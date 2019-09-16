Маникюр 2019: оригинальный дизайн с осенним узором (Фото)

1 Маникюр с бутонами и завитками из страз Матовый фон шоколадного цвета - беспроигрышный выбор для осеннего образа. Хотя узоры с цветами принято считать традиционно летними и весенними, стилисты говорят, что цветочные принты не выйдут из моды в текущем осеннем сезоне. Можно добавить дополнительный акцент с помощью замысловатых завитков из стразов и выкрасить по одному ноготку на каждой руке в золотистый цвет.

2 Маникюр с листьями и каплями дождя Просто восхитительная идея. Посмотрите, как мастерски переданы листопад с дождем - капли будто и впрямь настоящие. Изумительная и воистину шедовриальная работа мастера демонстрирует всю красоту осени с ее строгой палитрой непогоды, шумом ливней, падающей листвой, сменившей буйную зелень на желтоватое спокойствие увядающей природы. До того красиво, что даже немного грустно. Кто бы мог подумать, что маникюр способен вызывать такие эмоции? Вот это я понимаю - неил арт - искусство на ногтях!

3 Маникюр с узорами в стиле Хэллоуина В разгар осени проходит громкое празднование Хэллоуина, полюбившегося народам почти всех стран. Так почему бы не отобразить его тематику в маникюре? Можно нарисовать черного кота, пугало на поле, звездную ночь и, конечно, сочные оранжевые тыквы. Уверяю вас, такой великолепный рисунок моментально прикует к вам взгляды окружающих.

4 Маникюр с ромашками и узором в горошек Вот вам еще одна идея, если вы обожаете цветочный принт. Узоры в горошек остаются спросовым трендом не только в модном гардеробе, но и в стильном маникюре. Какие именно цветы выбрать - решать вам, лишь бы цвет фона был контрастным. Например, можно предпочесть темно-зеленый оттенок хвои, которая не меняет цвета даже осенью.

5 Маникюр с листьями клена Само собой, главным рисунком осени остается изображение палой листвы. Выбирая форму листочков, стоит уделить особое внимание простым, но при том красивым и аккуратным листьям клена. Выполнить их можно в любых цветах осенней палитры, например, в оранжевой, желтой и золотой гамме. А вот прожилки можно сделать контрастными - красными. Наиболее изящно листья будут смотреться на длинных ноготках.

6 Маникюр с лисичкой и веточками Лисы - огненное племя восхитительно прекрасных созданий природы. Острые симпатичные мордочки и пушистые хвостики делают лисичек настоящими красавицами леса. Безусловно, рисунок с лисой в оранжевых тонах замечательно подойдет к осеннему образу. Можно добавить праздничных элементов, украсив ноготки блестящими листочками и стразами.

7 Маникюр с пятнами леопарда Вне всяких сомнений, животный принт в маникюре (как и в гардеробе) останется модным трендом осенью 2019 года. Самым популярным можно смело назвать леопардовый узор с характерными пятнами неровной формы. Чтобы придать образу нотку осенней строгости, сделайте фон из темного цвета с искорками.

8 Маникюр с мухоморами и узором в горошек С приходом сентября начинается благодатная пора для сбора грибов. К сожалению, съедобные грибы смотрятся непрезентабельно для маникюра, поэтому выбор стоит отдать ярким, красивым и таким опасным мухоморам. Грибочки рисуем на одном ноготке, а на других ногтях воссоздаем отличительные черты мухоморов - красный цвет и белые пятнышки. Можно добавить симпатичный красный страз.

9 Маникюр с узорами под тартан Многие любят кутаться прохладными осенними вечерами в теплые пледы. Давайте же отдадим дань почтения мягким одеяльцам, которые согревают стольких людей. Просто нарисуйте клетки или полоски, имитируя расцветку своего любимого пледа, и тогда на душе станет теплее от одного взгляда на маникюр. Частые цвета пледов (песочный и красный) прекрасно отражают классическую палитру осенних цветов.

10 Маникюр с желудями Что у вас ассоциируется со словом "осень"? Мне сразу вспоминаются хрустящие под ногами желуди. Плоды дуба тоже можно нарисовать на ноготках. Получится креативный и неизбитый маникюр.