Маникюр 2019: трендовый анималистичный принт ногтей (Фото)

1 Сегодня анималистичные принты в тренде. Они актуальны не только в отношении модного гардероба, но и в отношении бьюти-образа.

2 Эксперты по нэйл арту утверждают, что одним из наиболее актуальных дизайнов ногтей осенью 2019 являются "животные" принты, которые будут смотреться ярко, как в классических весенних оттенках, включая розовый и голубой, так и в более дерзких тонах, в числе которых глубокий синий и приглушенный бургунди.

3 Нанося на ногти рисунок леопард, можно придать образу шарм и даже немного хищности.

4 Нанесение традиционного леопардового рисунка предусматривает применение цветов, которые наиболее близки по оттенку к натуральному окрасу шкуры леопарда. К таким можно отнести все оттенки желтого и коричневого цветов.

5 Градиентный. Очень интересный способ нанесения лака. Суть его заключается в нанесении оттенков одного цвета, от насыщенных у основания ногтя, к более светлым на конце. По самому краю ногтевой пластины наносятся характерные пятнышки.

6 Леопардовый френч. Базовое нанесение лака ничем не отличается от технологии классического французского маникюра. Единственное отличие, леопардовый френч предполагает нанесение по краю ногтя леопардового принта.

7 Еще одним очень стильным принтом в маникюре является рисунок зебра. Традиционно принт зебра воспринимается как сочетание черного и белого цветов. И это не удивительно, ведь в природе не существует зебр с другой расцветкой.

8 Традиционный принт зебра. Стильный черно-белый рисунок на ногтях всегда будет в моде. Он отлично сочетается как с деловым образом бизнес леди, так и с довольно неформальным стилем повседневной одежды городского жителя.

9 Французский маникюр с принтом зебра.