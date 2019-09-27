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Маникюр 2019: изысканный серый дизайн (Фото)

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Маникюр 2019: изысканный серый дизайн (Фото)
13:43 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Переходный цвет между белым и черным. У многих серый цвет ассоциируется с грустью и скукой.

  • 1

    Кто-то считает его непримечательным. Но это самый настоящий и незаменимый базовый цвет.

  • 2

    Даже серый маникюр в нейл-арте может быть стильным и привносить оригинальность в образ. Идеи дизайна с этим оттенком можно найти на фото в нашем альбоме.

  • 3

    Оригинальные цвета

    Создатели серого лака ежедневно создают все новые и новые тона. Несмотря на то, что цвет неприметный, он может похвастаться своей широкой палитрой: стальной; оловянный; речной перламутр; угольный; мокрый асфальт; грифельный; серая пастель.

  • 4

    Это именно тот цвет, который выступает в роли подложки, и его нужно разбавлять другими красками.

  • 5

    Гармонично впишется в абсолютно любое покрытие ногтей от светлого до темного. Но самой лучшей парой для него станут: красный; розовый; голубой (бирюзовый); синий; фиолетовый; коричневый; серебряный. 

  • 6

    Пастельные тона

    Всем тургеневским барышням по душе придется маникюр в мягких серых пастельных тонах. Он уместно будет смотреться в повседневной жизни, за ужином в дорогом ресторане и со стопроцентной точностью пройдет строгий дресс-код в офисе.

  • 7

    К нему можно добавить несколько стразинок оригинальную роспись ногтей или серебряные ленты. Даже классический френч с таким тоном будет выглядеть идеально.

  • 8

    Насыщенный оттенок

    Темно-серый – укротитель насыщенных и ярких тонов. Он способен подчеркнуть сдержанность и выразить всю индивидуальность своей обладательницы. Идеальный тандем: стальная подложка с контрастным цветом.

  • 9

    Лучшее применение: градиент; вязаный; матовый эффект; блестки; вензеля; мрамор; геометрия; газетный; битое стекло.

  • 10

    Базовый оттенок позволяет выполнять маникюр в сером цвете, бесконечно экспериментируя. Даже выполненный в монохромной палитре, дизайн не утрачивает своей оригинальности. Компоновать стальной, угольный и цвет мокрого асфальта можно на одном ногте. Для оригинальности можно каждый пальчик покрасить в эти оттенки от светлого к темному.

  • 11

    Блестящие стразы на грифельной подложке раскроются совсем с другой стороны, напоминая о стальном металле. Такой образ понравится рокерским дивам или девушкам, которые обожают стиль гранж. А вязаный маникюр серого цвета, который можно увидеть на фото, наоборот укутает своей теплотой и нежностью.

  • 12

    Чувственный шелк

    Шикарный, изысканный и очень легкий дизайн ногтей. На ногтях он смотрится превосходно, а делается очень легко. Нежный тисненный узор напоминает атласную ткань. Каждая черточка рельефного рисунка переливается светло-золотым бликом под идеально гладким глянцевым топом. Остальные ногти мягко бликуют золотом под бархатом матового, создавая настроение, но не отвлекая внимание от главного.

  • 13

    Такого эффекта можно добиться с помощью специальной втирки. В контрасте с золотыми бликами основа проявится шикарной комбинацией холодным фиолетово-пудровым цветом. Такой серый маникюр на коротких ногтях также будет выглядеть роскошно.

  • 14

    В этой технике можно сделать любой рисунок, даже обычные вензеля и розочки будут смотреться отлично. Если это покажется сложным, то рекомендуется воспользоваться наклейками или стемпингом и перенести узор на ноготь.

Маникюр 2019: роскошный осенний вариант на свадьбу (Фото)

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