Прически 2019: стильные укладки на короткие волосы (Фото)

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Практически каждая девушка, хоть раз в жизни, задумывалась о короткой стрижке и многие даже решаются на такой шаг, короткая стрижка способна открыть лицо, подчеркнуть красивые скулы, глаза и полностью изменить наш образ. Главное правило для коротких стрижек - это естественность и простота в сочетании с небрежностью о кокетливостью. Почему-то многие думают, что красивые прически можно делать лишь на длинные волосы, а на короткие волосы все прически однообразны. Но, сегодня мы вам покажем что это совсем не так, мы раскроем разные варианты модных и стильных причесок на все случаи жизни.