Маникюр 2019: лучшие оригинальные идеи френча (Фото)

Французский маникюр стал настоящим явлением в нейл-арте, которое активно развивается и радует модниц невероятно красивыми идеями.
Френч с дизайном: со стразами, блестками, рисунком
Дизайн ногтей на основе френча с красивыми дополнениями невероятно впечатляющий. Каждая из представленных фото-новинок осени 2019 - настоящее произведение мастеров-художников.
Красивый френч гель-лаком и шеллаком
Гель-лак со своей эффектной палитрой и неповторимым разнообразием - идеальный выбор для создания новинок сезона.
Френч (Французский маникюр) на короткие ногти
Фото-новинки 2019 насыщены свежими идеями и удачными экспериментами.
Френч (Французский маникюр) на длинные ногти
Длинные натуральный и наращенные ногти не стесняют творчество художников ногтевого дизайна и чаще всего становятся экспериментальной основой для появления впечатляющих новшеств.