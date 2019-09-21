Маникюр 2019: стильный дизайн ногтей в цветовой палитре осени (Фото)

1 Завершается короткий летний сезон и скоро вступит в свои права золотая осень, воспетая в стихах классиков и современных поэтов. Это прекрасное время года, когда природа, перед тем как "заснуть", предстает во всей своей красе.

2 Деревья с яркой листвой согретые последними теплыми лучами солнца выглядят еще красивее, чем летом. Эти мягкие теплые тона и осеннее настроение отражается во всем: нашем настроении, цветете волос, макияже и даже маникюре.

3 Осенний маникюр 2019 - это сочетание разных техник маникюра с сезонной цветовой гаммой.

4 Для создания модного осеннего маникюра прекрасно подойдет золотое (золотой маникюр), медное или бронзовое покрытие ногтей. Это может быть фольгирование, маникюр с блестками или стразами, которые будут переливаться на солнце.

5 Альтернативным вариантом может быть лак с наполнителем или перламутром.

6 Осенний маникюр просто немыслим без этих оттенков. Вот только холодные желтые оттенки, которые были так популярны летом, лучше заменить на более теплую цветовую гамму, дизайн ногтей при этом может быть разным.

7 Осенью можно использовать новую технику оформления ногтей, которая называется кракелюр фольгой.

8 В тренде нестандартные техники нанесения покрытия - например, лунный маникюр, градиент. А также использование украшений: от наклеек до флокирования.

9 Модный осенний маникюр 2019 отличается колоритностью и многообразием оттенков.

10 Для любительниц однотонных покрытий на пике популярности следующие цвета: насыщенные бордовые: цвет спелой рябины или старого красного вина; золото, медь и бронза – все оттенки осенней травы и листвы; теплый желтый и солнечный оранжевый – яркие блики солнца; глубокий черный – так же один из фаворитов сезона; все оттенки синего и серого в сочетании с имитацией капелек дождя.

11 На пике популярности – тематические рисунки: листья и цветы, капельки воды и кристаллики льда, имитация изморози на листве.

12 А так же – любые яркие орнаменты на фоне темной основы.

13 Ноготки украшаются кленовыми листьями или желто-красными веточками, осенними цветами и перелетными птицами.

14 Тематические осенние рисунки на ногтях гель-лаком.

15 Каждый из этих цветов не нуждается в дополнениях. Они сами по себе выглядят благородно и стильно. К изысканному вечернему платью - не стоит их смешивать между собой или перекрывать избыточными украшениями.

16 Если очень хочется добавить изюминку - нанесите рисунок или наклейку на один из ноготков. Модный маникюр версии осень 2019 - это классика и стиль, дополненная новыми технологиями нейл-дизайна.