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Мода 2019: основные тенденции мужских оправ к очкам для зрения (Фото)

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Мода 2019: основные тенденции мужских оправ к очкам для зрения (Фото)
03:02 Сегодня Телеграф style4man.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Давайте вместе знакомиться с главными трендами 2019 года.

  • 1

    Стили 

    В мужских оправах из коллекций 2019 года популярны классический и кэжуальный стили. Они считаются универсальными и подойдут даже к строгому деловому дресс-коду. Добавить изюминки образу помогут экстравагантные варианты. В идеале, имея несколько пар очков, можно чередовать их в зависимости от настроения и внешнего вида.

  • 2

    Модели и виды

    В коллекциях 2019 года встречаются следующие виды оправы:

    Каплевидные, с закругленными углами, овальной формы. Подойдут мужчинам с формой лица квадрат.

    Прямоугольные, несколько удлиненные. Стильно смотрятся на людях с круглым типом лица.

    Круглые, напоминающие овал. Лучше всего подходит тем, у кого широкий подбородок и узкий лоб.

    Безободковые. В этом случае, рамка отсутствует. Линзы фиксируются на заушниках с помощью винтов. Легкий вариант для людей с острым подбородком и широким лбом.

    Полуободковые - охватывает только верхнюю или нижнюю половину стекла.

  • 3

    Цвета

    В 2019 году будет популярна разнообразная цветовая палитра.

    Бренды отдают предпочтение стандартным оттенкам:

    1. черный;

    2. белый;

    3. коричневый;

    4. синий.

  • 4

    Для тех, кто любит яркие решения, есть модели в таких оттенках:

    1. красный;

    2. зеленый;

    3. желтый;

    4. голубой.

  • 5

    Материалы мужских оправ

  • 6

    Дизайнеры в коллекциях 2019 года использовали следующие материалы:

    1. Рог;

    2. Кожа;

    3. Дерево;

    4. Металл;

    5. Пластик.

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