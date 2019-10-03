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Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)
10:36 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Мода на золотую фольгу в маникюре пришла довольно давно, но, судя по трендам на осень 2019 года, спускаться с верхушки чарта популярности вообще не собирается.

  • 1

    Маникюр с фольгой является одним из самых популярных вариантов дизайна для ногтей.

  • 2

    Данный способ не слишком сложный в исполнении, поэтому широко используется в разных маникюрных решениях, прекрасно сочетаясь с остальными элементами декора.

  • 3

    Маникюр с фольгой придется по душе практически всем модницам, ведь он смотрится просто великолепно, но при этом насчитывает множество вариаций исполнения, позволяя сохранять индивидуальность.

  • 4

    Фольга используется и в качестве базового покрытия, и для выделения акцентных пальчиков, ею выполняют объемные орнаменты, абстрактные рисунки, применяют для повседневного и вечернего дизайна.

  • 5

    Интересный и стильный получается маникюр, если одновременно использовать несколько приемов. Модный маникюр с фольгой в сочетании с рисунками смотрится оригинально и современно.

  • 6

    На первый взгляд кажется, что маникюр с фольгой 2019 и минимализм просто несовместимы. Но это не так! Прекрасным примером будет использование рисунков, фольги и прозрачного лака.

  • 7

    Маникюр с использованием фольги является одной из последних модных тенденций, с каждым днем становящейся все более популярной и востребованной.

  • 8

    Применение данного материала помогает буквально преобразовать ногти. Можно использовать разные цветовые решения, наносить рисунки или картинки, стразы и другие декоративные элементы.

  • 9

    2019 дает нам возможность использовать практически всю цветовую палитру, начиная от самых светлых красок – оттенков белого, и заканчивая темными выразительными тонами.

  • 10

    Золотая фольга создает более торжественный образ, потому ее часто применяют для вечерних вариантов.

  • 11

    Она отлично раскрывает свою красоту на черном фоне, дарит праздничное веселое настроение в сочетании с синим, красным, зеленым, а на белом фоне смотрится благородно и стильно.

  • 12

    Лаконичный и стильный дизайн получают ноготки, украшенные полосками фольги одинаковой или разной толщины.

  • 13

    Прекрасная идея – матовый маникюр с фольгой. Такой вариант просто не сможет никого оставить равнодушным. 

  • 14

    Матовый маникюр – несомненный фаворит 2019. Матовые поверхности смотрятся невероятно роскошно, напоминая дорогой бархат, но особенно заметными их достоинства становятся в том случае, если их подчеркнуть блестящим декором, и фольга для этого подходит идеально.

  • 15

    Одним из модных девизов 2019 могла бы стать фраза "Блеска много не бывает", поэтому фольгу активно используют и в классических дизайнах ноготков.

  • 16

    Французский маникюр можно дополнить фольгой, выполнив ею абстрактный рисунок на паре ноготков.

  • 17

    Какой бы вариант маникюра с фольгой 2019 вам не приглянулся, в одном вы можете быть уверены на все сто процентов – ваши ручки будут привлекать восхищенные взгляды окружающих.

  • 18

    Главное, найти для себя наиболее оптимальный вариант, который будет подчеркивать ваши достоинства и дарить хорошее настроение.

Маникюр 2019: самые модные оттенки осени (Фото)

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