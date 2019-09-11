Прически 2019: стильные стрижки для женщин после 40 без челки (Фото)

Каскадные или ступенчатые стрижки чудесно смотрятся без челки. Подходят такие варианты дамам с овальным, квадратным и круглым лицом и даже тем, у кого низкий лоб. Кроме того, многослойные стрижки без челки чудесно будут работать с вьющимися и тонкими безжизненными волосами, добавляя тем нужные им силу и объем.

Каре - это универсальная стрижка, которая имеет достаточно разновидностей, чтобы каждая женщина смогла найти идеальный вариант для себя. На пике популярности асимметричное каре, прямое классическое, удлиненное каре, с рваными кончиками и многослойностью в виде каскада. Длина представленной стрижки чаще короткая и средняя, что идеально подойдет женщинам, перешедшим черту 40 лет.

Боб без челки можно встретить даже чаще, чем каре. А все благодаря тому, что представленная стрижка смотрится довольно гармонично за счет рваных прядей. Чтобы боб заиграл, его можно разбавить модным окрашиванием или колорированием, что сделает образ женщины после 40 еще моложе и оригинальнее.

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Если вы любите короткие стрижки, вы можете обратиться к креативной пикси, которая не уступает в красоте знаменитым каре и бобу. Подобное решение - это всегда стильно и модно и, кроме того, пикси идеально сморится без челки. Впрочем, только в том случае, если у вас овальное лицо и гармоничные, выразительные черты лица.

Представленные выше варианты стрижек помогут вам подчеркнуть ваши черта лица, сделать их более красивыми. Кроме того, представленные стрижки прекрасно подойдут под любой ваш стиль и не будут сильно затратными по времени в плане укладок.