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Маникюр 2019: чарующий бархатный маникюр

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Маникюр 2019: чарующий бархатный маникюр
12:07 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Роскошный бархатный песок на ногтях – дизайн для настоящих аристократических и благородных натур.

  • 1

    Его небеспочвенно можно назвать настоящим женский любимчиком. От уникальной поверхности ногтей веет благородностью.

  • 2

    Бархатный маникюр подойдет для монохромного покрытия или придаст лоска уникальным узорам или элементам сложной композиции.

  • 3

    Если вы уже испробовали многие виды декоративного маникюра в своей жизни и хотите что-то новое, то бархатный нейл-арт — отличный выбор. Пушистые ногти также идеально подходят для различных особых случаев или вечеринок.

  • 4

    Главный секрет дизайна ногтей с бархатом — это применение специальной пудры для покрытия ногтей, по внешним характеристикам которая очень похожа на всем известные блёстки

  • 5

    Самым большим преимуществом бархатного маникюра является его оригинальность — никто не пройдет мимо него равнодушно. Такие ногти бросаются в глаза.

  • 6

    Если бархатная пудра, покрывающая полностью ногтевую пластину, покажется вам слишком броской, то можно поиграть с узорами. Сочетание глянцевой или матовой поверхности с использованием декоративных вкраплений плюша в виде рисунков смотрится потрясающе. Таким образом можно создать всевозможные флористические мотивы, а также узоры пейсли.

  • 7

    Бархатные ногти способны дополнить каждый наряд, поэтому его цвет следует выбирать, отталкиваясь от цветовой гаммы одежды.

  • 8

    Если вы планируете наносить бархатные узоры на ногтевую пластину, то на темном фоне замечательно смотрятся пастельные оттенки или белый. Постарайтесь выбирать тона из одной цветовой гаммы, тогда нейл-арт будет более гармоничный, но контраст также красив.

  • 9

    Цветовая гамма подобного нейл-арта в наступившем сезоне может быть различной. Невероятно актуальны пастельные оттенки, объединенные в группы по 2-3 тона. 

  • 10

    Не сдает своих позиций ярко-красный, розовый и винный маникюр, которые подчеркивают женственность и соблазнительность своей обладательницы.

  • 11

    Кроме того, в бизнес-среде одним из самых популярных вариантов стал маникюр в серых тонах, которые могут быть как светлыми и приглушенными, так и темными и интенсивными.

  • 12

    Бархатный песок на ногтях небольшой длины смотрится очень мило, нежно и романтично. Как правило, в этом случае такой пудрой покрывают все пальчики, придавая им особенную текстуру.

  • 13

    Длинные бархатные ногти смотрятся превосходно. Если таким напылением покрыты все ногтевые пластины, подобный нейл-арт не является повседневным и будет уместен только на каком-либо торжественном мероприятии.

  • 14

    В этом случае стилисты рекомендуют отдавать предпочтение глубоким и интенсивным цветовым оттенкам – бордовому, винному, темно-синему, изумрудно-зеленому и другим.

  • 15

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

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