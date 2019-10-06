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Маникюр 2019: оригинальный дизайн "рамка" (Фото)

Смотрите фото (13)
Маникюр 2019: оригинальный дизайн "рамка" (Фото)
16:02 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В последнее время в тренде геометрический минималистичный нейл-арт.

  • 1

    В данный маникюр влюбились почти все женщины мира. Именно поэтому нейл-специалисты ищут все новые и новые варианты его воплощения, чтобы он не успел наскучить. И у мастеров своего дела это выходит.

  • 2

    Буквально в этом году в сети начал гулять новый хит в маникюре, именуемый круговым френчем.

  • 3

    Создателем кругового французского маникюра является известный нейл-стилист бренда MORGAN TAYLOR Антонио Сакрипанте. Именно он, как настоящий творец, позволил женщинам стать еще красивее.

  • 4

    Круговой френч, создавая изящную графичную окантовку вашего ногтя, подойдет для создания абсолютно любого образа.

  • 5

    Будь он повседневным, деловым, романтическим или вечерним.

  • 6

    Это все получается благодаря его универсальности.

  • 7

    Чаще всего для основного покрытия здесь используются нюдовые оттенки.

  • 8

    А вот в качестве окантовки выступают черные, серебряные или более яркие цвета, демонстрирующие вашу оригинальность.

  • 9

    Сейчас техника кругового френча не стоит на месте.

  • 10

    Нейл-мастера удачно пытаются разнообразить ее интересными идеями. Например, используя нестандартные рисунки, в том числе и геометрические, а также декор.

  • 11

    Именно поэтому круговой френч создает поистине гипнотический эффект. Его красота поражает.

  • 12

    Советуем и вам попробовать эту необычную новинку, которая изящно подчеркнет красоту ваших ручек и образа в целом.

Маникюр 2019: "теплый" вязаный дизайн (Фото)

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