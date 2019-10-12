Прически 2019: стильные идеи причесок под головной убор (Фото)

1 В тоже время холодный воздух негативно влияет на состояние наших волос: они становятся ломкими, тусклыми, начинают выпадать. Представляем вам лучшие идеи причесок, которые можно попробовать этой осенью.

2 Распущенные прямые волосы Распустить волосы - это самый простой вариант. Если вы хотите добавить в ваш образ немного романтичности, то накрутите некоторые пряди и просто наденьте шляпу или берет. Распущенные волосы можно разнообразить также благодаря изменению линии пробора (по центру, набок, зигзагом).

3 Укладка "Только что с постели" Легкие, немного небрежные волны остаются актуальными в любой сезон. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо накрутить волосы на плойку широкого диаметра или крупные бигуди.

4 "Конский" хвост Конский хвост, а особенно низкий хвост - это одна из самых важных тенденций 2019 года. Несмотря на ее простое исполнение, она выглядит дорого и элегантно.