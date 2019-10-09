Маникюр-осень 2019: невероятные идеи рисунков (Фото)

Путешествия
Любишь Лондон, Нью-Йорк или Париж? Твои ногти расскажут об этом! Эйфелева башня на безымянном пальце смотрится стильно и нежно одновременно.
Котики
Все обожают котиков! Так что в качестве идеи для маникюра - идеально. "Если вы решили сделать маникюр с рисунком, ограничьтесь нанесением картинки на один или два пальца. Лучше всего выбрать средний и безымянный. А вот нейл-арт на всех ногтях сейчас не в моде".
Стеклянный маникюр
"Этот маникюр делается с помощью специальной пленки. Ее нужно нарезать тонкими полосочками,напоминающими кусочки стекла. Затем покрыть ноготь двумя слоями гель-лака, нанести слой прозрачного покрытия и аккуратно с помощью тонкой кисти прикрепить пленку, затем еще раз пройтись топом - готово!"
Совы
Если хочется сделать оригинальный маникюр, выбирай рисунок в виде совы - незамеченными твои ноготки точно не останутся.
Узоры
Эффектно выглядит также сочетание белого и красного. Для любительниц вечной классики: чтобы украсить привычный красный маникюр, нанеси белые узоры на безымянный палец.
"Лепнина"
Вот уже несколько сезонов из моды не выходит "объемный" маникюр - это очень красиво!
Арт-деко
Для тех, кто разбирается в искусстве - невероятно эффектный маникюр в стиле арт-деко. И снова ограничиваемся рисунками только на одном ногте.
Мультяшки
Микки Маус, Чебурашка или Винни Пух - персонажи известных мультфильмов будут прекрасно смотреться на твоих ногтях.
Цветы
Или просто цветы - женственно и нежно! Идеальный вариант маникюра для свидания.
Стразы
Бояться страз не стоит - это совсем не вычурно и не пошло в грамотном исполнении. Прикрепи кристаллы ближе к кутикуле и только на безымянном пальце - комплименты твоему маникюру обеспечены.
Панды
Ми-ми-ми! Если хочется сделать маникюр, который будет вызывать исключительно умиление, то выбирай пандочек - их любят все!
"Полосатый рейс"
Полоски в тренде: и в одежде, и в нейл-арте. Так что смело используй полосатый принт в своем маникюре. Кстати, он сочетается практически со всем.
Вкусно!
Калорийное мороженое лучше не есть, а нарисовать на ногтях - приятных эмоций будет больше!
Пин-ап
И, наконец, пин-ап! Маникюр в ретро-стиле подойдет как на каждый день, так и для тематической вечеринки - выглядит очень здорово.