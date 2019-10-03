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Прически 2019: трендовые окрашивания этой осени

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Прически 2019: трендовые окрашивания этой осени
14:15 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пришла пора изучить популярные окрашивания сезона, которые дополнят ваш образ.

  • 1

    Оттенок карамели

    Карамельная палитра остается одним из самых популярных трендов как в гардеробе, так и в мире причесок. Такое окрашивание позволяет придать образу моложавый и нежный вид. Данный вариант окрашивания позволит оттенить смуглую кожу и загар после лета. Карамель – идеальный выбор для вневременного образа, который прекрасен в любое время года.

  • 2

    Цвет тыквенного латте

    Если вам нравятся рыжие волосы, то в этом сезоне стоит обратить внимание на модный оттенок, который сравнивают с цветом тыквенного латте. Это мягкий, не раздражающий оттенок, максимально приближенный к естественно русо-рыжему цвету.

  • 3

    Медовый блонд

    Палитра окрашиваний в стиле «блонд» остается лидером в мире модных трендов. Джентльмены и не джентльмены все еще предпочитают блондинок – с этим не поспоришь. Медовый блонд довольно нежный и выглядит натурально.

  • 4

    Солнечный блонд

    Более насыщенный оттенок блонда смотрится стильно, естественно и современно. Как можно заметить, этот цвет идет не только девушкам со светлой кожей.

  • 5

    Темный шоколад

    Изысканно и романтично смотрятся локоны, окрашенный в темно каштановый оттенок с шоколадным отливом. Окрашивания с отливами будут особенно хороши на волнистых волосах, поскольку игра оттенков будет более заметной на изгибах локонов.

  • 6

    Пурпурная нотка

    Пурпур – цвет королей и королев. Это очень изысканный цвет, но он может утяжелить образ. Если вы не хотите такого эффекта, то ни в коем случае не надевайте темных вещей. При пурпурном окрашивании следует отдать предпочтение светлой одежде. Например, белой.

  • 7

    Кирпично-коричневый оттенок

    Красивый цвет неплохо смотрится на волнистых и кудрявых волосах. Этот оттенок напоминает нечто среднее между рыжеватым и каштановым цветом. В нем есть легкая нотка красноватого оттенка обожженного кирпича.

  • 8

    Медный коралл

    Медный цвет – один из лучших типов окрашивания для сезона осени. Он модный, стильный и хорошо сочетается с типично осенними вещами. Этот цвет привносит в образ великолепный солнечный мотив.

  • 9

    Цветная пастель

    Мода на яркие омбре необычных цветов несколько поутихла, однако ненатуральные оттенки все же пользуются спросом при полном окрашивании и при тонировании. Если вам нравится неформальный стиль, то присмотритесь к цветам в пастельной палитре. Хорошим решением станут лиловые, розовые и голубые оттенки. Цветная пастель красиво смотрится не только на длинных волосах, но и со стрижками на коротких волосах.

  • 10

    Соль с перцем

    "Ну а где же оттенки черной гаммы?", - спросите вы. Хотя многие остаются верны роскошному черному цвету, его популярность заметно пошатнулась среди большинства инфлюенсеров, моделей, актрис и прочих знаменитостей. Впрочем, есть новинки и в этой сфере. Обратите внимание на интересное окрашивание на черных волосах с эффектом дымки. Такие волосы еще сравнивают с солью и перцем. Однако стилисты советуют быть осторожнее с окрашиванием в стиле "соль с перцем". Оно хорошо смотрится на молодых девушках, а вот зрелых дам оно старит, поскольку создает ощущение обильной седины.

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Мода, Прически, Осень, Окрашивание, Стрижки, мода 2019, Осень 2019.
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