Косметические процедуры ХХ века: нам не понять (Фото)

Завивка волос перманентом. Германия, 1929 год.
Сушка феном, 1920-е.
Процедура по удалению веснушек с помощью диоксида углерода, 1930-е гг.
Маска для разогрева лица и кожи головы. Июль 1940-го.
Массаж ног металлическими роликами для похудения. США, 1940-е гг.
Устройство, помогающее корректировать нанесение грима, изобретение Макса Фактора, 1930-е годы.
Ледяная маска от Max Factor.
Специальная маска, которая с помощью снижения атмосферного давления гарантировала розовый цвет лица и якобы заменяла собой прогулку в горах.
Приспособление для создания ямочек на щеках. Надевалось на ночь, было запущено в производство в 1936 году.
Еще один прибор для перманентной завивки волос. С такой штукой на голове женщинам приходилось сидеть часами.
Процедуры красоты в салоне Хелены Рубинштейн. 1940-е гг.
Резиновые «маски красоты», которые носили, чтобы избавиться от морщин и недостатков кожи. 1921 год.
Фруктовая маска. 1930 год.
Вакуумный массаж для гладкости кожи и прекрасного цвета лица. 1930-е.
Маленькое привидение с мотором? Вовсе нет!
Так красавицы 40-х берегли свою кожу от ожогов до того, как был изобретен солнцезащитный крем.