Мода 2019: стильные осенние образы с клеткой (Фото)

1 Модные осенние образы с принтом в клетку

2 Так, вы можете прикупить стильный жакет-платье, который чудесно будет работать с удлиненными сапогами ботфортами, клатчем, а также интересным кепи.

3 Вы также можете приобрести клетчатый брючный костюм, который станет элегантным дополнением вашего повседневного лука. Кроссовки, кепка и стильная небольшая сумка на плечо станут изюминками наряда.

4 Интересно принт клетка будет работать на пальто, которое специалисты предлагают дополнить вязаной шапкой бини, полувером, лосинами, а также кроссовками.

5 Примерить на себя клетчатое пальто вы можете, сочетая его с розовым полувером, а также кожаной мини-юбкой. Приправить ансамбль предлагаем ботинками на шнуровке, а также маленькой сумочкой.

6 Интересно на женщине любого возраста будет работать и юбка в клетку, которая может быть А-силуэта, плиссированная, клеш или карандаш. Сочетать такой предмет гардероба можно с водолазкой, тренчем или пальто без рукавов, а также модными ботильонами или ботинками.

7 Из верхней одежды можно также использовать кожаную куртку или интересную модель жакета.

8 При этом, заметим, что наиболее популярный предмет гардероба с представленным принтом именно жакет. Последний прекрасно смотрится в любой стилистике образа и кроме того, может быть как приталенного, так и фасона оверсайз.