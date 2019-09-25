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Маникюр 2019: интересные идеи для обладательниц коротких ногтей (Фото)

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Маникюр 2019: интересные идеи для обладательниц коротких ногтей (Фото)
13:04 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Любые ручки всегда должны быть ухоженными. Большинство девушек думает, что красивый дизайн не может быть сделан на короткой пластине.

  • 1

    Но это вовсе не так. Даже маникюр на короткие ногти можно сделать оригинальным и необычным. 

  • 2

    Прежде чем выбирать покрытие, особое внимание стоит уделить форме своих ногтей. Выбирать ее стоит исходя из длины своих пальчиков и общего внешнего вида руки.

  • 3

    Если у вас полноватые пальцы, то для них подойдет овальная форма. Она максимально приближена к натуральной. Обладательницам длинных и тонких пальцев следует присмотреться к квадратной форме или мягкому квадрату.

  • 4

    К выбору оттенка стоит подходить со всей серьезностью. Выбор цвета напрямую зависит от создаваемого визуального эффекта. Красивый маникюр на короткие ногти рекомендуется делать в светлых и нейтральных тонах.

  • 5

    Если их покрыть темным оттенком, то пальцы будут казаться намного короче, чем есть. Но не стоит отказываться от ярких и контрастных красок, они вполне гармонично смотрятся на пальчиках и добавляют настроения в образ.

  • 6

    К сожалению, такая длина не позволяет использовать различные техники дизайна. Но даже тут можно придумать что-нибудь интересненькое.

  • 7

    Лучшим и самым простым украшением для таких ноготков станут блестки и стразы. Простые в применении они сказочно переливаются на солнышке. Не стоит клеить большое количество страз, они могут утяжелять пальчики.

  • 8

    А вот блестками можно заполнить лунки или сделать цветной мягкий градиент, напоминая звездопад.

  • 9

    Так как площадь пластины не очень большая, вырисосывать какие-то узоры довольно сложно даже тонкой кистью. Рекомендуется воспользоваться наклейками с цветочным или любым принтом, которые очень просто перенести на ноготь.

  • 10

    По такому же принципу можно использовать стемпинг. Специальные пластины с узорами покрываются цветным лаком. А затем с помощью штампика переносятся на ноготок.

  • 11

    Флористика прекрасно сочетается с любым светлым оттенком, гармонизируя женский образ.

  • 12

    Это прекрасная платформа для создания французского маникюра. Нет острой необходимости делать его в строгом классическом варианте. К простому дизайну можно добавить несколько страз, тоненьких полосонек лент и узоров.

  • 13

    Также на такой длине роскошно смотрится лунный маникюр с добавлением негативного пространства (естественной подложки). Универсальный френч подойдет для офиса или университета.

  • 14

    Здесь открывается настоящий простор для творчества. Пересечение прямых линий и фигур визуально удлинят ногтевую пластину. Рекомендуется изображать вертикальные полоски, вдоль боковых валиков.

  • 15

    Это могут быть обычные прямоугольники разной ширины или лунки в виде треугольников с заостренными краями.

  • 16

    Зеркальная и голографическая втирка также чудесно смотрятся на коротких ногтях. Оригинальное хромовое покрытие или дизайн «северное сияние» или «майский жук» привлекут к себе взгляды многих людей. Необычный перелив достигается с помощью мелких частичек, который втираются в основу ногтя.

  • 17

    Маникюр на короткие ногти можно выполнить в приглушенных нежных тонах: лимонный, бледно-розовый, персиковый, бежевый или голубой. Чередуя цвета на пальчиках, достигается эффект легкости, который напоминает о вкусном мороженом и теплом лете.

Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна на сентябрь (Фото)

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