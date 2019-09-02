Маникюр 2019: чарующий бархатный маникюр

Его небеспочвенно можно назвать настоящим женский любимчиком. От уникальной поверхности ногтей веет благородностью.
Бархатный маникюр подойдет для монохромного покрытия или придаст лоска уникальным узорам или элементам сложной композиции.
Если вы уже испробовали многие виды декоративного маникюра в своей жизни и хотите что-то новое, то бархатный нейл-арт — отличный выбор. Пушистые ногти также идеально подходят для различных особых случаев или вечеринок.
Главный секрет дизайна ногтей с бархатом — это применение специальной пудры для покрытия ногтей, по внешним характеристикам которая очень похожа на всем известные блёстки
Самым большим преимуществом бархатного маникюра является его оригинальность — никто не пройдет мимо него равнодушно. Такие ногти бросаются в глаза.
Если бархатная пудра, покрывающая полностью ногтевую пластину, покажется вам слишком броской, то можно поиграть с узорами. Сочетание глянцевой или матовой поверхности с использованием декоративных вкраплений плюша в виде рисунков смотрится потрясающе. Таким образом можно создать всевозможные флористические мотивы, а также узоры пейсли.
Бархатные ногти способны дополнить каждый наряд, поэтому его цвет следует выбирать, отталкиваясь от цветовой гаммы одежды.
Если вы планируете наносить бархатные узоры на ногтевую пластину, то на темном фоне замечательно смотрятся пастельные оттенки или белый. Постарайтесь выбирать тона из одной цветовой гаммы, тогда нейл-арт будет более гармоничный, но контраст также красив.
Цветовая гамма подобного нейл-арта в наступившем сезоне может быть различной. Невероятно актуальны пастельные оттенки, объединенные в группы по 2-3 тона.
Не сдает своих позиций ярко-красный, розовый и винный маникюр, которые подчеркивают женственность и соблазнительность своей обладательницы.
Кроме того, в бизнес-среде одним из самых популярных вариантов стал маникюр в серых тонах, которые могут быть как светлыми и приглушенными, так и темными и интенсивными.
Бархатный песок на ногтях небольшой длины смотрится очень мило, нежно и романтично. Как правило, в этом случае такой пудрой покрывают все пальчики, придавая им особенную текстуру.
Длинные бархатные ногти смотрятся превосходно. Если таким напылением покрыты все ногтевые пластины, подобный нейл-арт не является повседневным и будет уместен только на каком-либо торжественном мероприятии.
В этом случае стилисты рекомендуют отдавать предпочтение глубоким и интенсивным цветовым оттенкам – бордовому, винному, темно-синему, изумрудно-зеленому и другим.