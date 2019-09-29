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Маникюр 2019: трендовый анималистичный принт ногтей (Фото)

Смотрите фото (11)
Маникюр 2019: трендовый анималистичный принт ногтей (Фото)
17:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вы не знаете какой дизайн ногтей стоит выбрать, то эта подборка поможет вам.

  • 1

    Сегодня анималистичные принты в тренде. Они актуальны не только в отношении модного гардероба, но и в отношении бьюти-образа.

  • 2

    Эксперты по нэйл арту утверждают, что одним из наиболее актуальных дизайнов ногтей осенью 2019 являются "животные" принты, которые будут смотреться ярко, как в классических весенних оттенках, включая розовый и голубой, так и в более дерзких тонах, в числе которых глубокий синий и приглушенный бургунди.

  • 3

    Нанося на ногти рисунок леопард, можно придать образу шарм и даже немного хищности.

  • 4

    Нанесение традиционного леопардового рисунка предусматривает применение цветов, которые наиболее близки по оттенку к натуральному окрасу шкуры леопарда. К таким можно отнести все оттенки желтого и коричневого цветов.

  • 5

    Градиентный. Очень интересный способ нанесения лака. Суть его заключается в нанесении оттенков одного цвета, от насыщенных у основания ногтя, к более светлым на конце. По самому краю ногтевой пластины наносятся характерные пятнышки.

  • 6

    Леопардовый френч. Базовое нанесение лака ничем не отличается от технологии классического французского маникюра. Единственное отличие, леопардовый френч предполагает нанесение по краю ногтя леопардового принта.

  • 7

    Еще одним очень стильным принтом в маникюре является рисунок зебра. Традиционно принт зебра воспринимается как сочетание черного и белого цветов. И это не удивительно, ведь в природе не существует зебр с другой расцветкой.

  • 8

    Традиционный принт зебра. Стильный черно-белый рисунок на ногтях всегда будет в моде. Он отлично сочетается как с деловым образом бизнес леди, так и с довольно неформальным стилем повседневной одежды городского жителя.

  • 9

    Французский маникюр с принтом зебра.

  • 10

    Змеиный принт тоже будет смотреться довольно таки эффектно.

Маникюр 2019: главные тенденции шеллака для осени (Фото)

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