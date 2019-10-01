Уже не маленькая: выход дочери Синди Кроуфорд на подиуме Valentino (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Синди Кроуфорд так и не удалось уберечь дочь от демонстрации откровенных нарядов.

18-летняя дочь супермодели Кайя Гербер пошла по стопам матери и стала моделью. Как и Синди, юная звезда демонстрирует голое тело сквозь прозрачные блузки и другие откровенные наряды. Однако звездная мать совсем не рада подобному выбору дочери.

Гербер в этом году участвует во всех топовых показах на Неделе моды в Париже. Накануне Кайа вышла на подиум в одежде от модного дома Valentino.

Зрители смогли отлично рассмотреть красоту дочери Кроуфорд: это было слишком заметно через прозрачный, не скрывающий ничего шифон блузок и ультракороткие топы. Белье под такой одеждой, как и следовало ожидать от высокой моды, не подразумевалось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram valentino @maisonvalentino @pppiccioli #joemckenna Публикация от Kaia (@kaiagerber) 29 Сен 2019 в 3:05 PD

В свое время Синди Кроуфорд призналась, что не раз жалела, что снималась обнаженной в молодости и что она хотела бы уберечь дочь от этого. Для Кайи в этом необходимости не было - ее карьера в модельном бизнесе началась с высокого старта благодаря весомому имени матери: чтобы стать востребованной, молодой модели не нужно было откровенно демонстрировать тело. Но, как показала эта Неделя моды, уберечь дочь от такого шага Синди так и не удалось.