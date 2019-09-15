Мода 2019: актуальные мужские свитера этой осенью и зимой (Фото)

Джемпер
Классический пример того, как спортивная одежда стала повседневной, а то и частью офисного стиля. Джемпер - это свитер без горловины. Собственно, это его и отличает от классического понимания свитера. Вырез может быть круглый или треугольный. Раньше его использовали легкоатлеты на соревнованиях под открытым небом в холодную погоду. Смотрелось все это стильно, и поэтому джемперы довольно быстро стали заметны и на людях, не занимающихся спортом. В этом сезоне особенно модны джемперы с геометрическим рисунками: ромбы, квадраты, треугольники. Только кружочки не надевай, будешь выглядеть немного инфантильно.
Джемпер можно носить как с рубашкой, так и с футболкой, а то и на голове тело. единственное, что мы настоятельно не рекомендуем – надевать галстук, если на рубашку надет джемпер.
Кардиган
По сути – это кофта, которая распространилась из женского гардероба в мужской. Ты, конечно, можешь быть несогласен, но на мужчине кардиганы выглядят стильное чем на женщинах. Тем более что в 2019–2020 в моду еще сильнее войдут удлиненные кардиганы.
Свитер с горлом
Пора вернуться к суровым истокам! если уж хочешь настоящий свитер, который будет выполнять свои прямые функции, а именно согревать в суровые морозы – выбор один, настоящий свитер с горлом. Шерстяной, колючий, с толстым высоким воротом, цвета того самого испанского табака. Никаких геометрических узоров. Строгость и брутальность.
Свитер с капюшоном
Один из ярких трендов 2019-2020. Вязаный свитер с капюшоном крупной вязки сразу создает молодежный образ. Но именно вязка не дает ему скатиться в откроенное тинейджерство. Очень рекомендуем тебе обратить внимание именно на такие модели.
Свитшот
Что-то среднее между толстовкой и свитером, который относительно недавно стал популярен и будет сохранять свои позиции и в 2019–2020 гг. Особенностью свитшотов являются манжеты на рукавах, которые придают ему более спортивный стиль, по сравнению с обычным свитером.
Свитер с широким вывернутым воротом
Хочешь придать себе вид человека творческой профессии – приобрети удлиненный, как того требуют наступающие тренды, свободный свитер крупной вязки с вывернутым широким воротником. Вкупе с очками и длинными волосами будешь выглядеть как ценитель современного искусства или владелец картинной галереи.
Норвежский свитер
Эта вещь на долгое время исчезла из гардеробов мужчин, следящих за модой. Толстый свитер с оленями или скандинавским орнаментом считался отличительным признаком нуба и ботаника. Ничего плохого мы не имеем в виду, но все-таки подобного плана мужчины никогда не шли в авангарде моды, у них совершенно другие достоинства. Но не тут-то было! С возвращением моды на олд-скул вернулись на лидирующие позиции и свитера с оленями! Так что включай на виниле Юрия Кукина, надевай такой свитер и будешь вполне в тренде. Ах да! Не забудь очки в толстой роговой оправе!
Пуловер с застежкой на реглане
Еще один важный тренд, на который мы хотим обратить твое внимание – это вязаный пуловер с застежкой на реглане, иными словами на плече. Крупная вязка и крупные пуговицы. Смотрится очень стильно и мы ожидаем, что в сезоне 2019-2020 этот фасон будет одним из самых популярных.
Тонкий джемпер в клетку
Если ты обладаешь развитой мускулатурой, то мы порекомендуем тебе тонкий джемпер. Надетый на голое тело, он подчеркнет результаты твоих трудов в тренажерном зале. Кроме того, в свитерах это, пожалуй, единственный вариант, где можно реализовать главную тенденцию будущего сезона – клетка.