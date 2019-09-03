Скачать
Вторник, 03.09.2019
Сегодня в планах ВР отменить неприкосновенность и направить в КС 7 законов
Сегодня в планах ВР отменить неприкосновенность и направить в КС 7 законов
"Летние" дожди, грозы и шквалы уже в Украине: погода на 3 сентября
"Летние" дожди, грозы и шквалы уже в Украине: погода на 3 сентября
Тренировка сборной Украины: с Ярмоленко, но без Коноплянки и Бойко (Фото)
Тренировка сборной Украины: с Ярмоленко, но без Коноплянки и Бойко (Фото)
Приметы и обряды на 3 сентября - День Фаддея
Приметы и обряды на 3 сентября - День Фаддея

Маникюр 2019: лучшие оригинальные идеи френча (Фото)

Смотрите фото (22)
Маникюр 2019: лучшие оригинальные идеи френча (Фото)
08:45 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Мода по достоинству оценила универсальную платформу френча для практически безграничной вариативности идей.

  • 1

    Французский маникюр стал настоящим явлением в нейл-арте, которое активно развивается и радует модниц невероятно красивыми идеями.

  • 2

  • 3

    Френч с дизайном: со стразами, блестками, рисунком

  • 4

    Дизайн ногтей на основе френча с красивыми дополнениями невероятно впечатляющий. Каждая из представленных фото-новинок осени 2019 - настоящее произведение мастеров-художников.

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

    Красивый френч гель-лаком и шеллаком

  • 9

    Гель-лак со своей эффектной палитрой и неповторимым разнообразием - идеальный выбор для создания новинок сезона.

  • 10

  • 11

  • 12

    Френч (Французский маникюр) на короткие ногти

  • 13

    Фото-новинки 2019 насыщены свежими идеями и удачными экспериментами.

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

    Френч (Французский маникюр) на длинные ногти

  • 18

    Длинные натуральный и наращенные ногти не стесняют творчество художников ногтевого дизайна и чаще всего становятся экспериментальной основой для появления впечатляющих новшеств.

  • 19

  • 20

  • 21

Самые потрясающие идеи и модные тренды маникюра 2019 - огромный выбор дизайна ногтей на любой вкус!!!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (22)

Все по теме:

Французский маникюр, Френч, Осенний маникюр, маникюр 2019, мода 2019, маникюр на осень.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
03 Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
04 Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
05 Гороскоп на завтра, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв: первые подробности
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв
Конкурс на главу &quot;Укроборонпрома&quot; состоится: детали
Конкурс на главу "Укроборонпрома" состоится
Российских оппозиционеров выпустили на свободу
Российских оппозиционеров выпустили на свободу
Рецепт дня: томатный суп с сыром фета
Рецепт дня: томатный суп с сыром фета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь