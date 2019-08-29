Маникюр 2019: шикарный черный дизайн ногтей

Черный маникюр на короткие ногти
Короткие ногти черного цвета выглядят впечатляюще, элегантно и дорого, они лишены агрессивности и мрачного настроения, которые могут вызывать длинные наращенные ногти с острым краем.
Черный маникюр на длинные ногти
Работы мастеров на большой длине продолжают удивлять идеями рисунков с цветами, вензелями, ажурными узорами, геометрией.
Черный маникюр гель-лаком и шеллаком
Пока эти материалы демонстрируют лучшие качественные характеристики.
Сохранение маникюра первоначального цвета и прочность покрытия гель-лаком и шеллаком в течении трех недель делают такие материалы лидерами ногтевого покрытия.
Черный маникюр с дизайном рисунком, стразами, блестками.
Феерический дизайн с с блестками, неисчерпаемые идеи с рисунком, вариации украшений со стразами - самые актуальные и востребованные направления развития нейл-арта этого сезона.