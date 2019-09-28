Маникюр 2019: главные тенденции шеллака для осени (Фото)

1 Всем девушкам известно, что черные туфли на тонкой шпильке с ярко-красной подошвой в мире моды считаются настоящим воплощением стиля. Маникюр Louboutin умело совмещает классическое сочетание двух оттенков лака, которые не покидают лидирующих позиций, а с каждым годом только усовершенствуются и дополняются новыми дизайнерскими идеями. Основной секрет такого маникюра состоит в поэтапном покрытии ногтевой пластины, где внутренняя часть покрывается красным лаком, а верхняя черным.

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3 В предстоящем году на пике популярности будет шеллак с оригинальными наклейками. Такой маникюр под силу любой моднице, так как для его создания совершенно не нужно уметь рисовать. Если вы предпочитаете следить за своими ногтями самостоятельно, тогда при нанесении шеллака вам нужно быть крайне осторожными.

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5 Что касается цветовой палитры, осенью 2019 года на пике популярности будут следующие оттенки: золотистый; красный; зеленый; черный; белый; розовый; синий. Выбор того или иного цвета зависит исключительно от вашего вкуса и сезона.

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7 Для создания многогранных, красивых рисунков можно использовать лаки-лайнеры, стемпинг или даже пигменты самых разных цветов. Для того чтобы получился красивый рисунок с четкими линиями желательно использовать цветные лаки на водной основе.

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9 Они хорошо наносятся, а все узоры получаются утонченными и легкими. В зависимости от требуемого результата консистенцию лаков можно регулировать обычной водой. В завершении необходимо нанести топовое покрытие.

10 Те, кто регулярно следит за миром моды, уже успели заметить, что оригинальные стразы пребывают на пике популярности несколько лет подряд. Несмотря на то, что осенью 2019 года особое внимание дизайнеры уделили именно натуральности, стразы по-прежнему не теряют своей востребованности/ Особенно актуально будут смотреться стразы в сочетании с шеллаком для праздничного мероприятия. Ведь помимо эстетичности такой маникюр отличается своей стойкостью. Самое главное крепить стразы на только нанесенный лак.

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13 Для того, чтобы маникюр смотрелся профессионально лучше всего приобрести специальные инструменты, клей и финишное покрытие. Благодаря этому оригинальный дизайн сможет продержаться в первоначальном виде максимально долго.

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15 Без всяких сомнений предстоящий сезон запомнится модницам большим разнообразием красок лунного маникюра. В зависимости от вашей фантазии можно использовать совершенно любой цвет.

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17 Несмотря на главный тренд года – естественность, девушки всегда предпочитают выбирать все яркое и оригинальное исходя из своего настроения. Отказывать себе в таком удовольствии не стоит, к тому же с маникюром можно экспериментировать всегда.