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Прически 2019: стильные идеи причесок под головной убор (Фото)

Смотрите фото (6)
Прически 2019: стильные идеи причесок под головной убор (Фото)
13:33 Сегодня Телеграф Фото: wday.ru

Новости шоу бизнеса:В холодную погоду многие девушки отказываются носить головные уборы по причине того, что шапки могут испортить их прическу или укладку.

  • 1

    В тоже время холодный воздух негативно влияет на состояние наших волос: они становятся ломкими, тусклыми, начинают выпадать. Представляем вам лучшие идеи причесок, которые можно попробовать этой осенью.

  • 2

    Распущенные прямые волосы

    Распустить волосы - это самый простой вариант. Если вы хотите добавить в ваш образ немного романтичности, то накрутите некоторые пряди и просто наденьте шляпу или берет. Распущенные волосы можно разнообразить также благодаря изменению линии пробора (по центру, набок, зигзагом).

  • 3

    Укладка "Только что с постели"

    Легкие, немного небрежные волны остаются актуальными в любой сезон. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо накрутить волосы на плойку широкого диаметра или крупные бигуди.

  • 4

    "Конский" хвост

    Конский хвост, а особенно низкий хвост - это одна из самых важных тенденций 2019 года. Несмотря на ее простое исполнение, она выглядит дорого и элегантно.

  • 5

    Коса

    Косы - всегда очень женственно и романтично. Прическа из заплетенных в косу волос будет выглядеть аккуратно в течение целого дня.

Прически 2019: ультрамодные короткие стрижки (Фото)

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