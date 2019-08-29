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Маникюр 2019: шикарный черный дизайн ногтей

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Маникюр 2019: шикарный черный дизайн ногтей
08:06 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Модный черный цвет взошел на пик популярности в 2019 году благодаря интересу к нему сторонниц минимализма в стиле.

  • 1

    Черный маникюр на короткие ногти

  • 2

    Короткие ногти черного цвета выглядят впечатляюще, элегантно и дорого, они лишены агрессивности и мрачного настроения, которые могут вызывать длинные наращенные ногти с острым краем.

  • 3

    Черный маникюр на длинные ногти

  • 4

    Работы мастеров на большой длине продолжают удивлять идеями рисунков с цветами, вензелями, ажурными узорами, геометрией.

  • 5

    Черный маникюр гель-лаком и шеллаком

  • 6

    Пока эти материалы демонстрируют лучшие качественные характеристики.

  • 7

    Сохранение маникюра первоначального цвета и прочность покрытия гель-лаком и шеллаком в течении трех недель делают такие материалы лидерами ногтевого покрытия.

  • 8

    Черный маникюр с дизайном рисунком, стразами, блестками.

  • 9

    Феерический дизайн с с блестками, неисчерпаемые идеи с рисунком, вариации украшений со стразами - самые актуальные и востребованные направления развития нейл-арта этого сезона.

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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Маникюр, Стиль, Дизайн, Декор, Осенний маникюр, черный маникюр, маникюр 2019, мода 2019, маникюр на осень.
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