Мода 2019: стильные осенние образы с клеткой (Фото)

Модные осенние образы с принтом в клетку
Так, вы можете прикупить стильный жакет-платье, который чудесно будет работать с удлиненными сапогами ботфортами, клатчем, а также интересным кепи.
Вы также можете приобрести клетчатый брючный костюм, который станет элегантным дополнением вашего повседневного лука. Кроссовки, кепка и стильная небольшая сумка на плечо станут изюминками наряда.
Интересно принт клетка будет работать на пальто, которое специалисты предлагают дополнить вязаной шапкой бини, полувером, лосинами, а также кроссовками.
Примерить на себя клетчатое пальто вы можете, сочетая его с розовым полувером, а также кожаной мини-юбкой. Приправить ансамбль предлагаем ботинками на шнуровке, а также маленькой сумочкой.
Интересно на женщине любого возраста будет работать и юбка в клетку, которая может быть А-силуэта, плиссированная, клеш или карандаш. Сочетать такой предмет гардероба можно с водолазкой, тренчем или пальто без рукавов, а также модными ботильонами или ботинками.
Из верхней одежды можно также использовать кожаную куртку или интересную модель жакета.
При этом, заметим, что наиболее популярный предмет гардероба с представленным принтом именно жакет. Последний прекрасно смотрится в любой стилистике образа и кроме того, может быть как приталенного, так и фасона оверсайз.
Принт в клетку, как показывает практика, может размещаться практически на любом предмете гардероба. Главное здесь - это найти правильные дополнения к модному осеннему узору.