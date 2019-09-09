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Понедельник, 09.09.2019
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Педикюр 2019: оригинальный дизайн для ваших ноготков (Фото)

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Педикюр 2019: оригинальный дизайн для ваших ноготков (Фото)
12:19 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Вы сможете быть спокойной в любой ситуации: на пляже, в босоножках в офисе или в туфлях на вечернем торжестве.

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    Осенний педикюр 2019 имеет весьма красивые сочетания цвета, где будут использоваться яркие и пастельные тона.

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    Чуть ниже мы подробнее ознакомимся с каждым видом новинок педикюра осень 2019.

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    В осенний сезон текущего года, особо модным цветом, который сможет согреть ваши ножки, будет является бордовый или винный цвет лака. 

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    Винный или бордовый цвет лака позволит вашим ноготкам выглядеть более аккуратно, а весь педикюр в целом более ухоженно. 

  • 5

    Винный или бордовый цвет лака позволит вашим ноготкам выглядеть более аккуратно, а весь педикюр в целом более ухоженно. 

  • 6

    Вы также можете с помощью точек создавать геометрические элементы, добавляя в такой рисунок блестящие стразы или блестки.

  • 7

    Богатый и роскошный золотой цвет сможет красиво оттенить загорелую кожу ваших ножек. Если даже ваш загар минимальный, то золотой все равно сможет красиво его подчеркнуть. 

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    Модные идеи для дизайна помогут вам сделать на ваших ноготках нечто красивое и оригинальное.

  • 9

    Наклейки осенью 2019 позволяется использовать любые: флористические принты, узоры, кружева, а также геометрический принт.

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    Матовый цвет лишенный блеска, позволит вашим ноготкам выглядеть всегда аккуратно и стильно. И совершенно не важно какая у вас длина и форма ногтей, матовый тон прекрасно сможет их подчеркнуть.

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    Так почему бы не отразить столь радужное и разноцветное настроение на ноготках своих ножек? Выбирайте любой простой сочный градиент и включайте фантазию.

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    Вам недостаточно? Тогда на помощь придут коралловый, ярко-розовый, красный и малиновый цвета. Идеи педикюра можно увидеть на наших фотографиях.

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    Такой дизайн педикюра уместен и для юной девушки, и для шикарной женщины-красотки в возрасте.

    Выбирайте бледные оттенки небесного, зелёного, жёлтого и бирюзового цветов. 

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    Такой педикюр тоже актуален. Ногти могут быть, как одноцветными, так и нескольких оттенков.На больших пальцах, мизинцах и безымянных накрасьте ногти одним оттенком, например, лёгким молочным, а на других – другим, однотонным нюдовым или перламутровым персиковым.Очень стильно на коротких ногтях смотрится омбре в светлых оттенках. Только переход обязательно должен быть плавным, а выбор цветов – гармоничным.Поделимся с вами стильными идеями, как можно украсить летний нежный маникюр на ногах. Все фото можно скачать бесплатно на нашем сайте.

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    Такой педикюр особенно эффектен и шикарен. Здесь используются тёмные и насыщенные цвета: сливовый, тёмно-синий, чёрный, коричневый, гламурный баклажановый, шикарный шоколадный, тёмно-синий, хаки. 

     В летнем сезоне его лучше всего сочетать с белым, красным, серебристым и золотым и розовым.

Педикюр 2019: трендовый дизайн с принтом (Фото)

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Мода, Осень, Педикюр, Педикюр 2019, Педикюр на осень, Оригинальный педикюр, Разные тона.
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