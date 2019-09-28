Скачать
Суббота, 28.09.2019
"Не хватит и двух годовых бюджетов": Криклий - о восстановлении Донбасса
"Не хватит и двух годовых бюджетов": Криклий - о восстановлении Донбасса
На выходных потеплеет, но не без дождей: прогноз синоптиков
На выходных потеплеет, но не без дождей: прогноз синоптиков
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
Мода 2019: стильные тенденции мужской одежды осень-зима (Фото)
Мода 2019: стильные тенденции мужской одежды осень-зима (Фото)

Мода 2019: стильные тенденции мужской одежды осень-зима (Фото)

Смотрите фото (23)
Мода 2019: стильные тенденции мужской одежды осень-зима (Фото)
11:00 Сегодня Телеграф style4man.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Главная тенденция будущего года в мужской моде, вокруг которой будут строиться большинство модных коллекций – это практичность.

  • 1

    Общие Тенденции мужской моды 2019–2020

    Зимой и осенью вещи должны быть теплыми и уютными. Мягкая шерсть, вязанные материалы, многослойность.

    Весной и летом предлагаются легкие и удобные вещи, нестесняющие движения и не заставляющие потеть. Просто и понятно.

    Видишь ли, мы за европейскую элегантность, которая заключается в стильной простоте. Вычурный гламур, на самом деле, это пусть и дорогой, но ментальный ширпотреб.

    В оттенках – та же практичность. Будут преобладать цвета, которое лучше сочетаются с большинством оттенков. Белый, бежевый, деним и тому подобное. Кстати, старайся подбирать вещи в одной цветовой гамме – это тоже модная тенденция 2020 г.

  • 2

    Модные брюки и джинсы 2019–2020

    На смену им придет свободный крой. Причем, в будущем году самыми актуальными станут именно широкие брюки и джинсы, а не просто слегка свободные в области мотни.

    Возврат не 1930-е, конечно, но скорее середину 90-х уж точно. И обрати внимание, особым писком будут ниспадающие на обувь складки штанин.

    Добавим, что одной из ожидаемых тенденций будет совмещение брюк и спортивной обуви. Удобство и комфорт прежде всего!

  • 3

    Модные пальто и плащи 2019-2020

    Следуя общему тренду, в моду вновь войдут пальто с меховым воротником. Ведь что больше всего хочется, когда дует холодный ветер с жесткими снежинками, больно кусая щеки и шею? Правильно поднять воротник пальто и спрятать в него голову и не высовываться до весны. Именно такого рода практичные размышления заставили дизайнеров вернуться к заметным меховым воротникам на пальто, вместо пусть и элегантных, но бесполезных в холодную погоду моделей без воротника.

    Также в моду, еще сильнее, чем в прошлом году, войдут двубортные пальто, причем, что интересно, дизайнеры активно предлагают бежевый цвет! На наш взгляд, он больше подходит для европейской зимы, с нашей слякотью это как раз не очень практично. Поэтому рекомендуем тебе все-таки остановить выбор на классических для пальто цветах: черном или сером, в крайнем случае коричневом. Бежевое пальто можно оставить в качестве выходного, если у вас уже есть повседневный вариант в темном цвете.

    А вот с демисезонным плащом, который также должен прочно войти в гардероб любого мужчины следящего за модой в 2020 году, история более простая. Мы вполне допускаем, что и бежевый цвет плаща будет вполне уместным в нашем климате. Все-таки сухие дни осенью и весной бывают довольно часто, и если нет снега – почему не надеть и элегантный бежевый плащ?

    Но есть и настоящая неожиданность. В следующем году в моду войдут мужские кейпы. Напомним, что кейп – это свободная одежда без рукавов, напоминающая мексиканский пончо. И если раньше кейп в европе был исключительно женской одеждой, то в 2020 г. мы увидим на улицах и вполне мужественных персонажей в этом наряде.

  • 4

    Модные свитера и кардиганы 2019–2020 гг.

    Главный тренд в свитерах – это высокий ворот, причем не обтягивающий шею, как водолазка, а мягкий, со свободными складками. Рукава могут быть слегка удлиненные. Забудь о выделяющих плечи и грудные мышцы моделях – в моде будет оверсайз.

    Вспомни фильмы 80-х об отважных полярниках, одиноко зимующих на арктических метеостанциях. Примерно такие свитера предлагают тебе дизайнеры в 2020 году. если уж совсем хочется аутентичности – найди модель с оленями. Цвета, уютные, неброские.

    Похожая история и с кардиганами. В моде будут уютные удлиненные модели из шерсти, в которых удобно будет сесть прохладным вечером у камина, потягивая глинтвейн и наслаждаться светской беседой с такими же почтенными буржуа, как и ты. Ну, или на работу ходить.

  • 5

    Модные жилеты и безрукавки 2019–2020

    Вязаный жилет и куртка-безрукавка из плотной ткани станут незаменимыми помощниками в следующем году при создании модного образа. То, что нам казалось ранее второстепенным элементом гардероба – ярко выйдет на первый план уже в ближайшем будущем.

    Самым неожиданным, но модным вариантом, на наш взгляд, станет дубленка-безрукавка. Вот уж трудно было представить, что то, в чем твой отец рубил дрова на даче будет писком моды в 2020 году. Добавим, что и в целом дубленки будут популярны, особенно с необычным геометрическим или этническим орнаментом и металлическими элементами декора.

  • 6

    Модные мужские ветровки 2019–2020 гг.

    Конечно, ветровка – элемент, который присутствует в гардеробе мужчины в любое время и выйти из моды сможет только в случае или экстремального похолодания или же, наоборот, потепления. Наступающий год не предвещает глобальных катаклизмов, поэтому обзавестись парой-тройкой новых ветровок разных фасонов тебе не помешает. Возможно, с выбором тебе помогут принты. Они в моде и старайся обращать внимание на ветровки с яркими рисунками или нашивками.

  • 7

    Модные мужские куртки 2019–2020

    В моде снова натуральная кожа и замша. Причем к кожаной куртке, как и к пальто, полагается меховой воротник. Модные лет 20 назад куртки "пилот" возвращаются, пусть и в обновленном виде. Для кожаных курток предпочтительны приталенные модели, а для модели из замши чаще предполагается свободный крой с широкими боковыми карманами.

  • 8

    Модная мужская обувь 2019–2020

    Чтобы рассказать о модной обуви нам понадобится отдельная статья, а может быть и не одна, поэтому мы, насколько, возможно, кратко расскажем о самом важном, что ждет твои ноги.

    Итак, главное, что будет характеризовать мужскую обувь 2019–2020 гг. – это натуральная замша. Именно из нее будут изготавливаться самые модные туфли кроссовки, ботинки, лоферы и мокасины. Воспрянут духом дезерты – замшевые ботинки с резиновой подошвой и шнурками. Цвета, как и остальной твой гардероб – спокойные: бежевый или светло-коричневый.

    Также замшевые ботинки челси будут на ведущих ролях в следующем году. С ними, вообще, жизнь гораздо проще. Они прекрасно смотрятся на ноге и сочетаются со всеми видами брюк и джинс.

  • 9

    Модные мужские рубашки 2019-2020

    Здесь все просто. Полоска ушла в прошлое, но свято место пусто не бывает, и ей на смену, конечно же, пришла клетка! Вариантов-то у нас, у мужчин немного. Горошек еще есть, но это вряд ли.

    Также в моде будут джинсовые рубашки, а также рубашки градиентных расцветок.

    В классических же вариантах в моде снова будет высокий воротник.

Мода 2019: новые тренды мужских пальто для холодного сезона (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (23)

Все по теме:

Мужская одежда, Фото, мода 2019, Осенняя одежда, Мужская мода 2019, Одежда для мужчин, Зимняя одежда для мужчин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
03 Растаможивание "евроблях": на сколько пополнился Пенсионный фонд
04 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трасса Киев-Одесса станет автобаном: Украина получила €900 млн
Киев-Одесса станет автобаном: получено €900 млн
Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО, Чернобыль, &quot;Государство в смартфоне&quot; и др.
Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО
Учения &quot;Rapid Trident-2019&quot; завершились на Львовщине (Фото)
Учения "Rapid Trident-2019" завершились на Львовщине (Фото)
&quot;Грязный реализм&quot; Чарльза Буковски: что мы знаем о жизни американского литератора (Фото)
"Грязный реализм" Чарльза Буковски: что мы знаем о жизни американского литератора (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь