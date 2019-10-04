Маникюр 2019: стильный асимметричный френч (Фото)

1 Представленная техника чудесно смотрится как на короткой ногтевой пластине, так и на длинной.

2 Еще одно преимущество асимметричного френча заключается в том, что он невероятно лаконичен. А это, в свою очередь, идеальное решение как для повседневности, так для рабочих будней или вечеринки.

3 Асимметричный френч может быть выполнен с помощью одного цвета, двух, трех и даже больше.

4 Отличается от обычного френча он тем, что улыбка выполнена неровным полукругом и чаще напоминает треугольник. Такое решение смотрится очень оригинально, а специалисты, в свою очередь, постоянно экспериментируют с этой техникой и разбавляют ее новыми вариантами оформления.

5 В паре с асимметричным френчем можно нередко увидеть геометрические или тематические узоры.

6 Кроме того, добавляется в маникюр и декор, например, стразы, бульонки, скотч-лента, фольга, битое стекло, хлопья-юки и разнообразные наклейки.

7 Интересно, что сам асимметричный френч встречается в довольно ярких расцветках, что делает его еще привлекательнее.

8 При создании такого маникюра всегда нужно помнить о гармонии. Ведь, как показывает практика, с техниками и декором в дизайне запросто можно переборщить.

9 Именно поэтому тем женщинам, которые, кроме асимметрии, хотят видеть в своем маникюре, к примеру, рисунки, специалисты предлагают размещать последние на отдельных ноготках в виде интересного акцента.

10 Асимметричный френч - это модно, стильно и оригинально.