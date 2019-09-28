Мода 2019: стильные тенденции мужской одежды осень-зима (Фото)

1 Общие Тенденции мужской моды 2019–2020 Зимой и осенью вещи должны быть теплыми и уютными. Мягкая шерсть, вязанные материалы, многослойность. Весной и летом предлагаются легкие и удобные вещи, нестесняющие движения и не заставляющие потеть. Просто и понятно. Видишь ли, мы за европейскую элегантность, которая заключается в стильной простоте. Вычурный гламур, на самом деле, это пусть и дорогой, но ментальный ширпотреб. В оттенках – та же практичность. Будут преобладать цвета, которое лучше сочетаются с большинством оттенков. Белый, бежевый, деним и тому подобное. Кстати, старайся подбирать вещи в одной цветовой гамме – это тоже модная тенденция 2020 г.

2 Модные брюки и джинсы 2019–2020 На смену им придет свободный крой. Причем, в будущем году самыми актуальными станут именно широкие брюки и джинсы, а не просто слегка свободные в области мотни. Возврат не 1930-е, конечно, но скорее середину 90-х уж точно. И обрати внимание, особым писком будут ниспадающие на обувь складки штанин. Добавим, что одной из ожидаемых тенденций будет совмещение брюк и спортивной обуви. Удобство и комфорт прежде всего!

3 Модные пальто и плащи 2019-2020 Следуя общему тренду, в моду вновь войдут пальто с меховым воротником. Ведь что больше всего хочется, когда дует холодный ветер с жесткими снежинками, больно кусая щеки и шею? Правильно поднять воротник пальто и спрятать в него голову и не высовываться до весны. Именно такого рода практичные размышления заставили дизайнеров вернуться к заметным меховым воротникам на пальто, вместо пусть и элегантных, но бесполезных в холодную погоду моделей без воротника. Также в моду, еще сильнее, чем в прошлом году, войдут двубортные пальто, причем, что интересно, дизайнеры активно предлагают бежевый цвет! На наш взгляд, он больше подходит для европейской зимы, с нашей слякотью это как раз не очень практично. Поэтому рекомендуем тебе все-таки остановить выбор на классических для пальто цветах: черном или сером, в крайнем случае коричневом. Бежевое пальто можно оставить в качестве выходного, если у вас уже есть повседневный вариант в темном цвете. А вот с демисезонным плащом, который также должен прочно войти в гардероб любого мужчины следящего за модой в 2020 году, история более простая. Мы вполне допускаем, что и бежевый цвет плаща будет вполне уместным в нашем климате. Все-таки сухие дни осенью и весной бывают довольно часто, и если нет снега – почему не надеть и элегантный бежевый плащ? Но есть и настоящая неожиданность. В следующем году в моду войдут мужские кейпы. Напомним, что кейп – это свободная одежда без рукавов, напоминающая мексиканский пончо. И если раньше кейп в европе был исключительно женской одеждой, то в 2020 г. мы увидим на улицах и вполне мужественных персонажей в этом наряде.

4 Модные свитера и кардиганы 2019–2020 гг. Главный тренд в свитерах – это высокий ворот, причем не обтягивающий шею, как водолазка, а мягкий, со свободными складками. Рукава могут быть слегка удлиненные. Забудь о выделяющих плечи и грудные мышцы моделях – в моде будет оверсайз. Вспомни фильмы 80-х об отважных полярниках, одиноко зимующих на арктических метеостанциях. Примерно такие свитера предлагают тебе дизайнеры в 2020 году. если уж совсем хочется аутентичности – найди модель с оленями. Цвета, уютные, неброские. Похожая история и с кардиганами. В моде будут уютные удлиненные модели из шерсти, в которых удобно будет сесть прохладным вечером у камина, потягивая глинтвейн и наслаждаться светской беседой с такими же почтенными буржуа, как и ты. Ну, или на работу ходить.

5 Модные жилеты и безрукавки 2019–2020 Вязаный жилет и куртка-безрукавка из плотной ткани станут незаменимыми помощниками в следующем году при создании модного образа. То, что нам казалось ранее второстепенным элементом гардероба – ярко выйдет на первый план уже в ближайшем будущем. Самым неожиданным, но модным вариантом, на наш взгляд, станет дубленка-безрукавка. Вот уж трудно было представить, что то, в чем твой отец рубил дрова на даче будет писком моды в 2020 году. Добавим, что и в целом дубленки будут популярны, особенно с необычным геометрическим или этническим орнаментом и металлическими элементами декора.

6 Модные мужские ветровки 2019–2020 гг. Конечно, ветровка – элемент, который присутствует в гардеробе мужчины в любое время и выйти из моды сможет только в случае или экстремального похолодания или же, наоборот, потепления. Наступающий год не предвещает глобальных катаклизмов, поэтому обзавестись парой-тройкой новых ветровок разных фасонов тебе не помешает. Возможно, с выбором тебе помогут принты. Они в моде и старайся обращать внимание на ветровки с яркими рисунками или нашивками.

7 Модные мужские куртки 2019–2020 В моде снова натуральная кожа и замша. Причем к кожаной куртке, как и к пальто, полагается меховой воротник. Модные лет 20 назад куртки "пилот" возвращаются, пусть и в обновленном виде. Для кожаных курток предпочтительны приталенные модели, а для модели из замши чаще предполагается свободный крой с широкими боковыми карманами.

8 Модная мужская обувь 2019–2020 Чтобы рассказать о модной обуви нам понадобится отдельная статья, а может быть и не одна, поэтому мы, насколько, возможно, кратко расскажем о самом важном, что ждет твои ноги. Итак, главное, что будет характеризовать мужскую обувь 2019–2020 гг. – это натуральная замша. Именно из нее будут изготавливаться самые модные туфли кроссовки, ботинки, лоферы и мокасины. Воспрянут духом дезерты – замшевые ботинки с резиновой подошвой и шнурками. Цвета, как и остальной твой гардероб – спокойные: бежевый или светло-коричневый. Также замшевые ботинки челси будут на ведущих ролях в следующем году. С ними, вообще, жизнь гораздо проще. Они прекрасно смотрятся на ноге и сочетаются со всеми видами брюк и джинс.