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Уже не маленькая: выход дочери Синди Кроуфорд на подиуме Valentino (Фото, Видео)

Уже не маленькая: выход дочери Синди Кроуфорд на подиуме Valentino (Фото, Видео)
17:52 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Синди Кроуфорд так и не удалось уберечь дочь от демонстрации откровенных нарядов.

18-летняя дочь супермодели Кайя Гербер пошла по стопам матери и стала моделью. Как и Синди, юная звезда демонстрирует голое тело сквозь прозрачные блузки и другие откровенные наряды. Однако звездная мать совсем не рада подобному выбору дочери.

Гербер в этом году участвует во всех топовых показах на Неделе моды в Париже. Накануне Кайа вышла на подиум в одежде от модного дома Valentino.

Зрители смогли отлично рассмотреть красоту дочери Кроуфорд: это было слишком заметно через прозрачный, не скрывающий ничего шифон блузок и ультракороткие топы. Белье под такой одеждой, как и следовало ожидать от высокой моды, не подразумевалось.

 
 
 
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valentino @maisonvalentino @pppiccioli #joemckenna

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

 
 
 
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come through kaia #givenchy ss20 #runwayshow at #pfw in one of our favorite looks, congrats @clarewaightkeller & team tap for credits #kaiagerber #parisfashionweek

Публикация от Pier59 Studios (@pier59studios)

"Ангел" Victoria's Secret позируют в пляжных нарядах со своим бойфрендом (Фото)

В свое время Синди Кроуфорд призналась, что не раз жалела, что снималась обнаженной в молодости и что она хотела бы уберечь дочь от этого. Для Кайи в этом необходимости не было - ее карьера в модельном бизнесе началась с высокого старта благодаря весомому имени матери: чтобы стать востребованной, молодой модели не нужно было откровенно демонстрировать тело. Но, как показала эта Неделя моды, уберечь дочь от такого шага Синди так и не удалось.

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Все по теме:

Мода, Valentino, Модель, Дефиле, Показ мод, Подиум, Кайя Гербер, Моделинг.
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