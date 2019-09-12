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Маникюр 2019: цветовая палитра этой осени

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Маникюр 2019: цветовая палитра этой осени
11:38 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Хорошо подобранный дизайн и гармоничное сочетание цветов помогут дополнить любое сочетание в одежде.

  • 1

    Самые модные цвета в маникюре будущего сезона – темные оттенки бордо и классический красный лак.

  • 2

    Всегда актуальный красный – это классика нейл-арта, которая много лет под ряд восхищает женщин всего мира.

  • 3

    Короткие и длинные красные ногти покорят изумительным дизайном, шикарным декором, великолепными оттенками, в частности чили и помидорным.

  • 4

    Еще один шикарный цвет маникюра 2019-2020 – бордовый. Оттенки – винный, вишневый помогут создать чудесный нарядный дизайн ногтей, гармонирующий со стразами, блестками, светлыми и темными тонами.

  • 5

    Золотая пора окрашивает деревья в оранжевые, желтые и красные тона.

  • 6

    Этими оттенками можно смело украшать свои пальчики уже в начале сентября.

  • 7

    В сезоне осень-зима лучшие цвета маникюра 2019-2020 – темные.

  • 8

    Их можно презентовать в черном, глубоком синем, шоколадном, сером лаках, которые изысканно смотрятся в матовом исполнении или глянцевом – для создания неповторимого нейл-арта для особого случая и на каждый день.

  • 9

    Мило и стильно выглядят названные оттенки маникюра в тандеме со светлыми, пастельными тонами.

  • 10

    Роскошно и незабываемо можно реализовать эти классические лаки в гармонии с красным, оттенками зеленого и другими цветами, добиваясь эффектных вариаций для ноготков разных форм.

  • 11

    Темный фон и мерцающие элементы, а также контрастные рисунки на черном, синем, сером, коричневом – чудесное решение для осенних месяцев и сказочных зимних деньков.

  • 12

    Универсальным считается маникюр зеленого цвета, ведь оттенки зеленых лаков столь разнообразны, что для каждого сезона найдется идеальный цвет. Темный зеленый — прерогатива осенне-зимних месяцев.

  • 13

    Зеленый может быть как основным тоном, так и дополнять дизайн ногтей других цветов в градиентной технике, «кошачий глаз», колорблок, маникюре с втирками. и т.п.

  • 14

    Приглушенные пастельные тона бежевых и коричневых тонов уже многие сезоны популярны среди прекрасных представительниц женского пола.

  • 15

    Покрытие цветом бледный кизил или фундук – универсальный вариант на 3 осенних месяца.

  • 16

    Золотой и серебряный – еще один тренд нейл-арта, который создаст для вас чудесные хромированные ноготки для особого случая и вечеринок. 

  • 17

    На бежевых ноготках можно также поэкспериментировать с контрастными полосками, горохом, сердечками, декоративными украшениями и текстурными узорами.

  • 18

    Оттенок, который уже слишком розовый, но еще не фиолетовый, является самым востребованным тоном этой осени! Насыщенный розовый гармонично сочетается с джинсовой тканью, легкими пастельными платьями и даже с классическими черными брюками. Для тех, кто хочет немного разбавить свой офисный стиль, темный розовый рекомендуется разбавлять светлыми оттенками (белый, бежевый, светло-серый, нежно-розовый, бледно-желтый).

  • 19

    Натуральный цвет денима, который удачно будет подходить к любому городскому стилю. Демократичный синий прекрасно смотрится на ногтях для любого образа в стиле casual.

    Темный лазурит подойдет к вечерним приталенным платьям. Благородный синий – цвет настоящих королев. Тон на ногтях подчеркнет всю аристократичную натуру любой леди.

Маникюр 2019: оригинальные новинки сентября, которые привлекут ваше внимание (Фото)

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