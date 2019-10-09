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Маникюр-осень 2019: невероятные идеи рисунков (Фото)

Смотрите фото (15)
Маникюр-осень 2019: невероятные идеи рисунков (Фото)
11:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Дизайн ногтей рисунками это по-прежнему оригинально и модно.

  • 1

    Путешествия

    Любишь Лондон, Нью-Йорк или Париж? Твои ногти расскажут об этом! Эйфелева башня на безымянном пальце смотрится стильно и нежно одновременно.

  • 2

    Котики

    Все обожают котиков! Так что в качестве идеи для маникюра - идеально. "Если вы решили сделать маникюр с рисунком, ограничьтесь нанесением картинки на один или два пальца. Лучше всего выбрать средний и безымянный. А вот нейл-арт на всех ногтях сейчас не в моде".

  • 3

    Стеклянный маникюр

    "Этот маникюр делается с помощью специальной пленки. Ее нужно нарезать тонкими полосочками,напоминающими кусочки стекла. Затем покрыть ноготь двумя слоями гель-лака, нанести слой прозрачного покрытия и аккуратно с помощью тонкой кисти прикрепить пленку, затем еще раз пройтись топом - готово!"

  • 4

    Совы

    Если хочется сделать оригинальный маникюр, выбирай рисунок в виде совы - незамеченными твои ноготки точно не останутся.

  • 5

    Узоры

    Эффектно выглядит также сочетание белого и красного. Для любительниц вечной классики: чтобы украсить привычный красный маникюр, нанеси белые узоры на безымянный палец.

  • 6

    "Лепнина"

    Вот уже несколько сезонов из моды не выходит "объемный" маникюр - это очень красиво!

  • 7

    Арт-деко

    Для тех, кто разбирается в искусстве - невероятно эффектный маникюр в стиле арт-деко. И снова ограничиваемся рисунками только на одном ногте.

  • 8

    Мультяшки

    Микки Маус, Чебурашка или Винни Пух - персонажи известных мультфильмов будут прекрасно смотреться на твоих ногтях.

  • 9

    Цветы

    Или просто цветы - женственно и нежно! Идеальный вариант маникюра для свидания.

  • 10

    Стразы

    Бояться страз не стоит - это совсем не вычурно и не пошло в грамотном исполнении. Прикрепи кристаллы ближе к кутикуле и только на безымянном пальце - комплименты твоему маникюру обеспечены.

  • 11

    Панды

    Ми-ми-ми! Если хочется сделать маникюр, который будет вызывать исключительно умиление, то выбирай пандочек - их любят все!

  • 12

    "Полосатый рейс"

    Полоски в тренде: и в одежде, и в нейл-арте. Так что смело используй полосатый принт в своем маникюре. Кстати, он сочетается практически со всем.

  • 13

    Вкусно!

    Калорийное мороженое лучше не есть, а нарисовать на ногтях - приятных эмоций будет больше!

  • 14

    Пин-ап

    И, наконец, пин-ап! Маникюр в ретро-стиле подойдет как на каждый день, так и для тематической вечеринки - выглядит очень здорово.

Маникюр 2019: осенний "голый" дизайн, или Negative Space (Фото)

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