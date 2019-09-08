Маникюр 2019: нежный пастельный дизайн на осень

1 Главной особенностью пастельного маникюра является его универсальность.

2 Он одинаково красиво смотрится и в вечернем образе и в повседневном стиле.

3 Такой маникюр идеально подойдет для похода в офис или даже в школу.

4 Пастельные тона не вызывают каких-либо ярких эмоций. Они олицетворяют спокойствие и умиротворение, нежность и даже некую воздушность.

5 Именно благодаря этому пастельные оттенки и полюбились многим женщинам.

6 Даже яркие цвета имеют свои пастельные оттенки, если выбрать наиболее мягкий и приглушённый тон в спектре. Обычно, это невероятные оттенки, которые притягивают своей мягкостью и непривычностью.

7 Приглушенные пастельные тона бежевых и коричневых тонов уже многие сезоны популярны среди прекрасных представительниц женского пола.

8 Покрытие цветом бледный кизил или фундук – универсальный вариант на 3 осенних месяца.

9 Нейтральные тона станут хорошим дополнением к любому образу. Цвета способны подчеркнуть всю женственность и хрупкость натуры.

10 Пастельный маникюр 2019 предлагает нам кроме традиционных смелее использовать любые другие нежные цвета.

11 Лавандовый, оливковый, молочный, слоновая кость, разбеленный голубой и песочный, кремовый, розовый, мятный и прочие оттенки будут хорошо смотреться в любом сочетании.

12 Стоит отметить, что спокойный маникюр отнюдь нельзя назвать скучным. Не обязательно красить ногти в один тон. Можно разбавить однотонный лак каким-либо узором.

13 Пастельный маникюр 2019 можно дополнить любым из существующих на сегодняшний день видов дополнительного декора, разнообразить рисунками.

14 Он будет замечательной основой для модных техник, таких, например, как мраморный маникюр, маникюр с втиркой или фольгой, а уж о классических вариантах и говорить не приходится.