаная туника Вязаная туника идеальный вариант для холодной морозной погоды. Она не только согреет вас, но также сделает образ более стильным, в особенности, если вы выберете тунику оверсайз, то есть на несколько больше вашего привычного размера одежды.