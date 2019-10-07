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Понедельник, 07.10.2019
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Косметические процедуры ХХ века: нам не понять (Фото)

Смотрите фото (17)
Косметические процедуры ХХ века: нам не понять (Фото)
13:50 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Как выглядели первые процедуры красоты начала прошлого века.

  • 1

    Завивка волос перманентом. Германия, 1929 год.

  • 2

    Сушка феном, 1920-е.

  • 3

    Процедура по удалению веснушек с помощью диоксида углерода, 1930-е гг.

  • 4

    Маска для разогрева лица и кожи головы. Июль 1940-го.

  • 5

    Массаж ног металлическими роликами для похудения. США, 1940-е гг.

  • 6

    Устройство, помогающее корректировать нанесение грима, изобретение Макса Фактора, 1930-е годы.

  • 7

    Ледяная маска от Max Factor.

  • 8

    Специальная маска, которая с помощью снижения атмосферного давления гарантировала розовый цвет лица и якобы заменяла собой прогулку в горах.

  • 9

    Приспособление для создания ямочек на щеках. Надевалось на ночь, было запущено в производство в 1936 году.

  • 10

    Еще один прибор для перманентной завивки волос. С такой штукой на голове женщинам приходилось сидеть часами.

  • 11

    Процедуры красоты в салоне Хелены Рубинштейн. 1940-е гг.

  • 12

    Резиновые «маски красоты», которые носили, чтобы избавиться от морщин и недостатков кожи. 1921 год.

  • 13

    Фруктовая маска. 1930 год.

  • 14

    Вакуумный массаж для гладкости кожи и прекрасного цвета лица. 1930-е.

  • 15

    Маленькое привидение с мотором? Вовсе нет!

    Так красавицы 40-х берегли свою кожу от ожогов до того, как был изобретен солнцезащитный крем.

Краски и неординарность: как одеваются самые стильные модники Японии (Фото)

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Все по теме:

Женщины, Мода, Процедуры, Красавицы, Косметические процедуры, Салоны красоты.
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