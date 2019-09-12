Мода 2019: ТОП-10 необходимых вещей в мужском гардеробе (Фото)

1 Белая рубашка Ее можно носить с костюмом и галстуком. Можно сочетать с джинсами и casual пиджаком. Летом, подвернув рукава на два подворота, носите с брюками чинос и белыми кедами. Главное правило: идеальная посадка. Рекомендуем не менее трех штук. Воротник рубашки самая важная деталь. Лучше выбрать (cutaway, акулий плавник, spread). Лучшая рубашка – рубашка по меркам. Со своими инициалами на манжетах той руки, которой здороваешься.

2 Джинсы темно-синие Хорошо сочетаются с рубашкой, футболкой и пиджаком. Рваные и протертые джинсы отдай неформалам, а себе возьмите новые и целые во всех местах. Помните – джинсы всегда должны выглядеть качественно и дорого.

3 Пуловер С круглым или V- образным вырезом из тонкого кашемира. его можно носить круглый год (за исключением жарких летних дней). Хорошо сочетается с брюками, джинсами, пиджаком. Советуем при покупке пуловера из кашемира не пугаться, что появятся катышки. Купите машинку по удалению лишней шерсти и пуловер будет всегда как новый.

4 Футболки Белого, серого и черного цветов. Носите с пиджаком и джинсами. Сочетание приталенного костюма, белой футболки и белых кед сделают образ стильным и модным. Важно, чтобы футболка идеально сидела. Не была широкой, узкой, длинной или короткой. Обратите внимание и на состав. Хлопок с небольшим добавления эластина будет лучше держать форму.

5 Костюм Темно-синий - универсальный цвет для мужчин. Прекрасно подойдет для любых мероприятий, от деловых переговоров (с продолжением в ночном клубе) до свадьбы друга. Кстати, не думайте, что всегда сможете отделаться лишь костюмом. Если вас, как всегда, неожиданно, пригласят на вручение какой-либо премии, то понадобится смокинг. А если же вы настолько круты, что вас удостоит своим вниманием Королева Великобритании - тут никуда не деться без фрака. На костюме нельзя экономить. Это инвестиции, которые быстро себя окупают. Если вы не знаете, какой костюм выбрать, обратитесь к мастеру по пошиву костюмов. Вам расскажут, что подходит и создадут костюм по вашим меркам. А по стоимости то же, что и хороший костюм в магазине.

6 Галстук и платок Синий галстук средней ширины с незаметным рисунком и белый платок (для нагрудного кармана пиджака) станут прекрасным завершением классического образа. Носите их вместе и отдельно. В зависимости в каком вы состоянии хотите быть. Бизнесмен, церемония с красной дорожкой или Vip– room в клубе.

7 Ботинки Пара хороших ботинок - это действительно mast-have для мужчины. Женщины часто обращают внимание на обувь мужчины. Хватит покупать дешевую обувь. Купи себе пару хороших ботинок. Со скидкой, по полной цене – не имеет значения. Оксфорды это будут или Дерби выбирай, что удобнее. Черные или коричневые? Важно чтобы сочетался с ремнем на брюках, ремешком часов и сумкой.

8 Колодки Изготовленные из кедровой древесины для ботинок, которые были описаны выше. Это инвестиции, продлевающие жизнь вашей обуви.

9 Сумка, портфель или рюкзак Важный аксессуар, по которому можно сказать как мужчина относится к своему делу. Дорожная сумка (кожа или шерсть). Портфель (кожа). Минимум деталей. Лаконичная форма. По аксессуарам и обуви часто можно определить, что за человек перед вами.