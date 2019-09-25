Мода 2019: основные тенденции мужских оправ к очкам для зрения (Фото)

Стили
В мужских оправах из коллекций 2019 года популярны классический и кэжуальный стили. Они считаются универсальными и подойдут даже к строгому деловому дресс-коду. Добавить изюминки образу помогут экстравагантные варианты. В идеале, имея несколько пар очков, можно чередовать их в зависимости от настроения и внешнего вида.
Модели и виды
В коллекциях 2019 года встречаются следующие виды оправы:
Каплевидные, с закругленными углами, овальной формы. Подойдут мужчинам с формой лица квадрат.
Прямоугольные, несколько удлиненные. Стильно смотрятся на людях с круглым типом лица.
Круглые, напоминающие овал. Лучше всего подходит тем, у кого широкий подбородок и узкий лоб.
Безободковые. В этом случае, рамка отсутствует. Линзы фиксируются на заушниках с помощью винтов. Легкий вариант для людей с острым подбородком и широким лбом.
Полуободковые - охватывает только верхнюю или нижнюю половину стекла.
Цвета
В 2019 году будет популярна разнообразная цветовая палитра.
Бренды отдают предпочтение стандартным оттенкам:
1. черный;
2. белый;
3. коричневый;
4. синий.
Для тех, кто любит яркие решения, есть модели в таких оттенках:
1. красный;
2. зеленый;
3. желтый;
4. голубой.
Материалы мужских оправ
Дизайнеры в коллекциях 2019 года использовали следующие материалы:
1. Рог;
2. Кожа;
3. Дерево;
4. Металл;
5. Пластик.