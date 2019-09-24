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Как принцесса Диана: секреты красоты от "королевы людских сердец"

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Как принцесса Диана: секреты красоты от "королевы людских сердец"
18:48 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Обратите внимание на представленные ниже секреты красоты потрясающей леди Ди, которые стоит перенять.

Принцесса Диана по сей день остается эталоном женственности, красоты и стиля для большинства девушек. И это не удивительно, ведь она была прекрасна как снаружи, так и внутри. Более того, каждый ее выход в свет привлекал международное внимание и становился легендарным.

"Принцесса Диана осознавала всю важность прически и макияжа в ее образах, и она никогда этим не пренебрегала", — сказала однажды ее визажист Мэри Гринвелл. Не смотря на то, что леди Ди оставалась верна естественной красоте, в ее арсенале было несколько хитростей, которые стоит взять на заметку каждой женщине.

Соблюдайте правила ухода за кожей

"У нее была идеальная кожа, которая даже к концу дня оставалась сияющей и свежей", — рассказала Мэри Гринвелл. Не смотря на это принцесса никогда не пренебрегала должным уходом и ежедневно очищала, тонизировала и увлажняла кожу, а также использовала сыворотки и солнцезащитные средства.

Всегда высыпайтесь

Качественный сон был неотъемлемой частью бьюти-рутины принцессы Дианы. И не удивительно, ведь недостаток сна приводит к увяданию кожи из-за нарушения кровообращения. Кроме того, недосып повышает уровень стресса, который может усугубить любые кожные заболевания. Из этого следует вывод, что для поддержания красоты необходимо спать не менее 8 часов в сутки.

Знайте меру во всем

"Принцесса Диана знала меру во всем, что помогало ей поддерживать здоровье и красоту кожи", — говорит Мэри Гринвелл. По ее словам, когда вы выходите за рамки разумного в курении или употреблении алкоголя, это несомненно отражается на вашем лице.

Найдите свою фирменную технику макияжа

"Мы всегда начинали с нанесения увлажняющего крема и тональной основы, которая точно соответствовала тону ее кожи. Затем мы использовали консилер, чтобы придать свечение зоне вокруг глаз. Завершением макияжа всегда служила тушь для ресниц и помада, олицетворяющая настроение принцессы в тот день", — отметила Гринвелл.

Никогда не используйте подводку, которая совпадает с цветом ваших глаз

До встречи с Мэри Гринвелл принцесса Диана не редко использовала голубую подводку, что было грубой ошибкой. Позже Мэри рассказала леди Ди о том, что голубая подводка отвлекает внимание от ее голубых глаз и портит общую картину макияжа. В данном случае лучше использовать нейтральные оттенки, такие как черный.

Наносите тушь для ресниц от корней к кончикам

"Я всегда учила ее самостоятельно наносить тушь для ресниц, двигаясь от коней к кончикам", — говорит Гринвелл.

Всегда наносите парфюм перед выходом из дома

"Она всегда наносила парфюм перед выходом из дома. Это своего рода последний, обязательный штрих, подчеркивающий индивидуальность и изысканный шарм любой женщины", — отмечает Мэри Гринвелл.

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Не бойтесь экспериментировать с прической

В 1990 году на съемке для журнала Vogue с фотографом Патриком Демаршелье принцесса Ди попросила парикмахера Сэма Макнайта сделать ей невероятную для тех времен стрижку. Она не побоялась обрезать волосы коротко, и в итоге именно с этой прической ее запомнил весь мир.

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Принцесса Диана, Мода, Красота, Секреты красоты.
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