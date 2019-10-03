Прически 2019: трендовые окрашивания этой осени

1 Оттенок карамели Карамельная палитра остается одним из самых популярных трендов как в гардеробе, так и в мире причесок. Такое окрашивание позволяет придать образу моложавый и нежный вид. Данный вариант окрашивания позволит оттенить смуглую кожу и загар после лета. Карамель – идеальный выбор для вневременного образа, который прекрасен в любое время года.

2 Цвет тыквенного латте Если вам нравятся рыжие волосы, то в этом сезоне стоит обратить внимание на модный оттенок, который сравнивают с цветом тыквенного латте. Это мягкий, не раздражающий оттенок, максимально приближенный к естественно русо-рыжему цвету.

3 Медовый блонд Палитра окрашиваний в стиле «блонд» остается лидером в мире модных трендов. Джентльмены и не джентльмены все еще предпочитают блондинок – с этим не поспоришь. Медовый блонд довольно нежный и выглядит натурально.

4 Солнечный блонд Более насыщенный оттенок блонда смотрится стильно, естественно и современно. Как можно заметить, этот цвет идет не только девушкам со светлой кожей.

5 Темный шоколад Изысканно и романтично смотрятся локоны, окрашенный в темно каштановый оттенок с шоколадным отливом. Окрашивания с отливами будут особенно хороши на волнистых волосах, поскольку игра оттенков будет более заметной на изгибах локонов.

6 Пурпурная нотка Пурпур – цвет королей и королев. Это очень изысканный цвет, но он может утяжелить образ. Если вы не хотите такого эффекта, то ни в коем случае не надевайте темных вещей. При пурпурном окрашивании следует отдать предпочтение светлой одежде. Например, белой.

7 Кирпично-коричневый оттенок Красивый цвет неплохо смотрится на волнистых и кудрявых волосах. Этот оттенок напоминает нечто среднее между рыжеватым и каштановым цветом. В нем есть легкая нотка красноватого оттенка обожженного кирпича.

8 Медный коралл Медный цвет – один из лучших типов окрашивания для сезона осени. Он модный, стильный и хорошо сочетается с типично осенними вещами. Этот цвет привносит в образ великолепный солнечный мотив.

9 Цветная пастель Мода на яркие омбре необычных цветов несколько поутихла, однако ненатуральные оттенки все же пользуются спросом при полном окрашивании и при тонировании. Если вам нравится неформальный стиль, то присмотритесь к цветам в пастельной палитре. Хорошим решением станут лиловые, розовые и голубые оттенки. Цветная пастель красиво смотрится не только на длинных волосах, но и со стрижками на коротких волосах.