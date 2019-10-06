Маникюр 2019: оригинальный дизайн "рамка" (Фото)

В данный маникюр влюбились почти все женщины мира. Именно поэтому нейл-специалисты ищут все новые и новые варианты его воплощения, чтобы он не успел наскучить. И у мастеров своего дела это выходит.
Буквально в этом году в сети начал гулять новый хит в маникюре, именуемый круговым френчем.
Создателем кругового французского маникюра является известный нейл-стилист бренда MORGAN TAYLOR Антонио Сакрипанте. Именно он, как настоящий творец, позволил женщинам стать еще красивее.
Круговой френч, создавая изящную графичную окантовку вашего ногтя, подойдет для создания абсолютно любого образа.
Будь он повседневным, деловым, романтическим или вечерним.
Это все получается благодаря его универсальности.
Чаще всего для основного покрытия здесь используются нюдовые оттенки.
А вот в качестве окантовки выступают черные, серебряные или более яркие цвета, демонстрирующие вашу оригинальность.
Сейчас техника кругового френча не стоит на месте.
Нейл-мастера удачно пытаются разнообразить ее интересными идеями. Например, используя нестандартные рисунки, в том числе и геометрические, а также декор.
Именно поэтому круговой френч создает поистине гипнотический эффект. Его красота поражает.
Советуем и вам попробовать эту необычную новинку, которая изящно подчеркнет красоту ваших ручек и образа в целом.