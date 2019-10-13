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Воскресенье, 13.10.2019
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Будь модной: незаметные детали, которые делают образ дороже (Фото)

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Будь модной: незаметные детали, которые делают образ дороже (Фото)
04:07 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Советы, как не удешевить и не испортить свой стильный образ.

  • 1

    Позиционирование в наше время решает если не все, то многое. Помните народную мудрость про то, что человека "встречают по одежке"? Так вот, окружающие действительно составляют первое впечатление о нас по тому, как и во что мы одеты.

    Умение себя правильно подать здорово помогает при устройстве на работу и установлении личных контактов. Но выглядеть дорого и представительно - не значит одеваться только в Chanel и Prada. Редакция расскажет, как выглядеть на миллион долларов, не спустив при этом всю зарплату в бутиках.

    Правильная ткань - половина дела

     Грань между дизайнерской одеждой и продукцией масс-маркета становится все менее очевидной. Бренды масс-маркета часто копируют подиумные вещи, созданные ведущими дизайнерами высокой моды. С той лишь разницей, что они адаптируют их под, так скажем, нормальную жизнь. Чемпионы масс-маркета вроде Zara, Topshop, H&M могут вообще задавать тренды всей индустрии в целом. Единственная проблема с такой одеждой – в подавляющем большинстве она сшита из дешевых тканей, что и выдает ее происхождение. Крайне редко в масс-маркете можно найти вещи из кашемира, шелка, натуральной кожи, ангоры и все больше из полиэстера, вискозы и акрила. Главным образом это делается, чтобы удешевить производство и снизить цену на товар.

    Чтобы придать образу налет роскоши и эксклюзивности, будьте придирчивы в выборе тканей. Если покопаться, среди них можно найти такие, которые и выглядят дорого, и стоят немного. Это в первую очередь хлопок, лен, искусственная замша, экокожа.

  • 2

    Изысканный монохром

    Легендарная Софи Лорен в одном из интервью сказала: "Простота - суть элегантности". Как это ни странно, но порой для величия не нужно ничего изобретать и усложнять. Чтобы выглядеть дорого, делайте ставку на элегантность. И лучший для этого способ - монохромный total look. Выберите какой-то один цвет, чтобы создать завершенный, абсолютный, цельный ансамбль. Берите пример с дизайнеров, которые собирают total look путем смешения разных фактур, принтов и полутонов. Тогда получится интересный, многогранный, утонченный и, главное, элегантный образ.

  • 3

    Белая рубашка

    Белая рубашка - это всегда хорошая идея.

    Если не знаете, что надеть, смело доставайте белую рубашку. Она сделает любой образ по-настоящему элегантным (см. предыдущий пункт) и представительным. Белая рубашка – это не просто основа базового гардероба, но и хорошая инвестиция на будущее. С ней можно собрать интересные комплекты даже из тех вещей, которые давно пылятся у вас в шкафу. Вы удивитесь, какими роскошными могут показаться рваные джинсы, если надеть их с белой рубашкой и туфлями. Простая сорочка никогда не выходит из моды и актуальна в любое время года. Строгий мужской крой и мягкие линии как ничто другое подчеркивают женскую сексуальность, но делают это очень тонко и деликатно. Одним словом – люкс.

  • 4

    Чистые понятные цвета

    Невыразительные оттенки придают одежде заношенный и дешевый вид.

    Ничто так не выдает дешевую одежду, как тусклые, выцветшие, невыразительные цвета. Бледно-желтый, охристый, пыльно-розовый, оливковый – несомненно, красивые оттенки. Но в сочетании с синтетическими тканями они выглядят старыми и невыразительными. Однако не менее опасна и другая крайность – кислотные неоновые и металлические оттенки, которые здорово "дешевят" образ. Выбирайте классические, чистые и понятные цвета – небесно-голубой, черный, белый, кобальтовый, графитовый, красный, бордовый, изумрудный, айвори.

  • 5

    Скажите "нет" подделкам

    Согласитесь, сумка "Луи Виттон" в общественном транспорте смотрится странно и нелепо. Любая подделка удешевляет образ.

    Сумочка - незаменимый аксессуар в любом образе. Куда бы вы ни собрались - на работу, учебу, светский раут, вам не обойтись без вашей ручной "вселенной". Стильная сумка, особенно от именитого бренда, обращает на себя внимание и подчеркивает статус своей обладательницы. Есть большой соблазн купить качественную подделку, если не можешь позволить себе оригинал. Однако этим вы добьетесь противоположного результата: даже самая умелая реплика выдаст себя с головой. На простой девушке она смотрится жалко и провинциально. Лучше купить недорогую оригинальную продукцию, пусть и без звонкого имени. Присмотритесь к коллекциям начинающих дизайнеров или загляните в ближайший секонд-хенд. Иногда в них можно отыскать настоящее сокровище, которое вознесет вас на вершину стиля.

  • 6

    Идеальная посадка

    Одежда, которая плохо сидит на фигуре, не может выглядеть дорого.

    Какое мнение можно составить о девушке, которая носит одежду не по размеру? Скорее всего, она покупает вещи на распродаже и в принципе небрежно относится к своему внешнему виду. Запомните: вы никогда не будете выглядеть дорого и презентабельно в комплекте, который на вас плохо сидит. Поэтому, чтобы не прослыть "дешевкой", всегда подгоняйте одежду по фигуре. В любом ателье вам за пару дней смогут ушить или подогнуть одежду, купленную в масс-маркете. Эту привычку стоит также привить себе всем тем, кто любит закупаться в винтажных магазинчиках и сэконд-хендах. Поверьте, вы существенно обогатите свой гардероб, если "подружитесь" с местным ателье.

  • 7

    Трюк с пуговицами

    Простая замена пуговиц сразу повышает класс вещи.

    Знаете, что помимо некачественных тканей отличает одежду из масс-маркета? Дешевые пластиковые пуговицы. К счастью, это легко исправить. Потратив совсем немного времени и денег, можно заменить невзрачные пуговицы на деревянные, роговые, костяные, стеклянные или металлические. Смотрите, что лучше подходит к ткани. Вы удивитесь, как сильно преобразится вещь, а вместе с ней и ваш внешний вид, после этого.

Будь в тренде: цветовая палитра осеннего гардероба 2019

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Девушки, Мода, Стиль, Образ, Дорогой образ, Встречают по одежке, Правильно себя подать.
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