Педикюр 2019: оригинальный дизайн для ваших ноготков (Фото)

1 Осенний педикюр 2019 имеет весьма красивые сочетания цвета, где будут использоваться яркие и пастельные тона.

2 Чуть ниже мы подробнее ознакомимся с каждым видом новинок педикюра осень 2019.

3 В осенний сезон текущего года, особо модным цветом, который сможет согреть ваши ножки, будет является бордовый или винный цвет лака.

4 Винный или бордовый цвет лака позволит вашим ноготкам выглядеть более аккуратно, а весь педикюр в целом более ухоженно.

5 Винный или бордовый цвет лака позволит вашим ноготкам выглядеть более аккуратно, а весь педикюр в целом более ухоженно.

6 Вы также можете с помощью точек создавать геометрические элементы, добавляя в такой рисунок блестящие стразы или блестки.

7 Богатый и роскошный золотой цвет сможет красиво оттенить загорелую кожу ваших ножек. Если даже ваш загар минимальный, то золотой все равно сможет красиво его подчеркнуть.

8 Модные идеи для дизайна помогут вам сделать на ваших ноготках нечто красивое и оригинальное.

9 Наклейки осенью 2019 позволяется использовать любые: флористические принты, узоры, кружева, а также геометрический принт.

10 Матовый цвет лишенный блеска, позволит вашим ноготкам выглядеть всегда аккуратно и стильно. И совершенно не важно какая у вас длина и форма ногтей, матовый тон прекрасно сможет их подчеркнуть.

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12 Так почему бы не отразить столь радужное и разноцветное настроение на ноготках своих ножек? Выбирайте любой простой сочный градиент и включайте фантазию.

13 Вам недостаточно? Тогда на помощь придут коралловый, ярко-розовый, красный и малиновый цвета. Идеи педикюра можно увидеть на наших фотографиях.

14 Такой дизайн педикюра уместен и для юной девушки, и для шикарной женщины-красотки в возрасте. Выбирайте бледные оттенки небесного, зелёного, жёлтого и бирюзового цветов.

15 Такой педикюр тоже актуален. Ногти могут быть, как одноцветными, так и нескольких оттенков. На больших пальцах, мизинцах и безымянных накрасьте ногти одним оттенком, например, лёгким молочным, а на других – другим, однотонным нюдовым или перламутровым персиковым. Очень стильно на коротких ногтях смотрится омбре в светлых оттенках. Только переход обязательно должен быть плавным, а выбор цветов – гармоничным. Поделимся с вами стильными идеями, как можно украсить летний нежный маникюр на ногах. Все фото можно скачать бесплатно на нашем сайте.

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