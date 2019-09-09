Педикюр 2019: оригинальный дизайн для ваших ноготков (Фото)

Осенний педикюр 2019 имеет весьма красивые сочетания цвета, где будут использоваться яркие и пастельные тона.
Чуть ниже мы подробнее ознакомимся с каждым видом новинок педикюра осень 2019.
В осенний сезон текущего года, особо модным цветом, который сможет согреть ваши ножки, будет является бордовый или винный цвет лака.
Винный или бордовый цвет лака позволит вашим ноготкам выглядеть более аккуратно, а весь педикюр в целом более ухоженно.
Винный или бордовый цвет лака позволит вашим ноготкам выглядеть более аккуратно, а весь педикюр в целом более ухоженно.
Вы также можете с помощью точек создавать геометрические элементы, добавляя в такой рисунок блестящие стразы или блестки.
Богатый и роскошный золотой цвет сможет красиво оттенить загорелую кожу ваших ножек. Если даже ваш загар минимальный, то золотой все равно сможет красиво его подчеркнуть.
Модные идеи для дизайна помогут вам сделать на ваших ноготках нечто красивое и оригинальное.
Наклейки осенью 2019 позволяется использовать любые: флористические принты, узоры, кружева, а также геометрический принт.
Матовый цвет лишенный блеска, позволит вашим ноготкам выглядеть всегда аккуратно и стильно. И совершенно не важно какая у вас длина и форма ногтей, матовый тон прекрасно сможет их подчеркнуть.
Так почему бы не отразить столь радужное и разноцветное настроение на ноготках своих ножек? Выбирайте любой простой сочный градиент и включайте фантазию.
Вам недостаточно? Тогда на помощь придут коралловый, ярко-розовый, красный и малиновый цвета. Идеи педикюра можно увидеть на наших фотографиях.
Такой дизайн педикюра уместен и для юной девушки, и для шикарной женщины-красотки в возрасте.
Выбирайте бледные оттенки небесного, зелёного, жёлтого и бирюзового цветов.
Такой педикюр тоже актуален. Ногти могут быть, как одноцветными, так и нескольких оттенков.На больших пальцах, мизинцах и безымянных накрасьте ногти одним оттенком, например, лёгким молочным, а на других – другим, однотонным нюдовым или перламутровым персиковым.Очень стильно на коротких ногтях смотрится омбре в светлых оттенках. Только переход обязательно должен быть плавным, а выбор цветов – гармоничным.Поделимся с вами стильными идеями, как можно украсить летний нежный маникюр на ногах. Все фото можно скачать бесплатно на нашем сайте.
Такой педикюр особенно эффектен и шикарен. Здесь используются тёмные и насыщенные цвета: сливовый, тёмно-синий, чёрный, коричневый, гламурный баклажановый, шикарный шоколадный, тёмно-синий, хаки.
В летнем сезоне его лучше всего сочетать с белым, красным, серебристым и золотым и розовым.