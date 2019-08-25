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Педикюр 2019: оригинальные идеи со стразами

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Педикюр 2019: оригинальные идеи со стразами
12:46 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Бесподобно смотрятся стразы в педикюре. Такой педикюр походит не только для повседневного стиля, но и для торжественных образов.

  • 1

    Стразы в педикюре - это уникальная возможность покорить своим модным дизайном всех окружающих.

  • 2

    В салонах красоты и на полках магазинов доступно огромное число всевозможных вариантов страз. Отличаются они не только видами огранки, но и степенью прозрачности, цветами, и, конечно же, размерами.

  • 3

    Бюджетным вариантом считается пластиковая модель камня. Но у них есть определенные минусы в носке: они быстро изнашиваются, теряют блеск.

  • 4

    А вот если вы хотите выглядеть побогаче, то выбирайте для педикюра качественные камни Сваровски.

  • 5

    Блестящее стекло с неописуемой игрой бликов очень изящно смотрится на женских ноготках ноги. С такими камнями педикюр никогда не потеряет актуальность и будет популярным.

  • 6

    Стразы играют немаловажную роль в педикюре. Причем их расположение абсолютно не принципиально. Красиво стразы смотрятся как на одном ногте, так и на всех. Помимо данных элементов украшения в качестве декора можно использовать еще и всевозможные блестки. Дополнив однотонный педикюр хотя бы одним камешком, вы автоматически переводите дизайн ногтей на ногах из разряда скучного в разряд привлекательного.

Педикюр 2019: романтичный голубой нейл-арт

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Летний педикюр, Стразы, мода 2019, Педикюр 2019, Педикюр на лето, Педикюр со стразами.
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