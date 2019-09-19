Педикюр 2019: модный дизайн омбре (Фото)

1 Давно прошли те времена, когда достаточно было накрасить ногти на ногах в тон маникюру и это считалось модным, более того, теперь такое решение будет крайне сомнительным. Чтоб не ударить в грязь лицом, нужно быть в курсе последних новинок моды. Педикюр 2019 года порадует нас оригинальными и необычными решениями.

2 Раздумывая, какой сделать педикюр вы конечно всегда можете остановиться на классическом однотонном покрытии и никто не осудит вас за такой выбор, ведь классика, как известно, всегда в моде.

3 Цветовая гамма 2019 года не ограничена, что дает возможность на славу разгуляться фантазии. Вы можете выбрать дизайн, который идеально подойдет вам для любого случая среди обилия модных решений, которые предлагает этот сезон.

4 Градиентный педикюр по своей популярности не отстает от французского, не смотря на то, что это новое веянье в nail-индустрии.

5 Такой педикюр еще часто называется омбре. Его суть в смешении цветов, путем градиентного перехода.

6 Омбре можно делать используя как яркие, так и нюдовые оттенки.

7 Конечно, смешивая нюдовые оттенки, переход не будет так ярко выражен, но это ни сколько не уменьшит шарм этой техники.

8 Градиентный переход можно использовать как на всех пальчиках, так и только на большом.

9 По сути, омбре не нуждается в дополнениях, но при желании, можно совместить его с другой техникой, украсив ноготки стразами или лепкой, главное не слишком переусердствовать, чтоб педикюр не казался вульгарным.

10 Стразы способны украсить собой любой рисунок, внести блестящую изюминку в любую технику украшения ногтей.

11 Это один из немногих элементов дизайна ногтей, который можно использовать с чем угодно. Однако не справедливо будет расценивать стразы, только как дополнение, ведь искусный мастер способен создать настоящий шедевр, используя лишь стразы и ничего более.

12 Для тех, кто всегда находится в состоянии спешки и не имеет достаточно времени на красивый педикюр, но все же хочет выделиться, подойдет стемпинг.

13 Мягкие сентябрьские погоды еще позволят модницам побаловать себя открытой обувью, а значит и возможностью украсить свои ноготки стразами, блестками, камнями и прочим декором.

14 Градиентный педикюр (омбре) также очень популярен среди вариантов дизайна ногтей. Он повторяет тенденции аналогичного маникюра.

15 Создание рисунков – еще один модный мотив в оформлении ногтей с помощью гель-лака. Это, прежде всего, абстракция – мозаика, точки, кляксы, пятна.

16 Также популярны тематические рисунки. Так, в период бархатного сезона все еще востребованными будут морские мотивы и, несомненно, мотивы золотой осени.

17 Бархатный сезон в сентябре еще подарит возможность декорировать ноготки в пляжном стиле, с использованием морской тематики.