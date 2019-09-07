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Педикюр 2019: оригинальный дизайн солнечного оттенка (Фото)

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Педикюр 2019: оригинальный дизайн солнечного оттенка (Фото)
19:22 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Ничего, что за окном наступила осень. Прелесть быть девушкой заключается в том, что нас может обрадовать любая погода.

  • 1

    Желтый цвет априори ассоциируется с легкостью и радостью, положительным настроем и беспечностью. Все из-за того, что его прямое воплощение – это яркий солнечный свет, дарующий жизнь на планете Земля.

  • 2

    Ярко желтый оттенок отлично помогает для концентрации внимания и направления мыслей, поэтому даже древние йоги использовали кристаллы лучистого тона для своих медитаций с целью покидания своего физического тела.

  • 3

    Желтый цвет плохо рассеивается в атмосфере, поэтому его часто используют для окрашивания объектов, которые должны привлекать внимание.

  • 4

    Желтый цвет был признан цветом, предельно характеризующим исконную женскую сущность, дамскую интуицию.

  • 5

    Цвет солнца и тепла – лучший выбор не только для романтичных наивных красавиц, но и для консервативных леди

  • 6

    Желтый свадебный маникюр до сих пор пользуется популярностью среди представительниц прекрасного пола, спешащих под венец.

  • 7

    Желтый цвет продолжает наращивать свою популярность и в период правления Марии Стюарт, которая обожала изысканные туалеты солнечного оттенка. Этот тренд лишь усилился с наступлением эпохи барокко, которая декларировала наличие золота не только в оформлении интерьеров, но и в украшении одежды.

  • 8

    Желтый отменно скрывает мелкие дефекты ногтевых пластин, будь то неровности рельефа или общая волнистость, что не убирается путем полировки бафом.

  • 9

    Нежно желтый оттенок лака выгодно дополняет базовый наряд и отлично сочетается с повседневными и нарядными вещами. По сути, играя роль цветового акцента.

  • 10

    Желтый – яркий и выразительный цвет, поэтому его можно использовать даже "в гордом одиночестве". Монотонный маникюр в оттенке солнца все равно не потеряет свою оригинальность и привлекательность.

Педикюр 2019: трендовый дизайн с принтом (Фото)

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