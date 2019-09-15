Маникюр 2019: невероятно красивые дизайны на любой вкус (Фото)

1 Идеи профессиональных нейл-дизайнеров не устанут удивлять своими новинками. Линейка маникюра настолько разнообразна, что позволит выбирать нейл под любую ситуацию.

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4 Из самых главных тенденций года можно назвать возвращение моды на длинные ногти. Несколько последних лет такой маникюр считался неприемлемым, поэтому обладательниц длинных ноготков от природы эта новость очень обрадует.

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7 В моде и более "приземленные" рисунки. Цветочную тематику, графику и восточные узоры в новом сезоне моды никто не отменил.

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9 Французский маникюр уже настолько давно в моде, что стал классикой. Его внешний вид долгое время оставался неизменных и переходил из одного модного сезона в другой в своем традиционном виде. Только последние несколько лет внесли существенное разнообразие в стандартный образ "френча".

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12 Маникюр гель-лаком выбирают за его долговечность. Он отлично смотрится на ногтях любой длины, поэтому обрел большую популярность среди модниц. После процедуры маникюра ногти приобретают ухоженный вид и сохраняют свой эстетический вид в течении нескольких недель.

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15 Зимний период характерен сдержанными оттенками, которые нашли свое отображение в маникюре. Белый, серый, серебристый, выбеленный голубой и светло-розовый - наиболее часто применялись мастерами маникюра в коллекциях.

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18 Универсальность лунного маникюра позволила ему достичь такой же популярности как французскому. Акцент на небольшом участке ногтевой пластины стал только началом для множества превращений.

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21 Яркие цвета, присутствующие в образе, позволяют привнести позитив даже в самый хмурый день. Достаточно просто взглянуть на свой незаурядный маникюр и настроение улучшиться обязательно.

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24 Нежный маникюр останется по-прежнему актуальным в 2019-2020 году. Это волне объяснимо по той причине, что дизайнеры моды продолжают популяризировать женственность в ее классическом виде.

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