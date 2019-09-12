Мода 2019: ТОП-10 необходимых вещей в мужском гардеробе (Фото)

Белая рубашка
Ее можно носить с костюмом и галстуком. Можно сочетать с джинсами и casual пиджаком. Летом, подвернув рукава на два подворота, носите с брюками чинос и белыми кедами. Главное правило: идеальная посадка. Рекомендуем не менее трех штук. Воротник рубашки самая важная деталь. Лучше выбрать (cutaway, акулий плавник, spread). Лучшая рубашка – рубашка по меркам. Со своими инициалами на манжетах той руки, которой здороваешься.
Джинсы темно-синие
Хорошо сочетаются с рубашкой, футболкой и пиджаком. Рваные и протертые джинсы отдай неформалам, а себе возьмите новые и целые во всех местах. Помните – джинсы всегда должны выглядеть качественно и дорого.
Пуловер
С круглым или V- образным вырезом из тонкого кашемира. его можно носить круглый год (за исключением жарких летних дней). Хорошо сочетается с брюками, джинсами, пиджаком. Советуем при покупке пуловера из кашемира не пугаться, что появятся катышки. Купите машинку по удалению лишней шерсти и пуловер будет всегда как новый.
Футболки
Белого, серого и черного цветов. Носите с пиджаком и джинсами. Сочетание приталенного костюма, белой футболки и белых кед сделают образ стильным и модным. Важно, чтобы футболка идеально сидела. Не была широкой, узкой, длинной или короткой. Обратите внимание и на состав. Хлопок с небольшим добавления эластина будет лучше держать форму.
Костюм
Темно-синий - универсальный цвет для мужчин. Прекрасно подойдет для любых мероприятий, от деловых переговоров (с продолжением в ночном клубе) до свадьбы друга. Кстати, не думайте, что всегда сможете отделаться лишь костюмом. Если вас, как всегда, неожиданно, пригласят на вручение какой-либо премии, то понадобится смокинг. А если же вы настолько круты, что вас удостоит своим вниманием Королева Великобритании - тут никуда не деться без фрака. На костюме нельзя экономить. Это инвестиции, которые быстро себя окупают. Если вы не знаете, какой костюм выбрать, обратитесь к мастеру по пошиву костюмов. Вам расскажут, что подходит и создадут костюм по вашим меркам. А по стоимости то же, что и хороший костюм в магазине.
Галстук и платок
Синий галстук средней ширины с незаметным рисунком и белый платок (для нагрудного кармана пиджака) станут прекрасным завершением классического образа. Носите их вместе и отдельно. В зависимости в каком вы состоянии хотите быть. Бизнесмен, церемония с красной дорожкой или Vip– room в клубе.
Ботинки
Пара хороших ботинок - это действительно mast-have для мужчины. Женщины часто обращают внимание на обувь мужчины. Хватит покупать дешевую обувь. Купи себе пару хороших ботинок. Со скидкой, по полной цене – не имеет значения. Оксфорды это будут или Дерби выбирай, что удобнее. Черные или коричневые? Важно чтобы сочетался с ремнем на брюках, ремешком часов и сумкой.
Колодки
Изготовленные из кедровой древесины для ботинок, которые были описаны выше. Это инвестиции, продлевающие жизнь вашей обуви.
Сумка, портфель или рюкзак
Важный аксессуар, по которому можно сказать как мужчина относится к своему делу. Дорожная сумка (кожа или шерсть). Портфель (кожа). Минимум деталей. Лаконичная форма. По аксессуарам и обуви часто можно определить, что за человек перед вами.
Очки солнцезащитные
Незаменимый аксессуар. Очки, подходящие форме лица, отлично подчеркнут стиль бизнесмена, суперагента или пилота гражданской авиации (редакция не знает, кем вы обычно представляетесь при знакомстве с одинокими дамами в кафе).
В общем и целом, такой набор предметов в вашем шкафу позволит вам не изматывать себя постоянным мониторингом модных тенденций, но, тем не менее, всегда выглядеть актуально.