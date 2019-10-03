Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)

1 Маникюр с фольгой является одним из самых популярных вариантов дизайна для ногтей.

2 Данный способ не слишком сложный в исполнении, поэтому широко используется в разных маникюрных решениях, прекрасно сочетаясь с остальными элементами декора.

3 Маникюр с фольгой придется по душе практически всем модницам, ведь он смотрится просто великолепно, но при этом насчитывает множество вариаций исполнения, позволяя сохранять индивидуальность.

4 Фольга используется и в качестве базового покрытия, и для выделения акцентных пальчиков, ею выполняют объемные орнаменты, абстрактные рисунки, применяют для повседневного и вечернего дизайна.

5 Интересный и стильный получается маникюр, если одновременно использовать несколько приемов. Модный маникюр с фольгой в сочетании с рисунками смотрится оригинально и современно.

6 На первый взгляд кажется, что маникюр с фольгой 2019 и минимализм просто несовместимы. Но это не так! Прекрасным примером будет использование рисунков, фольги и прозрачного лака.

7 Маникюр с использованием фольги является одной из последних модных тенденций, с каждым днем становящейся все более популярной и востребованной.

8 Применение данного материала помогает буквально преобразовать ногти. Можно использовать разные цветовые решения, наносить рисунки или картинки, стразы и другие декоративные элементы.

9 2019 дает нам возможность использовать практически всю цветовую палитру, начиная от самых светлых красок – оттенков белого, и заканчивая темными выразительными тонами.

10 Золотая фольга создает более торжественный образ, потому ее часто применяют для вечерних вариантов.

11 Она отлично раскрывает свою красоту на черном фоне, дарит праздничное веселое настроение в сочетании с синим, красным, зеленым, а на белом фоне смотрится благородно и стильно.

12 Лаконичный и стильный дизайн получают ноготки, украшенные полосками фольги одинаковой или разной толщины.

13 Прекрасная идея – матовый маникюр с фольгой. Такой вариант просто не сможет никого оставить равнодушным.

14 Матовый маникюр – несомненный фаворит 2019. Матовые поверхности смотрятся невероятно роскошно, напоминая дорогой бархат, но особенно заметными их достоинства становятся в том случае, если их подчеркнуть блестящим декором, и фольга для этого подходит идеально.

15 Одним из модных девизов 2019 могла бы стать фраза "Блеска много не бывает", поэтому фольгу активно используют и в классических дизайнах ноготков.

16 Французский маникюр можно дополнить фольгой, выполнив ею абстрактный рисунок на паре ноготков.

17 Какой бы вариант маникюра с фольгой 2019 вам не приглянулся, в одном вы можете быть уверены на все сто процентов – ваши ручки будут привлекать восхищенные взгляды окружающих.