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Прически 2019: осенняя мужская стрижка с короткой и длинной челкой (Фото)

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Прически 2019: осенняя мужская стрижка с короткой и длинной челкой (Фото)
19:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы разобраться с тем, какие мужские стрижки и с какой именно челкой вам подходят, нужно учесть текстуру, толщину и направление роста волос.

  • 1

    Классика

    Классическая мужская стрижка хороша тем, что за ней довольно просто ухаживать. И хотя многие уверены, что такая стрижка подойдет парням с высоким лбом и исключительно правильными чертами лица, классическую мужскую стрижку можно легко смоделировать под каждый конкретный случай.

    Главное - соблюдать правила объема. Что до укладки, то и здесь есть варианты, так как стандартная длина волос от 3 до 7 см обеспечивает пространство для фантазии. Челку с помощью воска можно прилизать или взъерошить – как того требует случай.

  • 2

    Минимализм

    Мужская аккуратная стрижка в стиле минимализм превосходно сосуществует с удлиненной челкой – этот момент модники мира выяснили совсем недавно, но сразу же взяли себе на вооружение. Данный вариант подойдет тем, кому нравится идея ношения челки, но кому лень возиться каждое утро с укладкой.

    Минималистичная мужская прическа с густой челкой сморится свежо и задорно и легко выполняется как на прямых, так и слегка вьющихся волосах. А вот обладателям жестких кучерявых локонов от такой затеи, увы, лучше отказаться: ваши буйные кудри гораздо проще контролировать, когда их длина не превышает пары сантиметров.

  • 3

    Спортивный стиль

    Что такое спортивный стиль в мужской прическе? Это коротко выстриженные бока и затылок с помощью машинки для стрижки и небольшое количество волос в районе лба – то, которое не помешает заниматься спортом и вести активный образ жизни.

    И если уж вы решили снабдить свою короткую прическу челкой, то пусть она будет недлинной и необъемной, не требующей особого ухода. Пара легких штрихов с помощью капельки воска (или вовсе без него) – и вы готовы к свершениям!

    Челку в данном случае делают, как правило, двухслойной: нижний - очень короткий ежик, который поддерживает второй, более длинный слой волос и не дает волосам прилипать ко лбу.

  • 4

    Ретро

    В этом сезоне все большую популярность набирают мужские ретро-стрижки с четким боковым пробором и скульптурированными локонами, как в 50-е. Такая прическа, не теряя своей аристократичности и элегантности, получает налет бунтарства – то, что нужно для настоящего денди.

    Мужские ретро-стрижки вполне практичны – современные мощные средства для укладки творят чудеса, и вам почти не придется поправлять волосы в течение дня. Другое дело, что процесс укладки занимает чуть больше времени, чем обычно – но конечный результат того стоит. Челка и волосы на боках относительно длинные, но пряди укладывают в сторону макушки красивой волной и совсем не мешают заниматься важными повседневными делами.

  • 5

    Авангард

    Яркий контраст между длинной густой челкой и выбритыми боками и затылком отлично подходит для создания авангардного современного облика – и, кстати, данный вариант неплохо работает с короткой и средней мужской челкой (но обязательно правильно уложенной – это важно!).

    Данный вариант хорошо смотрится на парнях с высоким лбом и вытянутой формой лица, ну а если вы являетесь обладателем пышной бороды и усов, то все козыри у вас в руках. Лучше уже не придумать!

  • 6

    Элегантный стиль

    Элегантный стиль мужской прически – это, прежде всего, аккуратность, опрятность, отсутствие резких переходов в длине волос и романтичных выбившихся прядей. Вариантов масса: канадка со значительным объемом в области лба, британка с аккуратным пробором и средней длиной волос по всей голове, модная мужская стрижка с гладко уложенной набок длинной челкой и даже мужской боб. Чуть больше внимания волосам по утрам – и вы всегда на коне.

  • 7

    Легкий беспорядок

    Если у вас хорошие волосы, выбирайте густую, длинную, текстурированную челку, уложить которую можно с помощью специального воска. Чтобы прическа не смотрелась «непрофессионально», нужно нанести на кончики пальцев воск и слегка взлохматить волосы, а затем пригладить выбившиеся из общей массы прядки на висках и затылке.

    Ощущения того, что вы только что встали с постели, быть не должно. Пусть у окружающих создастся впечатление, что ваши волосы немного потрепал ветер или ласковые руки любимой женщины – и не более того. Для пущего эффекта можно сбрызнуть копну лаком – так ваш элегантный беспорядок сохранится на целый день.

  • 8

    Симметрия и асимметрия

    Классические мужские прически мгновенно превращаются в неформальные, но все еще очень стильные и элегантные, если к ним добавляется легкая косая челка. Вот уж где царит настоящее буйство выверенной симметрии и дерзкой асимметрии!

    Кончики можно профилировать ножницами или бритвой, чтобы сделать образ более молодым и свежим. Важно не переборщить с укладочными средствами – это может сделать стрижку неопрятной и невнятной. Корка из лака или геля совсем не нужна – пусть волосы свежей волной спадают на лоб. Отличный вариант для парней и молодых мужчин!

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