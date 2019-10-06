Маникюр 2019: оригинальный дизайн "рамка" (Фото)

1 В данный маникюр влюбились почти все женщины мира. Именно поэтому нейл-специалисты ищут все новые и новые варианты его воплощения, чтобы он не успел наскучить. И у мастеров своего дела это выходит.

2 Буквально в этом году в сети начал гулять новый хит в маникюре, именуемый круговым френчем.

3 Создателем кругового французского маникюра является известный нейл-стилист бренда MORGAN TAYLOR Антонио Сакрипанте. Именно он, как настоящий творец, позволил женщинам стать еще красивее.

4 Круговой френч, создавая изящную графичную окантовку вашего ногтя, подойдет для создания абсолютно любого образа.

5 Будь он повседневным, деловым, романтическим или вечерним.

6 Это все получается благодаря его универсальности.

7 Чаще всего для основного покрытия здесь используются нюдовые оттенки.

8 А вот в качестве окантовки выступают черные, серебряные или более яркие цвета, демонстрирующие вашу оригинальность.

9 Сейчас техника кругового френча не стоит на месте.

10 Нейл-мастера удачно пытаются разнообразить ее интересными идеями. Например, используя нестандартные рисунки, в том числе и геометрические, а также декор.

11 Именно поэтому круговой френч создает поистине гипнотический эффект. Его красота поражает.