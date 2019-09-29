Маникюр 2019: трендовый анималистичный принт ногтей (Фото)

Сегодня анималистичные принты в тренде. Они актуальны не только в отношении модного гардероба, но и в отношении бьюти-образа.
Эксперты по нэйл арту утверждают, что одним из наиболее актуальных дизайнов ногтей осенью 2019 являются "животные" принты, которые будут смотреться ярко, как в классических весенних оттенках, включая розовый и голубой, так и в более дерзких тонах, в числе которых глубокий синий и приглушенный бургунди.
Нанося на ногти рисунок леопард, можно придать образу шарм и даже немного хищности.
Нанесение традиционного леопардового рисунка предусматривает применение цветов, которые наиболее близки по оттенку к натуральному окрасу шкуры леопарда. К таким можно отнести все оттенки желтого и коричневого цветов.
Градиентный. Очень интересный способ нанесения лака. Суть его заключается в нанесении оттенков одного цвета, от насыщенных у основания ногтя, к более светлым на конце. По самому краю ногтевой пластины наносятся характерные пятнышки.
Леопардовый френч. Базовое нанесение лака ничем не отличается от технологии классического французского маникюра. Единственное отличие, леопардовый френч предполагает нанесение по краю ногтя леопардового принта.
Еще одним очень стильным принтом в маникюре является рисунок зебра. Традиционно принт зебра воспринимается как сочетание черного и белого цветов. И это не удивительно, ведь в природе не существует зебр с другой расцветкой.
Традиционный принт зебра. Стильный черно-белый рисунок на ногтях всегда будет в моде. Он отлично сочетается как с деловым образом бизнес леди, так и с довольно неформальным стилем повседневной одежды городского жителя.
Французский маникюр с принтом зебра.
Змеиный принт тоже будет смотреться довольно таки эффектно.