Мода 2019: новые тренды мужских пальто для холодного сезона (Фото)

1 Постоянство классики Как и весь стиль будущего года – в классических пальто преобладает сдержанность. Как в крое, так и в расцветках. Черный, серый, темно-синий цвет или же бежевый. Пожалуй, главной новинкой в модном тренде пальто 2019–2020 гг. будут двубортные модели. если ранее их чаще можно было найти в кэжуал-моделях, то теперь – вуаля! Получите распишитесь в моделях под деловой костюм! И никто, заметь, не будет думать, что ты надел старое дедушкино пальто. Нет, это ультрасовременные редингтоны, кромби и пардесю. Более того, как мы уже писали в прошлых статьях, двубортные модели будут еще и сдобрены меховым воротником! Привет брежневские 70-е! Не хватает только генеральской папахи. Кроме того, дизайнеры порадуют тебя еще и крупными деревянными пуговицами, и приталенными моделями. Да, можно смело заявлять, что дизайнеры все чаще смотрят назад, чем вперед и вдохновляются светлыми эпохами прошлых лет.

2 Дафлкоты набирают ход Эта модель пальто активно вышла на первый план не так давно. 3 или 4 года назад такой фасон был популярен скорее, у подростков и молодежи, чем у более зрелой аудитории. Но все меняется и дафлкоты перекочевали в гардеробы мужчин за 30. Этот тип пальто позволяет широко развернуться дизайнерской мысли. Застежки, фасоны капюшонов, форма пуговиц, декоративные элементы в виде функциональных и нефункциональных кнопок – все это инструменты для создания яркого образа с помощью дафлкота. В отличие от классических моделей в цветовой гамме дафлкоты менее строгие. В коллекциях можно увидеть и яркие тона, но, напомним, тенденции 2019–2020 гг. нам говорят о том, что не стоит увлекаться броскими оттенками.

3 Camel Песочный и бежевый цвет – одна из ярких модных тенденций наступающего сезона. Поэтому не появиться в моделях пальто он, разумеется, не мог. Скажем больше, пожалуй, это единственное по-настоящему яркое пятно в сдержанной цветовой гамме будущего сезона. Про пальто цвета Camel или "верблюжье пальто" этим летом написали, кажется, все модные журналы и порталы, в том числе и наше уважаемое издание. В общем, можем смело сказать, что иметь в гардеробе песочное пальто – это уже не рекомендация, а требование!

4 Клетчатое пальто Клетка – также один из мощных трендов наступающего сезона. Однако клетчатое пальто – пожалуй, очень смелое решение. Тебе будет казаться, что это слишком пристальный взгляд в прошлое, куда-то в эпоху английских сыщиков с котелками на голове и собакой ищейкой. Но не волнуйся, уверяем тебя, клетчатое пальто будет ультрамодным в зимнем сезоне 2019-2020. Множество дизайнерских коллекций включили в себя именно такие пальто в самых различных интерпретациях: с воротником и без, двубортные и однобортные, кэжуал и более строгие. И отдельно стоит, конечно, клетчатый дафлкот! Вкупе с джинсами и ботинками – это уже попахивает лондонскими 70-ми и концертами Joy Division и The Cure.

5 Бушлат нараспашку Если тебе не хватает мужественности в образе, а знакомые дамы тебя жестко френзонят – твой выбор бушлат. Изобретение не новое, как ты понимаешь, и этот элемент военной формы давно перекочевал в мужские гардеробы. Если еще 10 лет в мирной жизни бушлаты носили в основном поклонники рока в сочетании с тельняшкой, рваными джинсами и плохо вымытыми волосами, то сейчас это, как ни странно, хорошо продаваемый бутиками модный вариант пальто! Бушлат надевают со всем подряд. Он смотрится и с костюмом, и со свитером, с высоким горлом и толстовкой с капюшоном.