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Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна на сентябрь (Фото)

Смотрите фото (9)
Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна на сентябрь (Фото)
10:47 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Тенденции маникюра меняются не просто каждый сезон, но даже каждый месяц.

  • 1

    Маникюр сентябрь 2019: модная геометрия

  • 2

    Геометрия все также остается на пике популярности. Гармонично она будет смотреться в маникюре и этим сентябрем. Используйте стильные полоски, треугольники и другие фигуры, которые могут выполняться с помощью слайдеров или ручной прорисовки.

  • 3

    Кроме того, для задействования представленных узоров можно использовать гель паутинку. Подобные мотивы прекрасно будут работать на универсальном нюдовом покрытии. Креативные дамы могут попробовать и более яркие цвета лаков.

  • 4

    Маникюр сентябрь 2019: осенние мотивы

  • 5

    Сентябрь знаменует начало осени. Это значит, что именно в этот месяц пора попробовать на своих ноготках более тематические рисунки и узоры, например, опавшие листья, птицы, фрукты и так далее.

  • 6

    Маникюр сентябрь 2019: френч

  • 7

    Не стоит забывать здесь и про френч, который добавит вашим ноготкам этой осенью особой привлекательности, элегантности и женственности. Используйте нестандартные техники оформления френча, в том числе с использованием асимметрии, эффекта перепиленных яиц и так далее.

  • 8

    Одним словом, маникюр сентябрь 2019 довольно разнообразен. Специалисты постоянно экспериментируют с комбинированием техник. Эти эксперименты помогают им добиться уникального и нестандартного маникюра для любого случая жизни.

Маникюр 2019: блестящие идеи с золотом (Фото)

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