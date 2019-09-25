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Черный монохром: потрясающие образы знаменитостей с показа Dior (Фото)

Черный монохром: потрясающие образы знаменитостей с показа Dior (Фото)
20:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В Париже стартовала долгожданная Неделя моды. Новую коллекцию представили представители популярного бренда Dior.

Анонсированный показ посетили немало голливудских знаменитостей, которые потрясли всех своим эффектным выходом.

Королева Елизавета II всегда учит своих потомков: монархи должны выделяться в толпе благодаря изящному и яркому образу. Однако это правило не действует в мире шоу-бизнеса, поэтому знаменитости часто предпочитают черный наряд. Исключением не стал и показ Dior, на которых голливудские модницы пришли в образах total black. Как можно стильно выглядеть в черном и привлекать к себе внимание очевидцев – продемонстрировали Моника Беллуччи, Дженнифер Лоуренс, Нина Добрев, Летиция Каста и другие известные красавицы.

Дженнифер Лоуренс

 
 
 
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Longtime friend of the House, our captivating muse Jennifer Lawrence turned heads in an all-black look by @MariaGraziaChiuri today at the #DiorSS20 show. ⁠ #StarsinDior⁠

Публикация от Dior Official (@dior)

Актриса решила надеть на светское событие юбку с плисированием и топ. Чтобы наряд не выглядел слишком откровенно, Дженнифер Лоуренс дополнила образ трендовой кожаной курткой. А вот ярким акцентом стали золотые украшения и очки.

Моника Беллуччи

 
 
 
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Fashion Week @dior Spring/Summer 2020 Monica Bellucci @monicabellucciofficiel Hairstyle by @johnnollet Makeup by @letiziacarnevale #monicabellucci

Публикация от Monica Bellucci (@monicabelluccicollection)

Эффектный образ засветила и знаменитая Моника Беллуччи. Перед камерами она появилась в легком шифоновом платье от Dior и стильных солнцезащитных очках.

Нина Добрев

 
 
 
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#PlantingForTheFuture‼️‼️‼️ #Repost @danielmartin #BTS My QUEEN @nina @diormakeup Wearing the new #rougediorultracare Liquid lipstick in #999 #ninadobrev #diormakeup

Публикация от Nina Dobrev (@nina)

А вот звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев доказала, что следит за современники трендами. На показ она пришла в стильном кожаном платье с объемной юбкой. Стройную талию актриса подчеркнула поясом с золотистой пряжкой, а ее вид дополнили туфли на небольших каблуках.

Карли Клосс

 
 
 
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Attending the #DiorSS20 show, models @KarlieKloss and @RomeeStrijd wowed the crowds in #DiorAW19 looks by @MariaGraziaChiuri.⁠⠀ #StarsinDior⁠

Публикация от Dior Official (@dior)

Модель Карли Клосс сумела привлечь внимание всех фотографов. Перед камерами она появилась в кофте и юбке, которые просвечивались. Не менее эпатажной была и обувь звезды: Карли выбрала сапоги с сеткой, которые выглядели как чулки.

Летиция Каста

 
 
 
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#39;hippodrome de Longchamp - (24/09/19) . Bestimage #dior #christiandior #parisfashionweek #fashionweek #photocall #fashion #celebrity

Публикация от Red Carpet France (@redcarpetfrance)

Супермодель Летиция Каста также отметилась на показе Dior. На фэшн-событие она пришла в кружевном коктейльном платье, к которому подобрала синюю маленькую сумку и обувь на каблуках.

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Что касается самого показа, то новинки Dior презентовали на парижском ипподроме Longchamp. Специально для мероприятия туда привезли 164 вида деревьев, которые установили в специальных горшках. После показа саженцы передадут местной власти и высадят на улицах Парижа.

Среди новинок бренда – соломенные изделия, в частности, аксессуары и наряды, стильные шифоновые платья с цветочными принтами, пиджаки oversize и ультракороткие шорты.

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