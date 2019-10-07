Косметические процедуры ХХ века: нам не понять (Фото)

1 Завивка волос перманентом. Германия, 1929 год.

2 Сушка феном, 1920-е.

3 Процедура по удалению веснушек с помощью диоксида углерода, 1930-е гг.

4 Маска для разогрева лица и кожи головы. Июль 1940-го.

5 Массаж ног металлическими роликами для похудения. США, 1940-е гг.

6 Устройство, помогающее корректировать нанесение грима, изобретение Макса Фактора, 1930-е годы.

7 Ледяная маска от Max Factor.

8 Специальная маска, которая с помощью снижения атмосферного давления гарантировала розовый цвет лица и якобы заменяла собой прогулку в горах.

9 Приспособление для создания ямочек на щеках. Надевалось на ночь, было запущено в производство в 1936 году.

10 Еще один прибор для перманентной завивки волос. С такой штукой на голове женщинам приходилось сидеть часами.

11 Процедуры красоты в салоне Хелены Рубинштейн. 1940-е гг.

12 Резиновые «маски красоты», которые носили, чтобы избавиться от морщин и недостатков кожи. 1921 год.

13 Фруктовая маска. 1930 год.

14 Вакуумный массаж для гладкости кожи и прекрасного цвета лица. 1930-е.