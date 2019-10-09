Маникюр-осень 2019: невероятные идеи рисунков (Фото)

1 Путешествия Любишь Лондон, Нью-Йорк или Париж? Твои ногти расскажут об этом! Эйфелева башня на безымянном пальце смотрится стильно и нежно одновременно.

2 Котики Все обожают котиков! Так что в качестве идеи для маникюра - идеально. "Если вы решили сделать маникюр с рисунком, ограничьтесь нанесением картинки на один или два пальца. Лучше всего выбрать средний и безымянный. А вот нейл-арт на всех ногтях сейчас не в моде".

3 Стеклянный маникюр "Этот маникюр делается с помощью специальной пленки. Ее нужно нарезать тонкими полосочками,напоминающими кусочки стекла. Затем покрыть ноготь двумя слоями гель-лака, нанести слой прозрачного покрытия и аккуратно с помощью тонкой кисти прикрепить пленку, затем еще раз пройтись топом - готово!"

4 Совы Если хочется сделать оригинальный маникюр, выбирай рисунок в виде совы - незамеченными твои ноготки точно не останутся.

5 Узоры Эффектно выглядит также сочетание белого и красного. Для любительниц вечной классики: чтобы украсить привычный красный маникюр, нанеси белые узоры на безымянный палец.

6 "Лепнина" Вот уже несколько сезонов из моды не выходит "объемный" маникюр - это очень красиво!

7 Арт-деко Для тех, кто разбирается в искусстве - невероятно эффектный маникюр в стиле арт-деко. И снова ограничиваемся рисунками только на одном ногте.

8 Мультяшки Микки Маус, Чебурашка или Винни Пух - персонажи известных мультфильмов будут прекрасно смотреться на твоих ногтях.

9 Цветы Или просто цветы - женственно и нежно! Идеальный вариант маникюра для свидания.

10 Стразы Бояться страз не стоит - это совсем не вычурно и не пошло в грамотном исполнении. Прикрепи кристаллы ближе к кутикуле и только на безымянном пальце - комплименты твоему маникюру обеспечены.

11 Панды Ми-ми-ми! Если хочется сделать маникюр, который будет вызывать исключительно умиление, то выбирай пандочек - их любят все!

12 "Полосатый рейс" Полоски в тренде: и в одежде, и в нейл-арте. Так что смело используй полосатый принт в своем маникюре. Кстати, он сочетается практически со всем.

13 Вкусно! Калорийное мороженое лучше не есть, а нарисовать на ногтях - приятных эмоций будет больше!