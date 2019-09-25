Черный монохром: потрясающие образы знаменитостей с показа Dior (Фото)

Анонсированный показ посетили немало голливудских знаменитостей, которые потрясли всех своим эффектным выходом.
Королева Елизавета II всегда учит своих потомков: монархи должны выделяться в толпе благодаря изящному и яркому образу. Однако это правило не действует в мире шоу-бизнеса, поэтому знаменитости часто предпочитают черный наряд. Исключением не стал и показ Dior, на которых голливудские модницы пришли в образах total black. Как можно стильно выглядеть в черном и привлекать к себе внимание очевидцев – продемонстрировали Моника Беллуччи, Дженнифер Лоуренс, Нина Добрев, Летиция Каста и другие известные красавицы.
Дженнифер Лоуренс
Актриса решила надеть на светское событие юбку с плисированием и топ. Чтобы наряд не выглядел слишком откровенно, Дженнифер Лоуренс дополнила образ трендовой кожаной курткой. А вот ярким акцентом стали золотые украшения и очки.
Моника Беллуччи
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Fashion Week @dior Spring/Summer 2020 Monica Bellucci @monicabellucciofficiel Hairstyle by @johnnollet Makeup by @letiziacarnevale #monicabellucci
Эффектный образ засветила и знаменитая Моника Беллуччи. Перед камерами она появилась в легком шифоновом платье от Dior и стильных солнцезащитных очках.
Нина Добрев
А вот звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев доказала, что следит за современники трендами. На показ она пришла в стильном кожаном платье с объемной юбкой. Стройную талию актриса подчеркнула поясом с золотистой пряжкой, а ее вид дополнили туфли на небольших каблуках.
Карли Клосс
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Attending the #DiorSS20 show, models @KarlieKloss and @RomeeStrijd wowed the crowds in #DiorAW19 looks by @MariaGraziaChiuri.⠀ #StarsinDior
Модель Карли Клосс сумела привлечь внимание всех фотографов. Перед камерами она появилась в кофте и юбке, которые просвечивались. Не менее эпатажной была и обувь звезды: Карли выбрала сапоги с сеткой, которые выглядели как чулки.
Летиция Каста
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#39;hippodrome de Longchamp - (24/09/19) . Bestimage #dior #christiandior #parisfashionweek #fashionweek #photocall #fashion #celebrity
Супермодель Летиция Каста также отметилась на показе Dior. На фэшн-событие она пришла в кружевном коктейльном платье, к которому подобрала синюю маленькую сумку и обувь на каблуках.
Что касается самого показа, то новинки Dior презентовали на парижском ипподроме Longchamp. Специально для мероприятия туда привезли 164 вида деревьев, которые установили в специальных горшках. После показа саженцы передадут местной власти и высадят на улицах Парижа.
Среди новинок бренда – соломенные изделия, в частности, аксессуары и наряды, стильные шифоновые платья с цветочными принтами, пиджаки oversize и ультракороткие шорты.