Маникюр 2019: чарующий бархатный маникюр

1 Его небеспочвенно можно назвать настоящим женский любимчиком. От уникальной поверхности ногтей веет благородностью.

2 Бархатный маникюр подойдет для монохромного покрытия или придаст лоска уникальным узорам или элементам сложной композиции.

3 Если вы уже испробовали многие виды декоративного маникюра в своей жизни и хотите что-то новое, то бархатный нейл-арт — отличный выбор. Пушистые ногти также идеально подходят для различных особых случаев или вечеринок.

4 Главный секрет дизайна ногтей с бархатом — это применение специальной пудры для покрытия ногтей, по внешним характеристикам которая очень похожа на всем известные блёстки

5 Самым большим преимуществом бархатного маникюра является его оригинальность — никто не пройдет мимо него равнодушно. Такие ногти бросаются в глаза.

6 Если бархатная пудра, покрывающая полностью ногтевую пластину, покажется вам слишком броской, то можно поиграть с узорами. Сочетание глянцевой или матовой поверхности с использованием декоративных вкраплений плюша в виде рисунков смотрится потрясающе. Таким образом можно создать всевозможные флористические мотивы, а также узоры пейсли.

7 Бархатные ногти способны дополнить каждый наряд, поэтому его цвет следует выбирать, отталкиваясь от цветовой гаммы одежды.

8 Если вы планируете наносить бархатные узоры на ногтевую пластину, то на темном фоне замечательно смотрятся пастельные оттенки или белый. Постарайтесь выбирать тона из одной цветовой гаммы, тогда нейл-арт будет более гармоничный, но контраст также красив.

9 Цветовая гамма подобного нейл-арта в наступившем сезоне может быть различной. Невероятно актуальны пастельные оттенки, объединенные в группы по 2-3 тона.

10 Не сдает своих позиций ярко-красный, розовый и винный маникюр, которые подчеркивают женственность и соблазнительность своей обладательницы.

11 Кроме того, в бизнес-среде одним из самых популярных вариантов стал маникюр в серых тонах, которые могут быть как светлыми и приглушенными, так и темными и интенсивными.

12 Бархатный песок на ногтях небольшой длины смотрится очень мило, нежно и романтично. Как правило, в этом случае такой пудрой покрывают все пальчики, придавая им особенную текстуру.

13 Длинные бархатные ногти смотрятся превосходно. Если таким напылением покрыты все ногтевые пластины, подобный нейл-арт не является повседневным и будет уместен только на каком-либо торжественном мероприятии.

14 В этом случае стилисты рекомендуют отдавать предпочтение глубоким и интенсивным цветовым оттенкам – бордовому, винному, темно-синему, изумрудно-зеленому и другим.