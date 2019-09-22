Прически 2019: стильные укладки на короткие волосы (Фото)

Практически каждая девушка, хоть раз в жизни, задумывалась о короткой стрижке и многие даже решаются на такой шаг, короткая стрижка способна открыть лицо, подчеркнуть красивые скулы, глаза и полностью изменить наш образ. Главное правило для коротких стрижек - это естественность и простота в сочетании с небрежностью о кокетливостью. Почему-то многие думают, что красивые прически можно делать лишь на длинные волосы, а на короткие волосы все прически однообразны. Но, сегодня мы вам покажем что это совсем не так, мы раскроем разные варианты модных и стильных причесок на все случаи жизни.
Прически на короткие волосы с кудрями
Легкие локоны или игривые кудри никогда не выйдут из моды, такие прически подойдут как на каждый день, так и для особого случая.
Прическа "Мальвинка"
Прическа "hun" (пучок с распущенными волосами)
Косички
Асимметричные прически
Асимметричные стрижки довольно сложные в укладке, но с такой прической вы всегда будете привлекать внимание окружающих, они придают загадочность, игривость и в тоже время шик.
Прически в стиле ретро
Очень элегантно смотрится прическа в стиле ретро, именно на короткие волосы, пришла к нам эта прическа с 20-х годов прошлого века и даже знаменитости поддерживают этот стиль выходами на красных дорожках.