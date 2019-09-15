Мода 2019: актуальные мужские свитера этой осенью и зимой (Фото)

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Джемпер

Классический пример того, как спортивная одежда стала повседневной, а то и частью офисного стиля. Джемпер - это свитер без горловины. Собственно, это его и отличает от классического понимания свитера. Вырез может быть круглый или треугольный. Раньше его использовали легкоатлеты на соревнованиях под открытым небом в холодную погоду. Смотрелось все это стильно, и поэтому джемперы довольно быстро стали заметны и на людях, не занимающихся спортом. В этом сезоне особенно модны джемперы с геометрическим рисунками: ромбы, квадраты, треугольники. Только кружочки не надевай, будешь выглядеть немного инфантильно.

Джемпер можно носить как с рубашкой, так и с футболкой, а то и на голове тело. единственное, что мы настоятельно не рекомендуем – надевать галстук, если на рубашку надет джемпер.

Кардиган

По сути – это кофта, которая распространилась из женского гардероба в мужской. Ты, конечно, можешь быть несогласен, но на мужчине кардиганы выглядят стильное чем на женщинах. Тем более что в 2019–2020 в моду еще сильнее войдут удлиненные кардиганы.