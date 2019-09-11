Маникюр 2019: оригинальные новинки сентября, которые привлекут ваше внимание (Фото)

1 Тенденции маникюра меняются не просто каждый сезон, но даже каждый месяц. Эти изменения помогают женщинам каждый раз создавать на своих ручках интересные и свежие дизайны, которые идеально сочетаются с их стилем и предпочтениями.

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3 Маникюр сентябрь 2019: модная геометрия

4 Геометрия все также остается на пике популярности. Гармонично она будет смотреться в маникюре и этим сентябрем. Используйте стильные полоски, треугольники и другие фигуры, которые могут выполняться с помощью слайдеров или ручной прорисовки.

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6 Маникюр сентябрь 2019: осенние мотивы

7 Сентябрь знаменует начало осени. Это значит, что именно в этот месяц пора попробовать на своих ноготках более тематические рисунки и узоры, например, опавшие листья, птицы, фрукты и так далее.

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9 Маникюр сентябрь 2019: френч

10 Не стоит забывать здесь и про френч, который добавит вашим ноготкам этой осенью особой привлекательности, элегантности и женственности. Используйте нестандартные техники оформления френча, в том числе с использованием асимметрии, эффекта перепиленных яиц и так далее.

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