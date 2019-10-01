Уже не маленькая: выход дочери Синди Кроуфорд на подиуме Valentino (Фото, Видео)

18-летняя дочь супермодели Кайя Гербер пошла по стопам матери и стала моделью. Как и Синди, юная звезда демонстрирует голое тело сквозь прозрачные блузки и другие откровенные наряды. Однако звездная мать совсем не рада подобному выбору дочери.
Гербер в этом году участвует во всех топовых показах на Неделе моды в Париже. Накануне Кайа вышла на подиум в одежде от модного дома Valentino.
Зрители смогли отлично рассмотреть красоту дочери Кроуфорд: это было слишком заметно через прозрачный, не скрывающий ничего шифон блузок и ультракороткие топы. Белье под такой одеждой, как и следовало ожидать от высокой моды, не подразумевалось.
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В свое время Синди Кроуфорд призналась, что не раз жалела, что снималась обнаженной в молодости и что она хотела бы уберечь дочь от этого. Для Кайи в этом необходимости не было - ее карьера в модельном бизнесе началась с высокого старта благодаря весомому имени матери: чтобы стать востребованной, молодой модели не нужно было откровенно демонстрировать тело. Но, как показала эта Неделя моды, уберечь дочь от такого шага Синди так и не удалось.