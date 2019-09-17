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Прически 2019: трендовые оттенки волос этой осенью (Фото)
Прически 2019: трендовые оттенки волос этой осенью (Фото)

Прически 2019: трендовые оттенки волос этой осенью (Фото)

Смотрите фото (7)
Прически 2019: трендовые оттенки волос этой осенью (Фото)
04:29 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Какие цвета окрашиваний будут самыми популярными в новом сезоне? В нашем обзоре.

  • 1

    Цвет блонд с темными корнями

    Вдохновляемся образами голливудской актрисы Марго Робби! Она стала настоящей иконой стиля после премьеры фильма "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Может показаться, что Марго несколько раз пропустила поход к стилисту для обновления цвета, но это, конечно, не так. На первый взгляд можно сказать, что Марго предпочла окрашивание балаяж, но все-таки с небольшой поправкой. Контраст цвета заметен больше, чем в традиционной технике балаяж. Волосы Марго окрашены в яркий блонд, а корни – в темный цвет, который больше напоминает тень. Переход в цвет блонд начинается практически возле ушей, а сама прическа выглядит немного небрежно. Именно в таком образе Марго Робби появилась на одной из презентаций фильма "Однажды в Голливуде".

  • 2

    Красное вино

    Этот цвет окрашивания идеально подходит для осеннего сезона из-за богатства и глубины цвета. А если добавить несколько прядей каштанового цвета, то волосы будут выглядеть натуральнее. Но если вино со временем только улучшается, то окрашивание – нет. Цвет тускнеет, требует обновления. Чтобы сохранять тон насыщенным и ярким, используйте специальный шампунь и кондиционер для поддержания цвета. И не забывайте про поход в салон каждые шесть недель для обновления цвета.

  • 3

    Холодный платиновый блонд

    Холодный платиновый блонд стал очень популярным цветом за последние годы. Он стал трендом лета 2019 и сохранит лидирующие позиции в новом сезоне. Конечно, эффект сохраняется только до тех пор, пока цвет выглядит насыщенным, а волосы - здоровыми. Чтобы улучшить образ, покрасьте корни в темный цвет или просто оставьте их отрастать. Берите пример с Леди Гаги! Она знает толк в стильных прическах.

  • 4

    Медовый цвет

    Любовь к моде и стилю 90-х годов была очень заметной этим летом и проявится еще ярче в новом сезоне. Это также касается тонов окрашивания. Только посмотрите на роскошный медовый цвет волос Бейонсе и убедитесь сами. Каштановые волосы часто теряют цвет из-за влияния солнечных лучей. Поэтому, если не хотите кардинально менять образ, но улучшить состояние волос, то однозначно решитесь на окрашивание в медовый цвет.

  • 5

    Грязный блонд

    Всемирно известная модель Белла Хадид носит не яркий и не холодный цвет волос, она предпочитает естественность. Этот нейтральный цвет станет идеальным для сезона осень-зима 2019/2020. Белла вдохновилась традиционным бежевым цветом дома моды Burberry. В ее прическе очень заметна разница между цветом возле корней и цветом остальных волос. Этот тип окрашивания требует профессионального ухода, поэтому обязательно обратитесь в салон.

  • 6

    Шоколад

    Крис Эпплтон, стилист Ким Кардашьян, называет этот цвет "холодный темный шоколад". Ким Кардашьян любит очень насыщенные цвета, поэтому следит за тем, чтобы волосы выглядели эффектно: блестели, переливались. Несколько прядей более бледного цвета усиливают этот эффект, а сам образ чем-то напоминает стиль 90-х годов.

Прически 2019: стильные стрижки для женщин после 40 без челки (Фото)

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