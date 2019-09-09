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Мода 2019: стильные осенние образы с клеткой (Фото)

Смотрите фото (10)
Мода 2019: стильные осенние образы с клеткой (Фото)
02:00 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Клетка этой осенью на пике популярности. Ее специалисты советуют добавить по-максимуму в свой гардероб каждой женщине.

  • 1

    Модные осенние образы с принтом в клетку

  • 2

    Так, вы можете прикупить стильный жакет-платье, который чудесно будет работать с удлиненными сапогами ботфортами, клатчем, а также интересным кепи.

  • 3

    Вы также можете приобрести клетчатый брючный костюм, который станет элегантным дополнением вашего повседневного лука. Кроссовки, кепка и стильная небольшая сумка на плечо станут изюминками наряда.

  • 4

    Интересно принт клетка будет работать на пальто, которое специалисты предлагают дополнить вязаной шапкой бини, полувером, лосинами, а также кроссовками.

  • 5

    Примерить на себя клетчатое пальто вы можете, сочетая его с розовым полувером, а также кожаной мини-юбкой. Приправить ансамбль предлагаем ботинками на шнуровке, а также маленькой сумочкой.

  • 6

    Интересно на женщине любого возраста будет работать и юбка в клетку, которая может быть А-силуэта, плиссированная, клеш или карандаш. Сочетать такой предмет гардероба можно с водолазкой, тренчем или пальто без рукавов, а также модными ботильонами или ботинками.

  • 7

    Из верхней одежды можно также использовать кожаную куртку или интересную модель жакета.

  • 8

    При этом, заметим, что наиболее популярный предмет гардероба с представленным принтом именно жакет. Последний прекрасно смотрится в любой стилистике образа и кроме того, может быть как приталенного, так и фасона оверсайз.

  • 9

    Принт в клетку, как показывает практика, может размещаться практически на любом предмете гардероба. Главное здесь - это найти правильные дополнения к модному осеннему узору.

Мода 2019: оригинальные образы, которые помогут подчеркнуть индивидуальность

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