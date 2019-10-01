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Мода 2019: стильные пуховики для мужчин осень-зима (Фото)

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Мода 2019: стильные пуховики для мужчин осень-зима (Фото)
06:17 Сегодня Телеграф novafashion.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сани не обязательно готовить летом, можно и зимой. Так и с зимней курткой.

  • 1

    Теплую куртку можно приобрести уже непосредственно с наступлением холодов, потому что к этому времени уже точно известно о модных тенденциях. Наверняка многие мужчины уже увидели модные тренды пуховиков сезона осень зима 2019-2020. Они представляют собой легкую теплую удобную практичную зимнюю верхнюю одежду.

  • 2

    В новом осенне-зимнем периоде представлено много разных моделей которые заинтересуют мужскую половину. Пуховики были оценены мужчинами и заняли свое место в гардеробе.

  • 3

    Стоит отметить что не только в женской моде дизайнеры ориентируются на удобство и практичность. В модных тенденциях для мужчин ситуация аналогична. Модные бренды при создании пуховиков ориентируются на все особенности активного образа жизни.

  • 4

    Дизайнеры предлагают в коллекция данный тип одежды на любой вкус, так что каждый мужчина найдет что-то подходящее для себя. Конечно учтены и возрастные категории, и разделение по статусам, назначениям.

  • 5

    Вниманию мужчин представлены разнообразные решения по цветовой гамме пуховиков и возможности стилистики. В новом холодном сезоне представлены модели как для молодых парней, так и для мужчин в возрасте.

    Неизменно в рядах фаворитов из оттенков являются: черный; коричневый; оттенки синего и серого. Разбавить эти практичные цвета можно и бежевым, белым, красным и разными сочетаниями.

  • 6

    Итак, пуховик должен быть наполнен внутри только пухом. Как правило используется пух и перья птиц, которые относятся к семейству водоплавающих. Особенной ценностью пользуется гусиный пух и других птиц, которые обитают на севере, потому что они обитают в морозном климате.

  • 7

    Постоянно носить при себе зонтик не совсем удобно, а вот носить пуховик с капюшоном является идеальным вариантом.

  • 8

    Наверно уже все заметили, что в последние несколько сезонов наибольшей популярностью пользуются парки.

  • 9

    Дизайнерами созданы модели, которые дополнены пухом или же наполнителем синтетического происхождения. Подобное сочетание даст возможность быть в тепле и выглядеть стильно.

  • 10

    Конечно, в нашей стране не каждый занимается горнолыжным спортом, но тем не менее, пуховики такого назначения пользуются популярностью. Длиной они до середины бедра. Формат приталенный, ворот выполнен в виде стойки с капюшоном.

Мода 2019: стильные тенденции мужской одежды осень-зима (Фото)

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