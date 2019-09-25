Мода 2019: основные тенденции мужских оправ к очкам для зрения (Фото)

В мужских оправах из коллекций 2019 года популярны классический и кэжуальный стили. Они считаются универсальными и подойдут даже к строгому деловому дресс-коду. Добавить изюминки образу помогут экстравагантные варианты. В идеале, имея несколько пар очков, можно чередовать их в зависимости от настроения и внешнего вида.

2

Модели и виды

В коллекциях 2019 года встречаются следующие виды оправы:

Каплевидные, с закругленными углами, овальной формы. Подойдут мужчинам с формой лица квадрат.

Прямоугольные, несколько удлиненные. Стильно смотрятся на людях с круглым типом лица.

Круглые, напоминающие овал. Лучше всего подходит тем, у кого широкий подбородок и узкий лоб.

Безободковые. В этом случае, рамка отсутствует. Линзы фиксируются на заушниках с помощью винтов. Легкий вариант для людей с острым подбородком и широким лбом.

Полуободковые - охватывает только верхнюю или нижнюю половину стекла.