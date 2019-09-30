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Маникюр 2019: осенний лунный дизайн для загадочных девушек (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2019: осенний лунный дизайн для загадочных девушек (Фото)
11:56 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Лунный маникюр по-модному называют "голливудским френчем".

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    Осенью очень много вариантов дизайна представляют собой соединение привычного французского дизайна ногтей, лунки и перевернутой улыбки. Лунка изначально представляла собой антипод стандартного френча. Акцент был перемещен к основанию ногтя. Внимание переходит к прикорневому пространству. Таким образом ручка приобретает более ухоженный вид.

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    Дизайн ноготков будет основываться на лаках необычных фактур, например, популярностью пользуются поверхности матового типа, песочного, с голографическими эффектами, имитацией растрескивания и металлика. В весенний период в моде будет прием по изменению пропорций лунки. Оригинально выглядят вогнутый и даже треугольный рисунок у основания пластины. Также допускаются смещения и несимметричность. Как декор используется роспись, стразы, кружевные узоры и многое другое.

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    Про лунный нейл-арт и скотч для свадебного маникюра

    Классический френч отлично смотрится в свадебном образе. Но лунный маникюр выглядит тоже достаточно элегантно и красиво. Рекомендуется для создания волшебного маникюра использовать нейл-арт. Цвета необходимо подбирать близкие к естественным. В случае, когда наряд невесты будет иметь яркие детали, можно применять насыщенные оттенки.

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    Про смещенный лунный маникюр

    Идей такого маникюра, уйма. И что делать, когда нечего выбрать, и что делать если надо ела простая классика? Дизайнеры предлагают интересный варианта - смещенный лунный маникюр. На самом деле, в нем нет ничего такого, но его плюс в том, что можно менять линию лунки, а точнее перемещать ее.

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    Про лунный маникюр, объединенный с френчем

    Актуальный вариант, совмещающий в себе два вида маникюра. Основу пластины покрываем одним цветом, а лунку и кончик – другим. Также интересный вариант, когда лунка покрыта прозрачным лаком или вообще не окрашена, основа яркого цвета, а улыбка кончика ногтя окрашена пастельным оттенком.

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    Про яркий лунный маникюр

    Привычный для нас маникюр с данным дизайном создается при помощи пастельных оттенков. Однако в новом году приветствоваться будет яркая гамма. Однако, на ярких цветах четко видны сколы и потертости. Так что если желаете ходить с таким маникюрчиком, то стоит создать его гель-лаком. Если покрытие накладывается при помощи правильной техники, то маникюр может держаться до 3-х недель без особой коррекции.

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Маникюр 2019: трендовый анималистичный принт ногтей (Фото)

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