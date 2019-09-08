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Мода 2019-2020: тенденции мужской обуви осень-зима (Фото)

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Мода 2019-2020: тенденции мужской обуви осень-зима (Фото)
17:12 Сегодня Телеграф novafashion.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мужская осенне-зимняя обувь сезона 2019-2020 - важный атрибут гардероба.

  • 1

    Этой осенью и зимой нужно выглядеть соответственно модным течениям и, в то же время максимально тепло и комфортно. В первую очередь нужно выбрать такую модель, чтобы морально чувствовать себя в тренде.

  • 2

    Для мужчин зимняя обувь так же важна, как и для женщин. Из-за большого количества одежды и так чувствуешь себя громоздко. Поэтому многие выбирают легкую и удобную обувь, обходя модные тренды.

  • 3

    Для многих мужчин лучше выбрать обувь, которая максимально походит на их обычную. При этом, чтобы быть стильным лучше обратить особое внимание на модели с контрастной подошвой или шнурками. Даже если конкретная модель может показаться скучной или однообразной, то можно самостоятельно подобрать шнурки под цвет шарфа или любимого свитера.

  • 4

    Так же модельеры советуют обращать внимание на внутренний наполнитель в обуви. В современной моде очень часто акцент делают именно на мех и выделяют его с помощью контрастных цветов. Лучше, конечно, учитывать свой зимний гардероб и останавливаться на том стиле, который преобладает и в одежде. Таким образом, выбрав любые комфортные сапоги или ботинки, Вы с легкостью будете соответствовать модным течениям. Главное умело сочетать с другой одеждой.

  • 5

    Конечно же, в нашей стране принято выбирать обувь темных цветов, объясняя тем, что в нашем климате такая будет менее маркой. Но у дизайнеров есть выход даже для таких случаев: всегда можно и нужно иметь хотя бы две пары зимней обуви:

    Для повседневной носки: синие, коричневые, черные; 

  • 6

    На выход: для неформальных встреч или свиданий с любимой девушкой, допускаются любые оттенки и даже светлые.

  • 7

    Очень необычно, и в то же время практично, смотрятся бежевые, кофейные и серые оттенки. Новинкой станут комбинации из двух и более цветов, а также плавный переход с одного цвета в другой, так называемое омбре. Выбрав такие туфли, вы точно окажетесь в центре внимания, будь то корпоратив или свидание с девушкой.

  • 8

    Ботинки на шнуровке достаточно неординарное решение, особенно для повседневной жизни. Для удобства такие ботинки принято оснащать молнией, дабы избавить от необходимости шнуровать их каждый раз. Не кому не нравится тратить свое драгоценное время на такое глупое занятие.

  • 9

    Часто принято копировать цвет шнурков и на строчке по всем ботинкам. Это придаст изюминки всему образу в целом. Многим нравятся интересные лейбы на ботинках со шнуровкой. Они так же позволят подчеркнуть статус их обладателя. Но для того, чтобы не попадать в нелепые ситуации, лучше изучить, что за бренд вы все-таки приобрели. 

  • 10

    С сапогами дела обстоят совсем иначе. Тут главное – это умение с их помощью держать ноги в тепле. Ведь при покупке зимних сапог каждый рассчитывает именно на это. Можно приобрести как удобные угги или термо сапоги, так и классические модели с утеплителем.

Прически 2019: мужские осенние стрижки (Фото)

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