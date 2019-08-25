Педикюр 2019: оригинальные идеи со стразами

Стразы в педикюре - это уникальная возможность покорить своим модным дизайном всех окружающих.
В салонах красоты и на полках магазинов доступно огромное число всевозможных вариантов страз. Отличаются они не только видами огранки, но и степенью прозрачности, цветами, и, конечно же, размерами.
Бюджетным вариантом считается пластиковая модель камня. Но у них есть определенные минусы в носке: они быстро изнашиваются, теряют блеск.
А вот если вы хотите выглядеть побогаче, то выбирайте для педикюра качественные камни Сваровски.
Блестящее стекло с неописуемой игрой бликов очень изящно смотрится на женских ноготках ноги. С такими камнями педикюр никогда не потеряет актуальность и будет популярным.
Стразы играют немаловажную роль в педикюре. Причем их расположение абсолютно не принципиально. Красиво стразы смотрятся как на одном ногте, так и на всех. Помимо данных элементов украшения в качестве декора можно использовать еще и всевозможные блестки. Дополнив однотонный педикюр хотя бы одним камешком, вы автоматически переводите дизайн ногтей на ногах из разряда скучного в разряд привлекательного.