Маникюр 2019: невероятно красивые дизайны на любой вкус (Фото)

Идеи профессиональных нейл-дизайнеров не устанут удивлять своими новинками. Линейка маникюра настолько разнообразна, что позволит выбирать нейл под любую ситуацию.
Из самых главных тенденций года можно назвать возвращение моды на длинные ногти. Несколько последних лет такой маникюр считался неприемлемым, поэтому обладательниц длинных ноготков от природы эта новость очень обрадует.
В моде и более "приземленные" рисунки. Цветочную тематику, графику и восточные узоры в новом сезоне моды никто не отменил.
Французский маникюр уже настолько давно в моде, что стал классикой. Его внешний вид долгое время оставался неизменных и переходил из одного модного сезона в другой в своем традиционном виде. Только последние несколько лет внесли существенное разнообразие в стандартный образ "френча".
Маникюр гель-лаком выбирают за его долговечность. Он отлично смотрится на ногтях любой длины, поэтому обрел большую популярность среди модниц. После процедуры маникюра ногти приобретают ухоженный вид и сохраняют свой эстетический вид в течении нескольких недель.
Зимний период характерен сдержанными оттенками, которые нашли свое отображение в маникюре. Белый, серый, серебристый, выбеленный голубой и светло-розовый - наиболее часто применялись мастерами маникюра в коллекциях.
Универсальность лунного маникюра позволила ему достичь такой же популярности как французскому. Акцент на небольшом участке ногтевой пластины стал только началом для множества превращений.
Яркие цвета, присутствующие в образе, позволяют привнести позитив даже в самый хмурый день. Достаточно просто взглянуть на свой незаурядный маникюр и настроение улучшиться обязательно.
Нежный маникюр останется по-прежнему актуальным в 2019-2020 году. Это волне объяснимо по той причине, что дизайнеры моды продолжают популяризировать женственность в ее классическом виде.