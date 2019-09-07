Педикюр 2019: оригинальный дизайн солнечного оттенка (Фото)

Желтый цвет априори ассоциируется с легкостью и радостью, положительным настроем и беспечностью. Все из-за того, что его прямое воплощение – это яркий солнечный свет, дарующий жизнь на планете Земля.
Ярко желтый оттенок отлично помогает для концентрации внимания и направления мыслей, поэтому даже древние йоги использовали кристаллы лучистого тона для своих медитаций с целью покидания своего физического тела.
Желтый цвет плохо рассеивается в атмосфере, поэтому его часто используют для окрашивания объектов, которые должны привлекать внимание.
Желтый цвет был признан цветом, предельно характеризующим исконную женскую сущность, дамскую интуицию.
Цвет солнца и тепла – лучший выбор не только для романтичных наивных красавиц, но и для консервативных леди
Желтый свадебный маникюр до сих пор пользуется популярностью среди представительниц прекрасного пола, спешащих под венец.
Желтый цвет продолжает наращивать свою популярность и в период правления Марии Стюарт, которая обожала изысканные туалеты солнечного оттенка. Этот тренд лишь усилился с наступлением эпохи барокко, которая декларировала наличие золота не только в оформлении интерьеров, но и в украшении одежды.
Желтый отменно скрывает мелкие дефекты ногтевых пластин, будь то неровности рельефа или общая волнистость, что не убирается путем полировки бафом.
Нежно желтый оттенок лака выгодно дополняет базовый наряд и отлично сочетается с повседневными и нарядными вещами. По сути, играя роль цветового акцента.
Желтый – яркий и выразительный цвет, поэтому его можно использовать даже "в гордом одиночестве". Монотонный маникюр в оттенке солнца все равно не потеряет свою оригинальность и привлекательность.