Маникюр 2019: цветовая палитра этой осени

1 Самые модные цвета в маникюре будущего сезона – темные оттенки бордо и классический красный лак.

2 Всегда актуальный красный – это классика нейл-арта, которая много лет под ряд восхищает женщин всего мира.

3 Короткие и длинные красные ногти покорят изумительным дизайном, шикарным декором, великолепными оттенками, в частности чили и помидорным.

4 Еще один шикарный цвет маникюра 2019-2020 – бордовый. Оттенки – винный, вишневый помогут создать чудесный нарядный дизайн ногтей, гармонирующий со стразами, блестками, светлыми и темными тонами.

5 Золотая пора окрашивает деревья в оранжевые, желтые и красные тона.

6 Этими оттенками можно смело украшать свои пальчики уже в начале сентября.

7 В сезоне осень-зима лучшие цвета маникюра 2019-2020 – темные.

8 Их можно презентовать в черном, глубоком синем, шоколадном, сером лаках, которые изысканно смотрятся в матовом исполнении или глянцевом – для создания неповторимого нейл-арта для особого случая и на каждый день.

9 Мило и стильно выглядят названные оттенки маникюра в тандеме со светлыми, пастельными тонами.

10 Роскошно и незабываемо можно реализовать эти классические лаки в гармонии с красным, оттенками зеленого и другими цветами, добиваясь эффектных вариаций для ноготков разных форм.

11 Темный фон и мерцающие элементы, а также контрастные рисунки на черном, синем, сером, коричневом – чудесное решение для осенних месяцев и сказочных зимних деньков.

12 Универсальным считается маникюр зеленого цвета, ведь оттенки зеленых лаков столь разнообразны, что для каждого сезона найдется идеальный цвет. Темный зеленый — прерогатива осенне-зимних месяцев.

13 Зеленый может быть как основным тоном, так и дополнять дизайн ногтей других цветов в градиентной технике, «кошачий глаз», колорблок, маникюре с втирками. и т.п.

14 Приглушенные пастельные тона бежевых и коричневых тонов уже многие сезоны популярны среди прекрасных представительниц женского пола.

15 Покрытие цветом бледный кизил или фундук – универсальный вариант на 3 осенних месяца.

16 Золотой и серебряный – еще один тренд нейл-арта, который создаст для вас чудесные хромированные ноготки для особого случая и вечеринок.

17 На бежевых ноготках можно также поэкспериментировать с контрастными полосками, горохом, сердечками, декоративными украшениями и текстурными узорами.

18 Оттенок, который уже слишком розовый, но еще не фиолетовый, является самым востребованным тоном этой осени! Насыщенный розовый гармонично сочетается с джинсовой тканью, легкими пастельными платьями и даже с классическими черными брюками. Для тех, кто хочет немного разбавить свой офисный стиль, темный розовый рекомендуется разбавлять светлыми оттенками (белый, бежевый, светло-серый, нежно-розовый, бледно-желтый).