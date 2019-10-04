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Маникюр 2019: стильный асимметричный френч (Фото)

Смотрите фото (12)
Маникюр 2019: стильный асимметричный френч (Фото)
10:53 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Асимметричный френч стал невероятно популярен в последнее время.

  • 1

    Представленная техника чудесно смотрится как на короткой ногтевой пластине, так и на длинной.

  • 2

    Еще одно преимущество асимметричного френча заключается в том, что он невероятно лаконичен. А это, в свою очередь, идеальное решение как для повседневности, так для рабочих будней или вечеринки.

  • 3

    Асимметричный френч может быть выполнен с помощью одного цвета, двух, трех и даже больше.

  • 4

    Отличается от обычного френча он тем, что улыбка выполнена неровным полукругом и чаще напоминает треугольник. Такое решение смотрится очень оригинально, а специалисты, в свою очередь, постоянно экспериментируют с этой техникой и разбавляют ее новыми вариантами оформления.

  • 5

    В паре с асимметричным френчем можно нередко увидеть геометрические или тематические узоры.

  • 6

    Кроме того, добавляется в маникюр и декор, например, стразы, бульонки, скотч-лента, фольга, битое стекло, хлопья-юки и разнообразные наклейки.

  • 7

    Интересно, что сам асимметричный френч встречается в довольно ярких расцветках, что делает его еще привлекательнее.

  • 8

    При создании такого маникюра всегда нужно помнить о гармонии. Ведь, как показывает практика, с техниками и декором в дизайне запросто можно переборщить.

  • 9

    Именно поэтому тем женщинам, которые, кроме асимметрии, хотят видеть в своем маникюре, к примеру, рисунки, специалисты предлагают размещать последние на отдельных ноготках в виде интересного акцента.

  • 10

    Асимметричный френч - это модно, стильно и оригинально.

  • 11

    Всегда нужно помнить о том, что представленная техника не так проста в выполнении, как кажется. Именно поэтому доверить ее свершение можно только профессионалу, который подарит вам красивый и достойный зависти дизайн на ноготках.

Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)

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