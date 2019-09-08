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Маникюр 2019: нежный пастельный дизайн на осень

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Маникюр 2019: нежный пастельный дизайн на осень
13:01 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Спокойный маникюр в пастельных тонах и немного декора в вид скромного рисунка или пар страз сделают образ завершенным, красивым и при это не вызывающим.

  • 1

    Главной особенностью пастельного маникюра является его универсальность.

  • 2

    Он одинаково красиво смотрится и в вечернем образе и в повседневном стиле.

  • 3

    Такой маникюр идеально подойдет для похода в офис или даже в школу.

  • 4

    Пастельные тона не вызывают каких-либо ярких эмоций. Они олицетворяют спокойствие и умиротворение, нежность и даже некую воздушность.

  • 5

    Именно благодаря этому пастельные оттенки и полюбились многим женщинам.

  • 6

    Даже яркие цвета имеют свои пастельные оттенки, если выбрать наиболее мягкий и приглушённый тон в спектре. Обычно, это невероятные оттенки, которые притягивают своей мягкостью и непривычностью.

  • 7

    Приглушенные пастельные тона бежевых и коричневых тонов уже многие сезоны популярны среди прекрасных представительниц женского пола.

  • 8

    Покрытие цветом бледный кизил или фундук – универсальный вариант на 3 осенних месяца.

  • 9

    Нейтральные тона станут хорошим дополнением к любому образу. Цвета способны подчеркнуть всю женственность и хрупкость натуры.

  • 10

    Пастельный маникюр 2019 предлагает нам кроме традиционных смелее использовать любые другие нежные цвета.

  • 11

    Лавандовый, оливковый, молочный, слоновая кость, разбеленный голубой и песочный, кремовый, розовый, мятный и прочие оттенки будут хорошо смотреться в любом сочетании. 

  • 12

    Стоит отметить, что спокойный маникюр отнюдь нельзя назвать скучным. Не обязательно красить ногти в один тон. Можно разбавить однотонный лак каким-либо узором.

  • 13

    Пастельный маникюр 2019 можно дополнить любым из существующих на сегодняшний день видов дополнительного декора, разнообразить рисунками.

  • 14

    Он будет замечательной основой для модных техник, таких, например, как мраморный маникюр, маникюр с втиркой или фольгой, а уж о классических вариантах и говорить не приходится.

  • 15

    Еще одно неоспоримое достоинство пастельного маникюра – он практически не выходит из моды.

Маникюр 2019: модные тенденции осеннего нейл-арта

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