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Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019 (Фото)

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Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019 (Фото)
10:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С подсказками астрологов, вы сможете не только выбрать благоприятный день, но и повлиять на рост и красоту волос.

Решившись в сентябре на новый образ, не забудьте заглянуть в лунный календарь стрижки волос.

Неудачная стрижка равносильна концу света. К счастью, у лунного календаря имеется ряд простых, но очень эффективных приемов, которые позволят изменить имидж, исправить все несовершенства и при этом не прогадать. Для того, чтобы волосы были здоровыми и красивыми, а ваша прическа привлекала взгляды прохожих, предлагаем воспользоваться лунным календарем стрижки волос на сентябрь 2019 года. Спешите узнать об удачных днях для похода к специалисту и позвольте себе стать еще более очаровательной!

Какие дни в сентябре будут благоприятными для стрижки

3-4 сентября (4-6 лунные сутки): растущая Луна в Скорпионе ведает нестабильной энергетикой, поэтому не стоит доверять свои волосы непроверенному мастеру. Чтобы результат радовал и был таким, как этого хочется, придется немало времени потратить на поиск профессионала.

9 сентября (10-11 лунные сутки): Луна в Козероге и все еще растет. Стрижка может негативно повлиять на общее самочувствие. Зато окрашивание позволит получить благосклонность звезд. На заметку: балаяж, коломбре, омбре, сомбре, шатуш — очень модные технологии окрашивания, которые придадут образу свежесть, а вам уверенность в себе. Следует помнить о том, что предпочтение отдать стоит более натуральным краскам.

10-12 сентября (11-14 лунные сутки): растущая Луна переходит в созвездие Водолея, открывая нам простор для фантазии. Общее влияние Знака на волосы крайне позитивно. Можно не откладывать поход в парикмахерскую. Правда, перед тем как отправится в салон, следует просмотреть информацию о новинках в области причесок и окрашивания, чтобы выбрать для себя самый выигрышный вариант. Можно обойтись и без этого и просто прислушаться к своему внутреннему голосу или к рекомендациям своего мастера. Под покровительством Водолея мы чаще всего готовы на процедуры, результат которых не можем себе представить. Главное, чтобы в дальнейшем выбор вас не разочаровал.

19 сентября (20-21 лунные сутки): убывающая Луна в Тельце — идеальное время для изменений. Стрижка, завивка, оздоровительные маски, наращивание волос — все это пройдет как нельзя лучше, улучшит эмоциональный фон и настроение. А вот с окрашиванием в этот период стоит повременить — волосы могут стать непослушными, лишенными сил и нездоровыми.

Прически 2019: стрижки не требующие укладки

26 сентября (26 лунные сутки): Луна во Льве, в фазе убывания, поэтому стрижка в такой день поможет избавиться от комплексов, страхов и негатива. Если вашим идеалом всегда были "классические" прически, то сегодняшний день точно не для вас. На повестке дня ультрамодные стрижки. Прическа под воздействием Льва получится легкой и объемной. Правда для того, чтобы выглядеть стильно и свежо, стоит хорошо продумать укладку и цвет волос.

30 сентября (203 лунные сутки): Растущая Луна в созвездие Весы благоприятна для перемен во внешнем виде. Новая прическа обеспечит приток сил, мотивации и энергии. Специалисты сайта dailyhoro.ru советуют в этот период быть натуральными, но оригинальными: день предлагает целый ряд интересных, но лаконичных причесок, которые удачно впишутся в рамки любого стиля. Наступает отличное время для ярких и относительно безопасных экспериментов. Выбирая свой идеальный образ, нужно ориентироваться на такие факторы, как длина волос, возраст, цвет кожи и глаз.

В сентябре не так много благоприятных дней для стрижки волос, но они есть и о них следует помнить. В остальные дни рекомендуется провести профилактику волос и попробовать домашние маски. Вариантов оздоровления множество, главное, брать на заметку рекомендации лунного календаря.

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Луна, Сентябрь, Новолуние, Календарь, Лунный календарь, Растущая Луна, Сентябрь 2019.
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