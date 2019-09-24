Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна на сентябрь (Фото)

1 Маникюр сентябрь 2019: модная геометрия

2 Геометрия все также остается на пике популярности. Гармонично она будет смотреться в маникюре и этим сентябрем. Используйте стильные полоски, треугольники и другие фигуры, которые могут выполняться с помощью слайдеров или ручной прорисовки.

3 Кроме того, для задействования представленных узоров можно использовать гель паутинку. Подобные мотивы прекрасно будут работать на универсальном нюдовом покрытии. Креативные дамы могут попробовать и более яркие цвета лаков.

4 Маникюр сентябрь 2019: осенние мотивы

5 Сентябрь знаменует начало осени. Это значит, что именно в этот месяц пора попробовать на своих ноготках более тематические рисунки и узоры, например, опавшие листья, птицы, фрукты и так далее.

6 Маникюр сентябрь 2019: френч

7 Не стоит забывать здесь и про френч, который добавит вашим ноготкам этой осенью особой привлекательности, элегантности и женственности. Используйте нестандартные техники оформления френча, в том числе с использованием асимметрии, эффекта перепиленных яиц и так далее.